Las cafeterías en UMass deberían ofrecer desayuno todo el día

Pareciera que cada vez que entro a cualquier red social veo a personas hablando sobre COVID-19 y los mandatos de uso de mascarilla. Mientras que esto es obviamente importante, se está quedando desfasado. Creo que es tiempo de empezar a discutir algo que realmente importa. Quisiera poder entrar a la cafetería Franklin y servirme un montón de panqueques y una pila de huevos revueltos un martes a las cuatro de la tarde. La Universidad de Massachusetts necesita hacer frente a estas reclamaciones de “grandiosa comida de campus” y darles a las personas lo que realmente quieren: desayuno todo el día.

En este punto, creo que puedo adivinar lo que están pensando: “A nadie le gustan los platos de desayuno. ¿Por qué los querríamos todo el día? Para estos escépticos, les invito a abrir sus mentes e imaginar las posibilidades. Si UMass dedicara más recursos a sus platos de desayuno, no hay forma de saber qué tan lejos llegarían. ¿Omelets todo el día? ¿Un bar de crepes? Las posibilidades son infinitas. Imaginen llegar a Late Night a las once de la noche y servirse un plato lleno de palitos de tostadas a la francesa. ¿Están seguros de que esa no es la vida que desean?

Lo admito, UMass Dining ya va por ese camino. Todas las cafeterías tienen elementos básicos como bagels e English muffins todo el día, y en los últimos años, Berkshire incluso ha ofrecido comida de desayuno durante Late Night. Con estas opciones, UMass continúa su tendencia de quedarse a medio camino, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. Yo, como muchos otros, amo la comida del desayuno. Aun así, no puedo comer tantos bagels en mi vida. Los humanos ansiamos variedad y esto debería ser tenido en cuenta cuando se trata de nuestro desayuno.

Algunos odian la idea de comer comida de desayuno para la cena. Yo conozco a gente que realmente ha descrito este fenómeno como “sacrilegio”. Ofrezco una simple solución para estos detractores: no coman la comida del desayuno durante la cena. ¿Por qué deberían las creencias de algunos pocos restringir la realidad de las masas? Si piensas que tener menú de desayuno todo el es una idea de la que nunca serías partícipe, simplemente no lo hagas. ¿Realmente vives solo para hacer que los demás a tu alrededor estén tristes? Deja que las personas disfruten.

Si la administración de UMass es cautelosa acerca de implementar este plan tan radical, debería de tomar a McDonald’s como ejemplo. En 2016, la cadena de comida rápida anunció su plan de implementar desayuno todo el día en todas sus tiendas. Los analistas eran escépticos, pero este nuevo plan hizo que las ventas de cada tienda subieran un 6% en un cuatrimestre. McDonald’s decidió escuchar a las personas y las personas estaban gritando en las calles para obtener desayunos todo el día. Si este atrevido plan funcionó para una de las empresas de comida más grandes de Estados Unidos, ¿por qué no funcionaría para UMass Dining?

Un plan de comidas residencial en UMass cuesta entre 3.000$ y 3.500$ al semestre, un gran salto desde el promedio nacional de 2.250$ al semestre. Este incremento de precio queda claramente reflejado en la calidad de nuestra comida en las cafeterías, la cual es mucho mejor que la de la mayoría de las universidades de EE. UU. Sin embargo, yo creo que podemos hacer más. El estudiante promedio paga más de 30$ al día por comida con ese plan. Este precio también es mucho más alto que el promedio de lo que alguien gasta en comida al día, que suele ser 20$ aproximadamente, según la United States Bureau of Labor Statistics. Ahora, esta sorprendente figura indica que hay un problema mucho más grande acerca del costo de la educación universitaria, pero para el propósito de esta columna, solo es necesario decir una cosa: los estudiantes de UMass están pagando mucho más por la comida que lo que realmente están recibiendo.

¿Qué mejor manera de rectificar este problema que reducir el costo de la comida o darles a los estudiantes lo que quieren? No pienso que la primera opción vaya a ocurrir pronto, así que la universidad debería optar por lo segundo. Deben implementar lo que los estudiantes quieren, y en este momento, quieren menú de desayuno todo el día.