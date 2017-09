Đằng sau chiến dịch “Hate has no home at UMass.”

Posted by Caeli Chesin on September 24, 2017 · Leave a Comment

Bởi Caeli Chesin

Dịch bởi Julia Nguyễn Julia Nguyen

Một tấm biểu ngữ được treo bên trên Campus Center. Tờ rơi được rải bên cạnh những hộp khăn giấy trong các nhà ăn. Những chiếc huy hiệu đựng trong những chiếc bát nằm trên những chiếc bàn trong thư viện. Lần này không phải là để nhắc nhở sinh viên về việc UMass xếp thứ hạng cao nhất trong lĩnh vực ăn uống, mà thay vào đó là để nói lên: “Hate has no home at UMass” (“Không có chỗ cho sự căm ghét tại UMass”).

Đây không phải là chiến dịch đầu tiên tập trung vào việc tạo ra một cộng đồng của sự quan tâm, đồng cảm, và sự tham gia tích cực. Năm ngoái, “UMatter at UMass” đã xuất hiện trên khắp các bức tường dọc theo khuôn viên trường. Nhưng ý nghĩa của chiến dịch này là gì? Liệu UMass có thực sự tin rằng “UMatter” hay đơn giản đây chỉ là một chiêu trò quan hệ công chúng khác?

“Tôi nghĩ đó là BS (lời nói dối). Nếu họ thực sự quan tâm thì họ sẽ làm nhiều việc hơn là chỉ nói về nó. Họ sẽ hành động. Họ sẽ khôi phục lại nhà vệ sinh phi giới tính ở Baker. Họ sẽ biến UMass trở thành một Sanctuary Campus (một khuôn viên trường học bảo vệ quyền lợi của sinh viên nhập cư). Chính quyền đang che đậy cho họ,” Akira Rose, sinh viên năm hai ngành tâm lý học nói.

Theo người phát ngôn của UMass, Edward Blaguszewski, ý tưởng cho chiến dịch này đến từ bản tuyên bố của Hiệu trưởng Subbaswamy được phát hành sau khi xảy ra cuộc bạo loạn ở Charlottesville, Virginia vào giữa tháng 8.

“Các sự kiện khủng khiếp diễn ra vào cuối tuần tại trường Đại học Virginia và cộng đồng xung quanh khu vực Charlottesville đã cho chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta đang sống trong khoảng thời gian mà sự cố chấp, sự phân biệt chủng tộc, sự chống đối tư tưởng Do Thái và sự hận thù đã tìm cách xâm nhập vào các cuộc thảo luận xã hội của chúng ta,” Hiệu trưởng Subbaswamy viết.

“Chúng ta lên án những nhóm người ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng (white supremacists) và chủ nghĩa phát xít mới (neo-Nazis) cực đoan, và bác bỏ những sự tương đương giả tạo ám chỉ rằng có “nhiều phe phái” đối với loại hận thù này,” Hiệu trưởng tiếp tục, dựa trên lời tuyên bố ban đầu của Tổng thống Trump về cuộc bạo loạn.

Hiệu trưởng kết thúc bài viết với một lời tuyên bố ngắn gọn: “Hate has no home at UMass.”

Theo Blaguszewski, lời tuyên bố của Hiệu trưởng là khuôn mẫu nền tảng cho chiến dịch, nhấn mạnh đến các nguyên tắc của UMass về ý nghĩa của sự đa dạng, sự chấp nhận, và sự tôn trọng cho tất cả mọi người, bất chấp quan điểm hay lai lịch, hoàn cảnh.

Aliza Yaillen, sinh viên năm cuối của Hillel chuyên ngành khoa học động vật và Anh văn rất vui khi nghe nói đến chiến dịch này, nhưng Aliza tin rằng việc triển khai có thể được thực hiện tốt hơn nữa.

“Là một sinh viên Do Thái, và là một người tin vào sự tốt đẹp trong con người, tôi muốn biết làm thế nào chiến dịch này có thể giúp mọi người trong trường cảm thấy thoải mái hơn trong một khuôn viên không-khá-đa-dạng này… Đáng buồn thay, tôi nghĩ chiến dịch này là một ý tưởng hay, nhưng việc thực hiện nó cho đến nay vẫn chưa có gì đáng kể,” Yaillen nói.

Cùng với biểu ngữ, UMass cũng đã tạo ra một gói website để theo dõi chiến dịch. Trang web liệt kê các sự kiện, giá trị, ý nghĩa, và những hành động sinh viên có thể làm, tham gia, những tin tức mới nhất liên quan đến cuộc chiến dịch, một bộ công cụ truyền thông kĩ thuật số, nguồn tài nguyên cho sinh viên, những báo cáo chọn lọc và các hệ thống hỗ trợ khủng hoảng.

Blaguszewski cho biết: “Đã có một thời gian chúng tôi rất tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng đa dạng và toàn diện,” dựa trên cuộc khảo sát về Môi Trường Khuôn viên Đại học năm ngoái, trong đó kết quả đã giúp UMass nhìn rõ những gì họ đang làm tốt và những gì cần được cải thiện. Blaguszewski nói rằng kết quả của cuộc khảo sát sẽ được cung cấp chi tiết hơn trong suốt học kỳ.

Khi được hỏi về một chính sách phản đối sự phân biệt chủng tộc và sự hỗn loạn trong khuôn viên trường học, Blaguszewski đã khuyến khích xem trên website.

Ông cũng giới thiệu một số nguồn thông tin, tài nguyên cho sinh viên để đối phó với các sự cố liên quan đến việc thiếu tôn trọng và căm ghét, cùng với cuộc khảo sát về môi trường khuôn viên trường học, sẽ được phân phối đến các tất cả các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị hành chính trong suốt học kỳ.

“Việc này sẽ giúp hỗ trợ ở cấp độ cơ sở. Mối quan tâm là gì, xu hướng chung ở các cấp độ này là gì và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết chúng? Nếu bạn không có số liệu chắc chắn, bạn sẽ không thể thực hiện những bước đi này,” Blaguszewski nói.

Anthony Vitale, Chủ tịch Hội sinh viên, nhận thấy chiến dịch này đem lại lợi ích cho cộng đồng trường học.

“Điểm đầu tiên, tôi nghĩ sáng kiến này là hợp lý… Tôi nghĩ khẩu hiệu này mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ một khẩu hiệu bình thường bởi vì nó được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn có thể thực hiện được,” Vitale nói. Vitale đưa ra ví dụ bằng cách liệt kê quỹ tài trợ và lực lượng đặc biệt phía sau câu khẩu hiệu này. Vitale cũng cho biết thêm rằng một số trách nhiệm là thuộc về các sinh viên.

“Sức mạnh đến với tất cả sinh viên trong ngôi trường này. Trường học chỉ có thể làm được nhiều điều và sinh viên chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn. Chúng ta có thể sống với thông điệp đó và áp dụng nó vào thực tế,” Vitale nói.