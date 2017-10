Hampshire College 교수, Du Bois 강연

Posted by Rebecca Wiesenberg on October 20, 2017 · Leave a Comment

작성자Abigail Charpentier

번역자 Hae-In Kim

편집자Yun Hwan Baik

Du Bois Day의 기조 연설자인 Chris Tinson 박사는 지난 금요일 Commonwealth Honors College Building의 Events Hall에서 50여명의 참석자를 두고 강연을 진행했다. 그는 W.E.B. Du Bois의 생애와 그가 오늘날 우리에게 끼친 영향에 대해 언급했다.

Tinson 박사는 10년 째 Hampshire College의 아프리카 문헌학과 역사 부교수를 맡고 있다. 그는 매사추세츠 대학교의 Afro-American W.E.B Du Bois 부서에서 박사 학위를 받았으며, 지난 주 “Radical

Intellect: Liberator Magazine and Black Activism in the 1960s”의 제목으로 그의 저서가 출간되기도 했다.

“Between the World and Us: Du Bois, Critical Education, and Imagination in Fragile Times” 강의를 시작하기 전에, 그는 준비한 슬라이드의 역사적 이미지들이 강의 내용에 간접적으로 어떤 영향을 끼쳤는지 설명했다.

Tinson 교수는 Du Bois가 “어떠한 방식이 되었던 전 세계 곳곳에 있는 흑인들의 권리를 공식적으로 주장할 수 있는 지식”의 대표적 저항 지식인이었다고 말한다. 그는 또한 Du Bois가 난민 연구에도

족적을 남겼음을 이야기했다.

Tinson 박사는 아프리카학(Africana Studies)은 항상 저항 지식을 대표한다고 주장하며, Du Bois가 그러한 틀의 중심에 있다고 말했다. 그는 “아프리카학 (Africana Studies)은 Du Bois가 없이는 존재하지 못했을 것이다”고 말했다.

그는 계속해서 학생들이 왜 Du Bois와 그의 업적에 대해 연구해야 하는지 설명했다. 그의 오랜 연륜뿐 아니라, 그의 지식적 공헌을 빼놓을 수 없다는 것이다. 그에 따르면 Du Bois는 사회학의 역사에, 그리고 역사 분야 자체에 많은 영향을 끼쳤다. 그러나 Du Bois의 이러한 지식적 공헌은 자주 잊혀지곤 한다.

Tinson 박사는 강의에서 Du Bois와 그의 업적에 대한 배경 설명을 위해 수필과 문학 작품 등에서 몇가지 구절을 인용하기도 했다.

2학년인 Siobhan Moynihan은 강연 주제에 대해 많이 알고 있지는 않았지만, 강의가 “매우 교육적이고 긍정적인 행사였다”고 말했다. 그는 특히 질의 응답 시간이 좋았는데, 그중에서도 어떤 노인분이

과거와 현재 흑인 운동가들 간의 투쟁 차이에 대해서 언급했을 때가 가장 흥미로웠다고 한다.

그가 Tinson 박사의 강의에서 가장 좋아했던 부분은 Du Bois가 메시지를 전달하는 데 어떻게 예술 형태를 활용했는지에 대한 내용이었다.

“Du Bois가 자신의 생각을 글에 싣기 위해서 포럼 하나하나, 전략 하나하나에 얼마나 심혈을 기울였는지 듣고 나니 저도 글을 쓰고 싶어졌다”고 Moynihan은 말했다.

GiaDon Smith는 Springfield Central High School 학생으로, 익숙한 이름이었던 W.E.B. Du Bois에 대해 더 알고 싶어서 이 행사에 참여했다고 말했다.

그는 “어릴 때부터 줄곧 Du Bois의 이름을 들어오곤 했다”며 “5학년인가 6학년 때 Du Bois의 이름으로 된 캠프에 갔었는데, 거기서 정작 그에 대해 알게 된 것은 없었다”고 말했다.

Commonwealth Honors College의 development and external relation 책임자인 Meredith Feltus도 이번 행사에 참석했다. 그는 이전에는 Du Bois에 대해 많이 알지 못했다고 하며, Tinson 박사의 강의를 통해 Du Bois에 대해 많이 알게 되었다고 말했다.

그는 “Du Bois의 업적을 통해 또다른 업적의 결과물이 나타날 수 있다는 것을 볼 수 있어서 흥미로웠다.”고 말한다.

이번 강의는 하루 동안 진행되는 Du Bois Day 행사의 일부로서, Commonwealth Honors College의 “세상을 바꾸는 아이디어” 과정에 Greenfield Community College, Roxbury Community College,

Bunker Hill Community College, Springfield Technical Community College, 그리고 Holyoke Community College의 학생들을 초청하여 진행되었다. 또한 학생들은 Du Bois 기념관을 둘러보기도 했다.

Du Bois Day는 매사추세츠 대학교의 Andrew W. Mellon Grant for the W. E. B. Du Bois Center의 주최, 그리고 Special Collections와 University Archives, Commonwealth Honors College의 도움으로

개최되었다.

원문 작성자인 Abigail Charpentier는 acharpentier@ umass.edu 혹은 Twitter @abigailcharp 를 통해 연락하실 수 있습니다.