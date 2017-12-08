安默斯特学院多元文化资源中心欢迎大家就“解构白人”进行讨论

Posted by Saarah Murphy on December 8, 2017 · Leave a Comment

Collegian特派记者:Saárah Murphy

翻译：Alex Heroux

校对：Shayue Qi 祁沙玥

星期二晚上，安默斯特学院的多元文化资源中心挤满了学生与社区成员，大家都迫不及待的与安默斯特学院的大三学生Tacia Diaz和Julia Pfatteicher一起讨论“解构白人”的问题。

此次活动探讨了多个话题：作为白人意味着什么，人们什么时候第一次意识到他/她们是白人，还有他们应该采取什么策略来继续进步。

这个活动的对外联系协调员Pfatteicher说，当她还是一名新生的时候，她就想要举行一个项目，讨论关于“白人”的议题。她觉得：“有色人群以及受压迫人群通过他/她们经历的压力和情绪负担来教育历史上一度被边缘化的人。”Pfatteicher希望人们能够尽情讨论作为“白人”意味着什么的问题。

Diaz说：“我妹妹不是白人，这让我意识到她和我有着截然不同的经历。”她解释说她是家里唯一的白人。

Pfatteicher说：“‘白人’总是在那里，但从来没有人谈及。”她说到“安城起义”，安城学生在那里表达了他/她们关于种族主义与偏见的想法。

“（身为白人）是我完全忽视的特权。”Pfatteicher说。 “白人（被认为）是正常的，而且（这种观念）是无形的，”安默斯特学院心理学的三年级学生Alyssa Snyder说，“从来没有人和白人谈论安城的“白人”问题。”

与会者讨论了身为白人和白人特权之间的区别。有些人认为白人特权被认为导致和决定了种族问题的相互摩擦，并导致该问题成为生活常态。

Diaz说： “谈论‘（身为）白人’的复杂性是很重要的。这是个很棘手的议题，但是我们需要有机会对此进行深入的探讨。”

讨论的参与者也分享了自我教育的重要性以及如何使用“（作为）白人”的特点来来推动种族公平。

Snyder说：“学生们是否在离开这个活动后会拍拍自己的后背问自己‘这周我完成身为白人的责任了吗？'还是要继续进行类似的对话，不断教育自己？”

联系Collegian记者Saárah Murphy可发邮件 saarahmurphy@umass.edu.