学生集体发声反对“童年抵美暂缓遣返计划”的废除

Posted by Rebecca Duke Wiesenberg on September 18, 2017 · Leave a Comment

Translated by Shayue Qi.

Edited by Peike Ran

九月十二日，学生们在学生活动楼外集会。此次集会由国际社会主义组织（ISO）西马萨诸塞分部和教育和政策保护中心（CEPA）联合举办，旨在反对发生在夏洛茨维尔的暴力事件和“童年抵美暂缓遣返计划”的废除，支持被暴力事件和计划废除影响的群体。

此次集会代表着被忽视的人群，集会为他们发声，呼吁大众重视他们的需求。

这次集会包括四十五分钟的演讲和十五分钟“开放麦克风”的即兴演讲，演讲者包括学生领导和校园代表。

集会发言由司仪们的发言开始: Nathalie Amazan, 她是政治学与法律研究双学位辅修哲学学位的大二学生，谈探讨了计划的废除，他认为“发生在夏洛茨维尔的事件体现了白人民主主义和法西斯主义”。之后他说道：“目前美国无能且恐外的种族歧视领导者们表现出了对有色人群，低收入人群，跨性别和性别不明确者和非美国国籍者追求体面生活需求的忽视。”

尽管组织者和参与者强调集会的情绪不应该被过度泛化，但是发言人不仅表达了马萨诸塞大学丰富的管线，还阐述了白人权力所有者的广泛影响。

Miriam Sernik, 希勒尔楼（Hillel House）生物化学和分子生物学双学位的大四学生，她告诉我们，作为犹太人，夏洛茨维尔的暴力事件令她非常震惊，“那些人（纳粹）杀了我家人的人，现在又包围了夏洛茨维尔的犹太教堂，”她说“我被那些甚至完全不认识我的人憎恨着。”

Gaelle Rigaud, 英语文学和美裔非洲人研究专业的大四学生，教育和政策保护中心(CEPA)发言人和黑人学生联盟(BSU)的秘书长，再次强调了这次集会的目的：“团结不是中立的，因为压迫我们的力量也不是中立的。”

发言人不仅来自马萨诸塞大学的本科生，还有研究生。Anna-Claire Simpson, 助教和研究生雇员组织(GEO)的赔偿协调员,大学研究生雇员工会成员，和Nyaradzai Changamire-Hokonya，研究生雇员组织（GEO）的资源调度员（Not sure about the translation）一起向马萨诸塞大学提出申请：“为没有合法移民记录和非童年抵美暂缓遣返计划的学生创建一个奖学金”，并把学校成为的庇护所。

除了马萨诸塞大学外，发生在阿默斯特学院的事件也被纳入了讨论的议题 。对于在学校运动场发现了绳子做的绞索一事，一位学生说到，“憎恨不管在安默斯特学院，马萨诸塞大学还是其他五个校区都不应该有立足之地。”

为了帮助解决可能遇到的不公正事件。集会一开始就向大家分享了提供相关帮助的学校组织和机构，比如心理健康和咨询服务中心，学生法律援助资源等。在每次演讲的间隙，这些组织与机构的工作时间和工作地点都被提供给大家。另外，集会的组织者也通过发放宣传单和回答问题来提供资源与帮助。

就像Changamire-Hokonya强调的：“我们需要团结起来建立稳定的保护制度。”

多名学生分享了他们在集会里的积极体验。Molly Miles, 人类学专业大二学生说：“很高兴看到大家对这些问题的关注。”

对其他来说，这是一次全新的体验。Wafi Habib, 传媒专业的大一国际新生，在这次机会前从未亲身体验过这样的演讲。

他说：“我是一位来自文莱的国际学生，那里没有言论自由，所以这对我来说是非常酷的体验”。

同样的，英语文学专业的大一新生James Cordero也说这次集会是“解放的”，他说，“有言论自由非常好。”

Clare Lonsdale, 政治学大一的学生表示，她非常欣赏这次集会所展现出的言论自由，她意识到所有参加机会的人都有同样的感受。

她说：“在这里我感到我不是一个人在努力。”

但是，Kavin Mullen, 数学系大三的学生也提出，这次集会“没有很多持其他意识形态的人发声，比如共和党人，”他说，“如果持不同意识形态的人一起参与抗议，这将会是很好的团结机会。”

Patrick Carmichael, 前马萨诸塞学生，此次集会由国际社会主义组织（ISO）西马萨诸塞分部的成员，批评了此次集会对于“童年抵美暂缓遣返计划”废除的强调和学校对保持多样性的呼吁。

“‘童年抵美暂缓遣返计划’不是最终的解决方案，它只是个应急措施。我们应该注意的是，马萨诸塞大学并没有说自己是庇护所，也就是说美国移民管理局（ICE）随时都可以来执法干预。”