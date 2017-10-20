人民市场为波多黎各举办捐款活动

Posted by Rebecca Wiesenberg on October 20, 2017 · Leave a Comment

Katherine Esten

Collegian记者

翻译：Alex Heroux

编辑： Shayue Qi 祁沙玥

十月十一日到十八日，人民市场在学生中心举办了一场捐款活动，为在飓风玛丽亚中受灾的波多黎各群众募集善款。

人民市场以“校园内最好的咖啡”闻名。他们呼吁大家参与“付值得的钱”活动。买咖啡时，客户可以选择支付市场价格，也可以选择支付更多，活动的收益将用于飓风玛丽亚导致的灾情的救援活动。

Jessica Benitez是市场营销、酒店管理和旅游专业的大四学生，她在人民市场工作三年了。

她说每个学期都有“付值得的钱”捐款活动，但这个学期活动应该帮助的对象非常明确。

“我们觉得波多黎各的灾情显然没有得到应有的重视，我们希望能以任何可能的方式帮助当地的商业和非营利组织。”Benitez说 ，“自然灾害刚发生的时候，各方提供了很多支持和援助，但是在摄像机离开并过了一段时间以后，人们便渐渐淡忘了这件事。这就是为什

么我们想继续支持（波多黎各）。”

在人民市场工作的生物学专业大四学生Freddy Ramos表示，筹集的资金将捐给“麻州西部

波多黎各联合会”。

“（麻州西部波多黎各联合会）是一个集合了政治领袖、非营利组织、企业所有人和社区积极分子的组织，他们在当地做了很多工作。该组织与地方、州和联邦政府官员合作，在必要的时候提供帮助，“ Ramos说，“波多黎各人口主要集中在低谷地区，比如Holyoke和Springfield。”他又补充说，人民市场通过这个组织捐款，是为了“确保善款能直接进入波多黎各。”

据CNN报道，在波多黎各，玛丽亚飓风导致的死亡人数已上升到48人，而在飓风袭击的三个星期后，波多黎各人“仍然需要每天面对食物，水和其他必需品短缺的问题，同时他们还得想办法解决家园被毁，商业停止经营带来的麻烦。”由于大面积的停电，许多社区仍

然处于孤立状态，道路被封，电话无法接通。

了解了捐款活动并且拜访了人民市场以后，大一心理学系的学生Victoria Lawrence表示，“（我）很高兴我们的校园能积极组织为美国自然灾害受害者捐款的活动，并为学生们提供了支持其他美国同胞的途径。”

最终收到的捐款金额仍在计算中。

“通常情况下我们能够募集到大量资金，”Benitez说，“我们并不是要人们支付20美元或者10美元，这很难实现。但是在99%的情况下，人们会愿意多付一点点（来支持捐款活动）。我们只是一家本地的小咖啡店，但是如果我们有能力用我们的咖啡来帮助在波多黎各的难民，那我们为什么不去做呢？”

联系Collegian记者Katherine Esten，可发邮件至kesten@umass.edu.