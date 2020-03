Ressources alimentaires à travers le Massachusetts

Le COVID-19 a affecté sans discrimination chaque être humain de notre communauté et de notre monde. Nous avons organisé une liste de ressources pour ceux qui sont confrontés à l’insécurité alimentaire et à la faim dans cette période incroyablement difficile. Cet article continuera d’être mis à jour à mesure que davantage de ressources seront disponibles.

Le numéro vert pour le projet Bread’s Food Source offre une assistance gratuite à tous les résidents du Massachusetts touchés par les fermetures, les pertes de salaire, l’accès à la nourriture, etc. De l’aide est offert en 160 langues et une ligne est disponible pour les malentendants. Leur numéro de téléphone est le 1-800-645-8333 et plus d’informations peuvent être trouvées ici.

Au sein d’Amherst

Les écoles régionales d’Amherst-Pelham offrent des collectes de petit-déjeuner et de déjeuner aux familles qui ont accès au programme fédéral de nutrition. Plus d’informations sur l’emplacement et l’heure ici.

Le Centre pour The Human Development’s Not Bread Alone, offrira des repas «to-go» tous les mercredis à 16h, ainsi que le samedi et dimanche à midi. Le centre est situé au 165, Main Street, au sous sol de la première église congrégationaliste d’Amherst. Not Bread Alone ne nécessite aucune information ou identification. Plus d’informations peuvent être trouvées sur leur Facebook ou sur leur site Web.

Le Amherst Survival Center, situé au 135 Sunderland Road à Amherst, restera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 15h00. Les repas à emporter (avec un sac de collations, certains produits et du pain) seront distribués à l’extérieur tous les jours à une personne. Food Pantry restera ouvert pendant ces heures, distribuant des boîtes pré-assemblées, mais en capacité limitée. Si vous êtes malade, ne venez pas, appelez le centre et ils organiseront un arrangement. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

La Food Bank of Western Massachusetts Mobile Food Bank a suspendu ses services jusqu’au 23 mars pour se former correctement aux mesures anti-COVID-19. Plus d’informations peuvent être trouvées ici sur leur site Web.

Northampton

Le service de livraison de nourriture de Northampton Farmers Market fera des livraisons dans tout l’ouest du Massachusetts et accepte SNAP et HIP. Les commandes passées avant 18h00 le dimanche seront livré le vendredi de la semaine qui suivra. Livraison gratuite avec code “FARMERS”.

Le Northampton Survival Centre situé au 265 Prospect Street et le Food Pantry situé au 40 Main Street offriront une distribution à l’extérieure. Vous trouverez ici des réponses aux questions sur la façon d’accéder à la nourriture, comment faire du bénévolat et des mises à jour.

Franklin country

Good Neighbors Food Pantry, à Charlemont, tiendra sa distribution de nourriture prévue sous forme de service au volant le mardi 17 mars. Les familles inscrites recevront des articles pré-emballés directement dans leur voiture.

L’ église épiscopale St. James et Andrew sur Church Street de Greenfield offrira des repas chauds à emporter jusqu’à nouvel ordre, tous les lundis de 16h à 18h30.

Le programme de repas communautaires du comté de Franklin dans la deuxième église congrégationaliste de Court Square donnera des paniers-repas tous les mardis et mercredis de 17h à 17h30. jusqu’à nouvel ordre.

L’Armée du Salut du 72, Chapman Street à Greenfield distribuera des déjeuners de 11h30 à 12h30, du lundi au vendredi. Leur garde-manger restera ouvert de 9h à 13h, du lundi au vendredi. Appelez le 413-773-3154 afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser le garde-manger.

Le Stone Soup Café de l’All Souls Church au 399, Main Street servira un repas à emporter le samedi, UNIQUEMENT de midi à 13h30.

Le programme de repas communautaires de l’église Notre Dame de la Paix du comté de Franklin, au 90 7th Street distribuera des paniers-repas tous les lundis de 17h00 à 17h30, jusqu’à nouvel ordre.

Five Eyed Fox situé au 37, 3rd Street à Turners Falls distribuera des déjeuners gratuits. La priorité sera donnée aux enfants, mais les déjeuners sont ouverts à tous. Ceci sera une occasion récurrente, tous les jours de la semaine à midi à partir du mardi 17 mars. Si vous avez besoin d’aide, il y aura un système de livraisons. Lancez un SMS, appelez le 760-855-8478, ou envoyez un courriel à [email protected].

Le programme de repas communautaire du comté de Franklin à Orange Armory, au 135 East Main Street distribuera des sacs-repas à partir de 17h00. à 17 h 30 tous les jeudis, jusqu’à nouvel ordre.

Les lieux de restauration suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre: Athol, Bernardston, Charlemont, South County, Erving, Greenfield, Leverett, Montague, Northfield, Orange, Petersham, Phillipston, Shelburne et Warwick. Si vous dînez normalement à l’un de ces endroits, la livraison des repas continuera. Pour vous inscrire, veuillez composer le 413-773-5555. Pour vous inscrire en tant que bénévole remplaçant au cas où le personnel et les bénévoles actuels ne pourraient pas travailler, veuillez le faire ici

Center for Self-Reliance Food Pantries

Le 3, rue Osgood restera ouvert les lundi, mardi et jeudi de 10 h à 17 h.

Le garde-manger d’urgence du comté de West, 51 Maple Street, restera ouvert le deuxième, le deuxième, le troisième et le quatrième mercredi du mois de 11 h à 17 h.

Ces deux sites de garde-manger fourniront des sacs préfabriqués pour le ramassage sur trottoirs. Il y aura un bip, pas de ramassage hebdomadaire, sauf si quelqu’un est malade et présente des symptômes tels que la toux et la fièvre. Le garde-manger demandera alors que la personne en question reste à la maison ou reste dans son véhicule. Ceux qui sont malades ou en quarantaine doivent appeler au (4133)-773-5029. Nous ferons de notre mieux pour fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin en ces temps difficiles. Appelez pour vérifier les modifications ou mises à jour.

Le comptoir alimentaire de North Leverett Baptist Church, situé au 70 North Leverett Road, restera ouvert le premier et le troisième lundi de chaque mois de 19h00 à 20h00. Pour les mises à jour ou les questions, appelez au 413-367-2619 ou envoyez un courriel à [email protected]

Orange Food Pantry au 118 East Main Street à Orange restera ouvert les jeudis de 10h00 à 15h00 pour le transport de nourriture au volant.

Northfield Food Pantry dans le sous-sol de la bibliothèque Dickinson au 115, Main Street restera ouvert le deuxième, et le quatrième samedi du mois de 11 h 30 à 14 h 00, pour les résidents de Northfield.

Les résidents de Northfield peuvent appeler Loaves & Fishes au 413-498-2038 pour demander un bon alimentaire auprès de Foster’s.

Repas pour les enfants de 18 ans et moins

Consultez ce site Web pour obtenir une liste d’informations sur les repas des enfants pendant la fermeture des écoles: https://greenfield4sc.org/free-meals-for-kids-during-covid-19-school-closures/

Sarah Berquist, membre du corps professoral de Stockbridge, m’a aidé à organiser cette liste.

Morgan Reppert peut être contactée à [email protected] ou et suivi sur Twitter @ReppertMorgan.

Iris Thesmar peut être contactée à [email protected]