宾夕法尼亚大学教授在史密斯学院就行政权力扩大的问题进行演讲

Posted by Will Mallas on November 10, 2017 · Leave a Comment

Collegian 特派记者：Will Mallas

翻译：Alex Heroux

校对：Shayue Qi 祁沙玥

星期一，Claire Finkelstein在史密斯学院给一个约40人的小组演讲，讨论了最近的总统们忽 视法律规则，扩大行政部门权力的问题。

Finklestein是宾夕法尼亚大学的法律与哲学的Algernon Biddle荣誉教授，也是伦理与法制中心的创始人和主任。伦理与法制中心 是一个无党派组织，旨在促进和保护美国和国际的法律制度。

此次演讲的题目是：美国是否正在成为宪法专制国家？川普时代的行政权力与法律制度。

此次演讲由史密斯学院的Louise W.和Edmund J. Kahn人文艺术学院赞助，该组织旨在促进 教授、学生与专家在研究方面的合作。

Finkelstein的主要观点是，9/11之后的总统们试图以保障美国公民安全为由无视法律制度，扩大行政权力。

Finklestein将法律制度定义为：国家是由一系列的法律来支配，而不是由个人或者某些团体支配。

Finklestein说： “（正确的）应该是法律约束我们的行为。我们不应该紧紧依附法律制度并按照法律制度的观念行事。”她补充道，“我认为这恰恰是9/11之后所发生的事。”

Finklestein引用了在9/11事件之后了多个行政权力扩大的例子，比如小布什总统在关塔那摩湾使用残酷的审问方式，以及特朗普试图对来自于某些国家的移民实施旅行禁令。

Finklestein还强调，奥巴马总统并没有对那些在小布什总统的授意下进行残酷审问的人提起公诉，这样他就可以把用无人机打击可疑恐怖分子的行为合理化。

另外，Finkelstein把行政部门无视法律制度的做法与特朗普总统的政权也联系起来。

她说：“总统与他身边的官员缺乏道德准则会对公民的对国家的信仰产生腐蚀作用，因为公民认可法律应该能对领导人产生必要的约束。”

在Finkelstein的讲话中，她不断强调法律限制政府成员行政权力的重要性。

她说：“政治领导人愿意被法律约束是法律（执行）的基本要求。”

讲话之后，曼荷莲学院德语系的教授，与会者Karen Remmler说，Finklestein提出了关于行政权力的重要问题。

Karen说 ：“我认为此次演讲提出了现任政府的核心问题，也让我们思考：作为公民我们该如何处理政府违反或者滥用行政权力的问题。”

新罕布什尔州的律师John Harding说，此次演讲提到的很多问题都在他的日常工作中有所反映。

“Finklestein提出了很多我以前从来没听到过的观念，论据，和事实。对于既是公民又是律师的我来说，这次的演讲非常有意义。 ”

联系Collegian记者Will Mallas，可发邮件至wmallas@umass.edu.