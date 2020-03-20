为正在饱受食品不安全和饥饿的人们

2019冠状病毒病影响了我们社区中以及世界上的每一个人。在这个艰难时刻中，我们建立了一个食物资源表给饱受粮食不安全和饥饿的人们。本文将持续更新更多的可用资源。

面包项目的食物来源热线 (Project Bread’s Food Source Hotline) 提供免费的协助，且是给所有被歇业，失去工资，不保障取得食物等问题影响的麻州人。该热线以160种语言提供协助。该机构还有一个专门为听障人士的电话线。电话号码为：1-800-645-8333。要参考更多资料，可点击此链接。

安城

安城-佩勒姆地区学校 (Amherst-Pelham Regional Schools) 在提供外带早饭和午饭给使用联邦补充营养协助计划的家庭。更多关于地点和时间的信息可点击此链接。

人类发展中心的‘不仅是面包’计划 (Center for Human Development’s Not Bread Alone)即将每周三下午四点，以及周六周日的中午，提供外带用餐。该机构位于安城中 165 Main Street，在安城公理会教堂(First Congregational Church)的地下底层。‘不仅是面包’不要求任何个人资料或身份证。可以找到更多关于该机构的资料在他们的脸书(Facebook)账号，或者在该机构的网站上。

安城生存中心 (The Amherst Survival Center)位于安城中 135 Sunderland Road，且即将周一、周二、周四和周五上午11点到下午3点维持开放。该机构即将每天发个人分的外带餐，包括一袋点心，一些蔬菜，还有面包。食品库也将在这个时间段开放，分配食盒并限制容器容量。要是您生病，请打电话给本中心。他们会为您做适当的安排。参考更多资料请点击此链接。

西部麻州的食物流动银行(The Food Bank of Western Massachusetts Mobile Food Bank)为了提供正确面对2019冠状病毒病的措施，正在训练该机构的人员，因此直到三月23日暂时停止服务。更多信息可点击该网站链接。

北安普敦

北安普敦农贸市场食物传送服务(Northampton Farmers Market Food Delivery Service)能够传送食物到麻州西部的各地，也接受美国补充营养协助计划(SNAP)和健康奖励计划(HIP)的订单。到周日，直到晚上6点定的食物，传送时间不会超过那周五。有了“FARMERS”密码，即可享受免费传送。

北安普敦救助中心 (Northampton Survival Center) 位于 265 Prospect Street，以及食物库，位于 40 Main Street，即将提供室外传送。如何获取食物、志愿者服务和信息更新将在该网站找到答案

富兰克林县

好邻居食物库 (Good Neighbors Food Pantry) 在查理蒙特(Charlemont)即将三月十七日(周二)举办它定期举行“得来速”（drive-thru）食物派送。已登记家庭会收到预先包装的用餐项目，且能够直接从车内接收。

圣公会圣詹姆士和安德烈堂 (St. James and& Andrew Episcopal Church) 位于 Church Street, Greenfield，每周一下午4点到6点，将以通知形式提供外带式热餐。

富兰克林县社区餐计划 (Franklin County Community Meals Program) 在第二公理会，在Court Square，即将周二和周三下午5点到5:30，提供包装午饭。

救世軍 (Salvation Army) 位于72 Chapman Street，在格林菲尔德 (Greenfield) 即将周一到周五，上午11:30到下午12:30，发包装式午饭。他们的食物库维持开放，经营时间为周一到周五，上午9点到下午1点。要使用食物库，请先联系报名部位。电话号码为：413-773-3154。

石头汤咖啡厅在万灵教堂(Stone Soup Café at All Souls Church)，位于399 Main Street，周六会提供外带午饭。时间仅为：中午12点到下午1:30。

富兰克林社区用餐计划 圣母和平教堂 (Franklin County Community Meals Program Our Lady of Peace Church)，在 90, 7th Street，周一下午5点到5:30，提供包装午饭，直到进一步通知。

五眼狐狸 (Five Eyed Fox) 位于透纳瀑布 (Turners Falls)，在 37, 3rd Street即将发免费午饭。儿童优先，可是每个人可以使用。经营时间为周一到周五，三月17日开始。要是您需要协助，他们能够把东西留在固定的地点，或传送。联系该机构，可发短信，打电话，或者发邮件。电话号码为：760-855-8478。邮件为：[email protected]。

富兰克林县社区用餐计划 (Franklin County Community Meals Program) 在奥兰治城军械库(Orange Armory)，即将每周四下午5点到5:30发预先包装午饭，直到进一步通知。

以下聚集用餐地点将关闭，直到下一个通知：阿瑟尔 (Athol), 博纳德斯顿 (Bernardston), 查理蒙特 (Charlemont), 南县地区 (South County), 尔维英 (Erving), 格林菲尔德 (Greenfield), 勒沃里特 (Leverett), 蒙塔古 (Montague), 诺斯菲尔德 (Northfield), 奥兰治 (Orange), 彼得沙姆 (Petersham), 菲利普斯顿 (Phillipston), 谢尔本 (Shelburne), 和 华威 (Warwick)。要是您想申请志愿者(如果目前的职员和义工无法上班的话)，请点击此链接。

自立中心食物库 (Center for Self-Reliance Food Pantries)位于3 Osgood Street, 格林菲尔德(Greenfield), 即将维持开放，经营时间为：周一、周二、周四上午10点到下午5点。

西县紧急食物库 (West County Emergency Food Pantry) 位于谢尔本瀑布(Shelburne Falls) 51 Maple Street，即将维持开放。经营时间为：每月的第二、第三和第四个周三，上午11点到下午5点。

这两个食物库地点都会提供预先准备好，包装午饭，在人行道上就可以取得。也不会提供每周仅有蔬菜的接收。要是有人生病，或显示症状，例如咳嗽或发烧，该食物库要求他们留在家中，或者留在车子里。生病的人，或者被隔离的人，应该打电话给我们，这样可以打听任何变化或更新。该机构的电话为：(413) 773-5029。

北勒沃里特浸礼宗会教堂食物库 (North Leverett Baptist Church Food Pantry) 位于 70 North Leverett Road，在北勒沃里特城，即将维持开放。经营时间为：每个月的第一和第三个周一，晚上7点到8点。要打听更新，问问题，请拨：413-367-2619。邮件为：[email protected]。

奥兰治食物库 (Orange Food Pantry) 位于 118 East Main Street，在奥兰治城，即将维持开放。经营时间为：上午10点到下午3点。该机构提供得来速接收。

诺斯菲尔德食物库 (Northfield Food Pantry) 位于狄更生图书馆 (Dickinson Library) 的地下室，在 115 Main Street，即将维持开放。经营时间为：每个月的第二和第四个周六，上午11:30到下午2点。这服务专门为诺斯菲尔德城居民开放。

诺斯菲尔德城居民可以给“白面包与鱼”(Loaves & Fishes)打电话，来得到福斯特(Foster’s)的食物卷。

为十八岁和十八岁以下孩子们的用餐：

请参考此网站。该网站中有学校停课时提供孩子用餐资料的列表：

https://greenfield4sc.org/free-meals-for-kids-during-covid-19-school-closures/

特别感谢Stockbridge工作人员Sarah Berquist来帮助我们创建这个食物表。

联系Collegian记者Morgan Reppert，可发邮件至[email protected]，或关注推特账号：@ReppertMorgan。

联系翻译Robert Canning，可发邮件至[email protected]。

联系编辑Ying Hua，可发邮件至[email protected]。