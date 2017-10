Un’occhiata alla moda all’UMass: Jenny Pham

Rebecca Wiesenberg
October 20, 2017

Cynthia Ntinunu

Collegian Staff

Tradotto da Maxwell Waters

Edito da Eleonora Pellicano

Questa settimana, ci introduciamo nel mondo della moda con Jennifer Pham. Lei ci ha rivelato che ama la moda e che ha una certa affinità con i vestiti.

Pham e’ una studentessa del terzo anno di specializzazione e viene dall’amata città di Boston, MA. Le piace la fotografia, registrare video, e viaggiare. Le piace mantenere una buona forma fisica ma si descrive come una “foodie”,(una “buona forchetta”) e noi tutti la capiamo! Ma com’ è diventata Pham una fashionista?

Abbiamo discusso un pò di moda con lei al tavolo rotondo e potete trovare tutti i dettagli nell’intervista che segue.

Ntinunu: Quando sei entrata nel mondo della moda?

Pham: Da quando ero piccola, quando andavo per negozi con la mamma, amavo vedere cosa comprava e indossava. E’ sempre stato divertente per me… lei mi chiedeva sempre, “Sto bene

con questo?”

N: Ogni persona ha un’idea diversa della moda. Partendo da questo presupposto, come possiamo capire se qualcuno e’ alla moda?

P: “ Penso che chiunque possa essere alla moda ma per me quando vedo qualcuno e devo decidere se è alla moda mi baso su ciò che indossa…se si veste in maniera diversa e non con ciò che tutti gli altri indosserebbero ogni giorno.

N: Cosa significa la moda per te?

P: Moda e’ “indossare i vestiti che ti descrivono, che ti definiscono o possono anche essere vestiti che mostrano il tuo umore o come ti senti in quel particolare giorno. E’ proprio un’arte per me. Credo che soltanto il modo in cui ti vesti possa dire veramente chi sei”.

N: Cosa ami in particolare della moda?

P: “Una cosa che i miei amici mi hanno detto, anche se non so se crederci davvero, è che che

sono un “trendsetter”. Cioè che “detto le regole della moda,” ciò che indosso è destinato a

diventare il prossimo abbigliamento alla moda che tutti indosseranno.”

N: Come descrivi il tuo stile?

P: “È influenzato dallo stile della città, tra l’elegante e “al limite”.

Parlando del tema “citta”, le piace avere molto bianco e nero nel suo armadio. Ma vediamo qual è la sua gamma di colori .

N: Hai menzionato che ti piacciono il bianco e il nero. Diresti che questa è la tua gamma di colori?

P: “Penso che sono i colori che uso più spesso.”

Nonostante lei piaccia indossare bianco e nero, le piacciono anche gli intensi colori d’estate. Alcuni di questi includono corallo, celeste e rosa. Oltre a questi colori invernali e estivi, le

piacciono i toni scuri come bordeaux, verde militare, blu marino. Pham ci parla meglio dei colori che indossa in autunno nella parte d’intervista che segue.

N: Qual e’ la tua stagione preferita in termini di abbigliamento?

P:” Penso che l’estate sia quella che preferisco perchè posso indossare vestiti dai colori sgargianti, ognuno con uno stile diverso. Mentre in autunno e in inverno ci sono più restrizioni,

devi indossare i pantaloni lunghi e i maglioni perchè fuori fa freddo.

N: “Qual è il tuo tipo di vestito preferito?”

P: “Penso che i vestiti siano super carini. Inoltre, non si fa fatica ad indossarli. Li esci dall’armadio e ti vesti, sei carina e pronta in un minuto.

Come Jenny ha menzionato nell’intervista, indossare vestiti e’ ottimo per i giorni in cui ci si sente pigri, perché puoi metter qualcosa velocemente e i tuoi amici pensano in ogni caso che sia un abbigliamento molto carino. Così tutti sono contenti.

N: C’è una marca che vorresti raccomandare?

P: Mi piacerebbe indossare vestiti stravaganti solo perché adoro i vestiti e penso che sono molto belli sia da indossare che da guardare”.

Pham non è una ragazza che veste solo una marca, ma non le dispiacerebbe se H&M le fornisse ogni giorno dei nuovi vestiti, poiché crede che questa sia una delle marche migliori sul mercato. Amerebbe essere sponsorizzata da una marca in particolare che si occupa di vestiti per matrimoni o vestiti per occasioni formali come una serata di ballo.

N: Qual è il lavoro dei tuoi sogni?

P: “Lavorare nel mercato della moda e’ il mio primo obiettivo, in particolare per marca importante. Se potessi disegnerei la mia personale linea di abbigliamento, specialmente abiti per matrimoni o abbigliamento per eventi formali, come ad esempio un ballo”.

A Pham piacerebbe essere una stilista.

N: Infine, su quale social media possiamo seguirti?

P: Mi puoi trovare su Instagram come @lovej3nnyp.

Alcuni consigli spassionati da Pham su cosa indossare in autunno.

Colori

“Per quanto riguarda i colori autunnali, mi piace molto il senape, il bordeaux, e il blu, ma penso che il bordeaux stia passando di moda. Di sicuro consiglio il nero. Il nero è sicuramente il colore dell’inverno.

Accesori

“Recentemente mi sento come se non fosse alla moda indossare troppi accessori. Ma credo che il mio accessorio preferito sia decisamente l’orologio.”

Stivali

“Tutti i tipi di stivali. Stivali alla caviglia , stivali bassi, stivali alti. Sicuramente mi piacciono di più gli stivali alti. E mi tengono abbastanza calda”.

Design

“I jeans con delle rose come design. I jeans neri, però, non blu. Blu è decisamente un colore che mi fa pensare all’estate”.

Cynthia Ntinunu può’ essere contattata a cntinunu@umass.edu.