UMass fornece clínicas de vacina contra a meningite frente à irrupção

Em relação aos dois casos recentes de alunos diagnosticados com Doenças meningocócicas no campus da Universidade de Massachusetts, a doença foi oficialmente declarada como uma epidemia pela Universidade de Serviços de Saúde, em conjunto com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Além disso, a UHS vai oferecer quatro clínicas ambulatoriais de vacinas do sorogrupo tipo B durante as próximas duas semanas.

Após testes adicionais dos dois alunos diagnosticados, a UHS e o CDC fizeram a declaração, citando o fato de que os dois casos originaram-se de uma única estirpe de organismos geneticamente idênticos, disse o Dr. George A. Corey, diretor executivo da University Health Services, em um e-mail enviado na terça-feira à comunidade da UMass.

“A University Health Services recomenda que os alunos em maior risco recebam vacinas do sorogrupo tipo B em uma série de quatro clínicas ambulatoriais durante as próximas duas semanas”, disse Corey.

“Aqueles com maior risco incluem: todos os alunos de graduação, estudantes de pós-graduação que vivem em alojamentos de graduação, e todos os alunos com condições tais como asplenia, uma deficiência de complemento, anemia falciforme ou aqueles que tomam a medicação Solaris. Isso inclui tanto alunos vivendo no campus como fora do campus,” acrescentou.

A UMass administrou mais de 1,400 vacinas meningocócica B para alunos até agora, de acordo com Corey, e o risco será reduzido ainda mais, ele enfatizou, através das grandes clínicas ambulatoriais.

“Vamos precisar de sua máxima cooperação e assistência para protegê-los contra esta prevenível e séria doença,” Corey afirmou. “Enquanto isso, o campus vai manter, com segurança, suas operações regulares. Não há planos para interromper quaisquer aulas, atendimento ou habitação na UMass devido ao meningococo B.”

Corey também falou em uma conferência de imprensa na universidade nesta terça-feira. De acordo com o MassLive, ele repetiu que não há necessidade de cancelar aulas. A declaração de epidemia “reforça [as precauções] que sempre temos tomado”, disse ele. “A doença é rara, mas grave.’”

O MassLive também informou que o porta-voz da UMass, Edward Blaguszewski, disse que a designação “epidemia” permite que o seguro cubra os custos da vacina.

As vacinações em larga escala serão realizadas do meio-dia às 18:00 no Cape Cod Lounge no prédio Student Union na quinta-feira, 30 de novembro, sexta-feira, 1 de dezembro, segunda-feira, 4 de dezembro e terça-feira, 5 de dezembro.

“UHS também continua a aconselhar a comunidade do campus a tomar precauções para sua saúde. Não troque saliva. Evite compartilhar alimentos, bebidas e itens pessoais que entre em contato com saliva, incluindo bebidas em tigelas,” disse Corey. “Lavar as mãos com água e sabão ou desinfetante para as mãos. Cubra tosse e espirros com um tecido ou manga de blusa. Não tocar seus olhos, nariz ou boca -germes se espalham facilmente desta forma. Se você estiver doente, com febre, ou outros sintomas, UHS está aqui para ajudá-los.”

