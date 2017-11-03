麻州大学工程学院内出现种族主义蓄意破坏行为

Posted by Jackson Cote on November 3, 2017 · Leave a Comment

Collegian 特派记者：Laura Skinner

翻译：Alex Heroux

校对：Shayue Qi 祁沙玥

麻州大学的工程系院长Tim Anderson表示，最近发生的工程学院学生组织公告板被人为破坏，有色人种学生的照片和简介被蓄意污损的事件属于种族歧视行为。

据院长Anderson十月二十七日发送的电子邮件称，该事件发生于上个星期，目前已经被报告给院长和麻州大学警察部门。Anderson也说明，公告板上白人的照片和简介都“毫发无损”。

由于该事件发生在工程学院的教学楼中，因此工程系多元文化项目办公室(DPO)的主管Paula Rees将该事件定性为种族歧视的蓄意破坏行为。Rees说，被蓄意损坏了照片和简介的两人是多元文化项目办公室下属的专业学生组织的成员。她特别强调，该组织是工程系的核心专业组织。

另外，Rees说麻州大学工程学院不知道是谁犯下了这一起罪行，因为非工程系的学生和工作人员也经常出现在涉事地点。

“这样的种族主义行为在我们的社区是不可接受的，也是不能容忍的，” Anderson在十月二十七日发给工程系学生与全体教职工作人员的电子邮件里说，“在我们的学院内这样的行为是不受欢

迎的。麻州大学与工程学院联合捍卫学校的多元化和包容性， 拒绝一切形式的种族主义与仇恨行为。”

Anderson继续说道： “工程学院的成员们，欢迎你们找值得信赖的教职和工作人员讨论有关骚扰，多样化，平等，包容性的问题，你们也可以去找Rees。”

根据Rees的说法，多元文化项目办公室正在与工程学院的成员密切合作，收集所需的材料。该办公室也与学校一道努力创造能够包容多元文化的环境。多元文化项目办公室的网站声明：“（该办公室）为少数群体与女性的入学率，在读率和毕业率提供学术方面和非学术方面的支持。”

Rees表示，多元文化项目办公室拥有二十多个学生组织，其中包括西班牙专业工程师协会，黑人全国工程师协会和亚洲科学家和工程师协会。

“我们支持我们的所有学生，” Rees在Daily Collegian的采访中说道。她着重强调了大学文化多元化和包包容性的重要性： “针对任何个人和群体的（不好的）行为都是不可容忍的。”

Rees也表示： “我们当然也并不会侵犯人们言论自由的权利。”

院长Anderson发布的信息也被大学新闻与媒体关系部副主任Daniel Fitzgibbons再次强调。

Fitzgibbons表示：“院长Anderson的讲话也反映了大学对该事件的立场。”Fitzgibbons说，麻州大学教授办公室外被写了种族歧视的信息不到一个星期，此次种族主义事件的新闻又被发出。麻州大学的警察正在调查工程学院的事件，并呼吁学校社区的人们尽可能

提出有帮助的信息来锁定相关涉事人员。

联系Collegian记者Jackson Cote，可发邮件至jkcote@umass.edu，也可以在Twitter上关注@jackson_k_cote.