UMass finalizará la temporada regular con una serie de partidos contra Boston College

Después de haber arrasado contra Vermont el fin de semana pasado, el equipo de hockey de Massachusetts buscará aprovechar este éxito en su último fin de semana de la temporada regular contra Boston College.

Los Minutemen (19-10-2, 14-6-2, Hockey East) se están actualmente en primer lugar en la clasificación del Hockey East, con Northeastern justo detrás de ellos. Sin embargo, los Huskies sufrieron una derrota contra Vermont el martes por la noche, lo cual significa que UMass puede asegurar el título de la temporada HEA con una victoria el viernes o el sábado.

“Es una buena posición para estar”, dijo el entrenador Greg Carvel sobre la habilidad de UMass de controlar su propio destino. “Pero no nos asegura nada. Yo creo que Boston College está comenzando a jugar muy buen hockey. Sus jugadores ya regresaron de las olimpiadas, lo cual, como se puede esperar, las ha dado un empujón”.

Marc McLaughlin y Drew Helleson fueron elegidos para el equipo olímpico masculino de en el equipo de hockey de Estados Unidos y el delantero Jack McBain representó a Canadá. A pesar de haber faltado durante varios juegos, McLaughlin y McBain lideraran en los Eagles (12-17-5, 7-12-3 HEA) con 27 puntos cada uno. Con tanta intensidad en la puntuación para los Minutemen este último fin de semana contra Vermont, el enfoque regresa hacia a la defensa durante los entrenamientos esta semana.

“Siempre estoy más preocupado por el lado defensivo del juego”, dijo Carvel. “Tenemos suficiente ofensiva, pero solo tenemos que asegurarnos de jugar una buena defensa para no tener que anotar más goles”.

A pesar de que BC se encuentra en la octava posición en la clasificación de HEA, la adición de sus jugadores olímpicos les ha dado a los Eagles victorias fundamentales contra Northeastern y a BU durante el mes de febrero. UMass entiende la importancia de no pasar por alto a BC, debido a su reciente éxito e historial de dominio dentro de la jornada.

“Su récord no refleja lo que tiene su programa”, dijo Matt Murray. “Tienen tipos altamente codiciados y bien calificados, que todos saben están sobre el hielo. El entrenador [Jerry] York ha demostrado él mismo que tienen todas las piezas allí, él sabe qué hacer y siempre es una batalla contra ellos, así que nunca es el año para tomárselo a la ligera”.

Carvel desafió la segunda línea la semana pasada para anotar y ellos asumieron el reto, con Reed Lebster anotando un gol en cada partido, y Cal Kiefiuk consiguiendo un gol y una asistencia. Eric Faith también consiguió una asistencia el sábado.

“Como equipo, obviamente estamos bastante emocionados por la oportunidad de ganar algunos puntos este fin de semana y posiblemente asegurar el primer lugar”, dijo Kiefiuk. “Como trío y nosotros tres [siendo] nuevos jugadores juntos, lo hemos hablado. Estábamos un poco frustrados con cómo estaban las cosas así que dimos un paso hacia atrás y nos enfocamos en las cosas pequeñas”.

Mientras que parece que hay mucha presión sobre los Minutemen esta semana para posicionarse bien en la postemporada, la mentalidad de Carvel se mantiene igual y ha sido la misma durante toda la temporada. Solo una semana más de entrenamiento.

“Somos conscientes de que salirnos de nuestro proceso no va a colocarnos en un buen lugar”, dijo Carvel. “Realmente disfruto esta época del año, los entrenamientos son más cortos, la energía se acumula, los campeonatos están ahí para ser ganados. Pero aquí es donde los entrenadores deben hacer un muy buen trabajo para mantener una perspectiva concentrada, elaborada y correcta. Nosotros sabemos lo que nos hace ganar, así que tenemos que entrenar de esa manera”.

UMass viajará a Chestnut Hill para la caída del disco el viernes a las 7 p.m., antes de regresar al Mullins Center el sábado a las 4:30 p.m. para la senior night y cerrar la temporada regular.

Sophie Weller can be reached at [email protected] and followed on Twitter @SophieeWellerr.

Paulina Ortiz Orive is a Spanish Translator and can be reached at [email protected]

Paulina Ochoa-Figueroa is a Spanish Editor and can be reached at [email protected]