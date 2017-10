UMass Stil-Watch: Jenny Pham

Posted by Rebecca Wiesenberg on October 21, 2017

Cynthia Ntinunu

Collegian Staff

Ubersetzer: John Sklenar

Schriftleiter: Tina Bechtel

Pham trägt einen Senf Spitze ¾ Länge Ernte Top von Forever21. Sie paart es mit schwarzem Hochhaus Skinny Jeans von H&M.

Für Schuhe trägt Pham schwarze Knöchel-Stiefel von DSW. Sie sind wie die Plattform Chelsea Stil-Stiefel.

Dieser Woche, wir gehen in die Welt der Mode von Jennifer Pham. Sie erklärt, was ihr besonders an der Mode gefällt und ihre spezifische Verwandtschaft zu Kleidern.

Pham ist in ihrem dritten Jahr beim Studienfach Communications und kommt aus der geliebten Stadt Boston, MA. Sie mag Fotografie, Videographie, und Reise. Sie mag auch Fitness, aber beschreibt sich als ein “Foodie,” die wir ein Begriff, den wir alle gut verstehen können. Aber wie kam Modefreak Pham zu sein? Wir haben über die Mode in dem runden Tisch Gespräch unten gesprochen.

Ntinunu: Wann haben Sie angefangen, sich für die Mode zu interessieren?

Pham: Als ich klein war und bin mit meiner Mutter einkaufen gegangen, habe ich gerne gesehen, was sie anprobieren und kaufen wollte. Es machte immer Spaß für mich. Sie würde immer fragen ,,Sehe ich gut aus?”

N: Mode wird von jedem anders definiert. We bestimmen Sie, inwiefern man modebewusst ist?

P: Ich fühle mich, dass jeder modebewusst sein kann, aber für mich, wenn ich jemanden sehe und überlege, ob er/sie modebewusst ist, kommt es darauf an, ob das was er/sie trägt, etwas ist was nicht jeder trägt.

N: Was bedeutet Mode für Sie?

P: Mode ist, wenn man Kleidung trägt, die sich beschreiben und definieren, oder man kann seine Gefühle oder was einem gerade gefällt am Tag legen. Es ist wie Kunst für mich. Wie man kann sich kleidt.

N: Was gefällt Ihnen besonders an der Mode?

P: Ich weiss nicht ob es stimmt, aber meine Freunde sagen, dass ich ein Trendsetter bin. Was ich trage, ist meistens das nächste große Moderenner für alle.

N:Wie würden Sie Ihr Stil beschrieben?

P: Ich bin vom Stil der Stadt beeinflusst, klassisch und riskant.

Mit dem Thema der Stadt, setzte sie schwarz und weiss in ihren Kleidern gern um, das uns geredet haben, über was Ihr Farbschema für Kleidung war.

N: Sie haben schon gesagt, dass Sie schwarz und weiss mögen. Ist das Ihr Lieblingsfarbschema?

P: Ich fuhle mich, dass schwarz und weiss meine Favoriten sind.

Obwohl sie schwarz und weiss gern trägt, mag Pham auch helle Sommerfarben, wie korallen, baby blau, und rosa. Sie mag dunkle Farben, wie kastanienbraun, marineblau, dunkelgrün, für Farben im Winter und Sommer. Unten spricht Pham mehr über Farben in ihrem Teil über Herbsttipps.

N: Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit für Kleidung?

P: Ich fuhle mich, dass Sommer das Beste für mich ist, weil ich viele helle Farben tragen kann und es viele andere Designs und Stile gibt. Während im Herbst oder Winter gibt es mehr lange Hosen und lange Hemden, weil es kalt ist. ?

N: Was ist Ihre Lieblingskleidung?

P: Ich glaube, dass Kleider sehr süß sind. Es gibt nur ein bisschen Anstrengung?. Ich habe sie an und sie sind sehr süß und sie sind so leicht zu tragen.

Wie Jenny im Interview erwähnt, Kleider tragen ist perfekt an faulen Tagen, wenn sie ganz schnell etwas anziehen will und Ihre Freunde denken immer noch, Sie sehen süß aus. Es ist eine Situation mit Gewinn für beide Seiten.

N: Welche Marke möchten Sie gesponsert werden?

P: Ich würde gerne schöne Kleider haben, weil ich Kleider mag und ich glaube, dass sie schön sind, und sie ein schönes Aussehen haben.

Pham ist kein Mädchen für Marken, aber sie würde es begrüßen, wenn H&M ihre täglichen Kleidung anbieten würden, da sie glaubt, sie kennt die Trends. Sie wird es mögen, wenn eine Marke sie sponsern würde, die Brautkleider oder Promkleider anbieten.

N: Was ist Ihre Traumjob?

P: Modevertrieb für eine Luxusmarke ist mein Traum. Wenn ich kann, werde ich meine eigene Kleidung entwickeln, wie Brautkleider oder Promkleider.

N: Was ist Ihre soziale Medien?

P: Meine Instagram ist @lovej3nnyp

Ehrliche Herbsttipps mit Pham

Farbe

Ich mag senfgelb, kastanienbraun, und dunkelblau für die Herbstfarben, aber Kastanienbraun ist jetzt nicht so modisch. Sicherlich schwarz, ich fuhle mich, dass schwarz eine Farbe für diesen Winter ist.

Accessoires

,,In letzter Zeit fühle ich mich, als ob es nicht allzu modisch ist , eine Menge im Augenblick zu tragen. Aber glaube, mein Favorit wäre definitiv Uhren.”

Stiefele

,,Alle Stiefel. Knöchelstiefel, kurze Stiefel, hohe Stiefel. Ich mag hohe Stiefel. Sie halten dich warm.”

Muster

,,Rose embroidered” Jeans, schwarz nicht blau. Blau ist eine Sommerfarbe.”

Cynthia Ntinunu kann beim cntinunu@umass.edu kontaktiert werden.