COVID-19病毒肆虐，麻省大学餐饮及安城公立学校为安城青少年提供服务

COVID-19病毒肆虐，麻省大学餐饮为安城公立学校的400余名学生提供餐食，以应对食物不安全问题。

该项目由美国农业部资助，为平日依赖学校餐饮的学生们提供午餐和早餐。麻省大学餐饮服务总监Garett DiStefano表示，18岁以下的任何人都可以享受此项服务。

麻省大学的餐车Baby Berk会在七个住宅区分发食物：Olympic、North Village、Village Park、 Southpoint、Butternut、Colonial Village、Rolling Green。餐车将会在早上10：30开始服务，在晚上1点结束，每站的服务时间为15分钟。

“基于目前的情况，我们希望尽可能的保持社交距离，尽快转移人群，以免造成人群密集的情况。” DiStefano说.

“我们将早午餐的食物放在一起。食物都是冷冻的，但我们每天都会更换新鲜的。对于哪些食物能放在一起，我们有基础标准，比如，早餐可能是燕麦棒、酸奶、果汁和水果，午餐可能有三明治、水果杯，或者是胡萝卜鹰嘴豆泥,” DiStefano解释道。

考虑到有食物过敏的学生，有多种食物可供选择。DiStefano说餐饮服务希望“向尽可能多的人开放。”

Ken Toong，管辖附属企业的执行董事，表示麻州大学很高兴与小镇及小镇学校合作。

“能够帮助有需要的邻居们总是好的，尤其是在这个不确定的时期。我们团队非常乐意以任何方式提供帮助。我们每天都提醒自己，我们必须同舟共济，共度难关。” Toong说。

“在这个前所未有的时期，我们通过食物将社区紧紧联系在一起。麻省大学餐饮将每天为400多名学生提供健康、可持续的早餐和午餐。”DiStefano说。

阿默斯特-佩勒姆区域公立学校（Amherst-Pelham Regional Public Schools）校长Michael Morris说：“这是安城区域性公立学校与麻省大学之间杰出合作关系的另一个范例。在这非常时期，为学生提供营养餐是重中之重，而麻省大学也为满足我们学生需求献出一份力。”

该项目与夏季学生不在学校时USDA（美国农业部）所实施的计划类似

“何其有幸，我能拥有这样一个团队，”DiStefano在谈及其同事时说。他表扬他的同事Chris Fisher坚持倡导青少年暑假餐饮服务，“Chris和她的团队一直做着了不起的工作，他们向我们展现了日常工作的好搭档应该是什么样的。”

麻省大学官方表示，这项新计划的持续时间取决于安城公立学校是否会在6月30日之前重新开学。如果学校仍然关闭，这项计划将会与暑假餐饮服务无缝衔接。

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