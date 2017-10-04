Shaughnessy Naughton主张政治需要STEM专业人才的加入

Posted by Will Mallas on October 4, 2017 · Leave a Comment

翻译: Alex Heroux

编辑： 祁沙玥

化学家和宾夕法尼亚州国会前候选人Shaughnessy Naughton周四晚上在曼荷莲学院发表演讲，向人们介绍她如何通过她的非盈利组织“314行动” 来帮助更多的理工科专业人才进入政府职位，以此改善目前的科学政策。

此次演讲的题目叫 “从化学实验室到公共政策：创造政治运动的科学。” 当天晚上，在演讲开始之前举行了一次非正式的学生主导的研讨会。在研讨会上，Naughton说她会回答关于政治参与，STEM计划（It is called STEM计划in China, there’s no translation of STEM）与职业推动，和“314行动”的问题。

Naughton说，她设立“314行动”的初衷是为了帮助培训STEM专业人才参与政治和参加竞选活动，使得更多的科学家能在政府中任职。 Naughton希望通过他们来提高科学问题在政府辩论中的重要性，并且希望他们的加入能进一步缓解政治僵局。

“科学家都是问题解决者” Naughton向与会的学生和民众解释道，“当今，我们看到国会陷入僵局，功能失调。事实上不只是国会， 在各级政府这个问题都很突出。我们急需能够解决问题的人。”

目前“314行动”举办了超过六千个竞选活动，在一百多个学校设立分部，并且在四十个不同的州设立了州级和地方协调员。 除此之外，这个组织创建了有二十五万人左右的社交网络，Naughton认为“这个社交网络的创建对于这个组织的发展有着至关重要的作用。”

“作为曾经在这所学校做过生物研究的人，我认为现在能作为一名女性参与这个项目是非常有意思的，并且这有着非凡的意义。” Kamie Ma 说，她在曼荷莲学院主修英语，辅修经济学，目前读大四。

Ma也强调了科学人才参与政治的重要性：“人们在这种情况（现代政治环境）下更应该关注正在发生的事，人们应该具有科学的基本知识，并且更多地参与到社区活动中，同时也应该意识到科学在政治活动中的重要性。”

在演讲里， Naughton也呼吁学生采取行动，她为大学生提供了多种参与方法，希望学生能帮组STEM计划在政府活动中得到应有的重视。Naughton建议学生可以将政治竞选作为自己的职业计划，为候选人做科学顾问，在自己的校园为“314行动”建立分部，开会讨论科学和政治问题，或者仅仅是给有科学背景的候选人投票，这些都能带来很大帮助。

“我认为我们每一个人都应该积极投入到国家的民主建设中。” Naughton说。

“听了这个演讲我最大的收获是人人都应该参政议政，另外，科学真的关乎到每个人生活的方方面面，”Charlotte Roach说，Charlotte是曼荷莲学院一年级的学生，目前还没有选定专业方向，“所以推动科学事业的发展应该是我们共同的责任。”

Naughton在“314行动”工作，决心通过积极推动科技人才在政府中的比重来改善国家现状。

Naughton说的“通过科学知识提高人道水平是我前进的方向，我认为这是非常重要的事。”

联系Collegian记者Will Mallas，可发邮件至wmallas@umass.edu