麻州大学，请开门迎接无家可归的人们

自3月21日起，麻州大学校园维持几乎空无一人的状态。Kumble Subbaswamy校长3月11日的一个宣布之后，大多数学生搬到校外，转变为继续在网上上课。

4月1日，麻州大学宣布它即将锁住校园上的每一栋建筑物的入口，且是为了“保证大学人员的安全，以及保证财产的保护。”此次更新是“好几次在校园上空余建筑物里的偷窃或者破坏麻州大学的财产事件”之后发的。做了这个决定，大学可能无意中就让安城无家可归人士的有着更大的生命危险。

4月3日到4月5日安城警察的日志包括好几次无家可归人士们寻找庇护，结果被警察移送或者警察告诉他们不能留下来。有一次，安城的警犬(K9), Marvin, 被调派协助麻州大学警察局来追蹑麻州大学校园上的人，结果抵达“Bartlett”和“Goodell”楼的附近。这两栋教学楼里“大家都知道常常有人在里面睡觉。”

虽然大学对于在无人值守的教学楼里这件事有忧虑是可以理解的，但是无家可归人群在有生命危险的大流行中，不应该被强迫留在没有庇护的地方。这种措施不是不可能的：汉普郡学院（Hampshire College）4月7日宣布它会提供宿舍里的空间给“至多给八位正在经过无家可归状态的人，”且被诊断有2019冠状病毒病，让他们在隔离中好好儿地康复。

该学院和安城镇会（Town of Amherst）以及Craig’s Doors，即经营安城无家可归庇护所的非营利组织，提供Dakin楼正在没有人使用的其中一侧。安城答应“提供庇护所24个小时人员，支付所有的费用，保证该大学不会承担法律责任，而且，任何空间被腾空后，专业地把它清洁，消毒。”这都是根据汉普郡学院校长Ed Wingenbach的发言。汉普郡餐厅服务，每日也会提供三餐给住庇护所里的住宅人。餐由安城镇会的人员接取。

汉普郡学院只是一个学校提供学校里的空间当庇护所给无家可归人士们，尤其是在不稳定的时刻中。在伍斯特 (Worcester), 城市的经理人 Ed Augustus 和卫生及公共服务处长 Dr, Matilde Castiel 已经“发展了一个计划利用全城中的体育馆和大学宿舍，这样就可以把当地住庇护所人来分成小组，而且每个小组有二十五个人，让孤立和隔离的空间够。”在当地的高中，包括北高(North High)以及伍斯特科技高中(Worcester Technical School)开了好几个相关庇护所。伍斯特公共学校系统营养部门(Worcester Public Schools school nutrition department)正在送早午餐给寻找庇护所的人。伍斯特警察局正在提供治安服务。

在美国，2019冠状病毒病大流行一天比一天致命。4月11日，死亡人数超过两万。这比意大利最高报告的死亡人数还多。无家可归人士们被2019冠状病毒的感染率比较高。3月19日，加州州长Gavin Newsom估计在加州无家可归人士的十五万人中，“最多有六万人可能会被感染。”根据连线杂志(Wired magazine)的Emma Gray Ellis所说，“他们根本没有办法服从美国疾病控制与预防中心(CDC)最基本的反抗病毒的指令：留在家里。”

大部分无家可归人士的庇护所里的空间，简直不够让每个人遵照保持社交距离的规定。拉斯维加无家可归人群的成员最近睡在停车场中，且睡觉空间为了保持距离，被画过，中间的空间为六尺。

麻州大学应该跟随汉普郡学院的引领，来主动提供住宿给无家可归人士们。该大学的空间的确够。为了教育而设计的教学楼，例如Bartlett, Machmer, 以及Goodell已经空余了好几个礼拜。利用这些教室，而不利用一些学生仍然居住的宿舍，能够让学校更有效率地施行社交距离的方针，同时可以提供住宿给无家可归的人。如果麻州大学那么的担心它的建筑物，而且不要让麻州大学警察局提供该建筑物的治安人员，它可以跟随汉普郡学院的引领，来为了提供治安人员们而跟安城镇会以及Craig’s Doors合作。

至少，麻州大学应该提供餐点给无家可归人群。麻州大学餐厅服务已经在利用babyBerk(相关麻州大学餐厅服务Berkshire餐厅的餐车)来每日送两次餐点给安城公共学校的学生。大流行的时候，社区中的每一个人都应该能够获取庇护所以及食物。总体来说无家可归人士们被2019冠状病毒感染的风险比较高，可是他们没有必要这样。这样以已经空余的教室来提供庇护所给无家可归人士们，麻州大学也可以限制这个病的扩散，同时也可以服务需要一个地方可以去的人。

联系专栏作者Ana Pietrowicz，可发邮件至[email protected]，或关注推特账户@anapietrewicz

联系翻译Robert Canning，可发邮件至[email protected]

联系编辑Ying Hua，可发邮件至[email protected]