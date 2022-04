¿Qué pagas bajo actividades estudiantiles?

Te habrás dado cuenta de que cada año cuando vas a pagar tu matrícula, hay un pago para actividades estudiantiles, que suma 124 dólares a tu factura. La Universidad de Massachusetts Student Government Association (SGA) votará el miércoles subir esa factura en 18 dólares, lo que aumentará el precio a 142 dólares en total.

Los pagos de actividades estudiantiles son la única factura que no está controlada por la administración. El gobierno estudiantil es el único grupo que tiene el poder de votar para aumentarlo. Según John Dacey, el presidente del comité de ways and means, la diferencia de 18 dólares podría aumentar el precio de asistencia para estudiantes estatales en un 0,03% y para los estudiantes fuera del estado e internacionales, en un 0,06%.

¿Y qué se paga con este cargo?

Según Lydia Washington, la directora senior de desarrollo organizado y manejo, “Hay políticas del estado que limitan cómo se usa el dinero.” Pero principalmente, los estudiantes ven un cargo usado para mantener organizaciones estudiantiles y para pagar los doce departamentos del gobierno estudiantil y sus empleados.

El aumento del sueldo mínimo para empleados es una razón grande para la que el gobierno estudiantil está en acuerdo en subir el precio, “Tan solo son 75 centavos, pero es una cantidad significante cuando tienes que multiplicarlo por muchas personas,” dijo Amelia Marceau, encargada del centro de investigación de organizaciones estudiantiles.

El gobierno estudiantil también tiene preocupaciones sobre su habilidad para facilitar el apoyo financiero a grupos estudiantiles con su presupuesto actual. Dacey dijo que él se preocupa de la legitimidad del gobierno estudiantil: “¿Cuál es nuestro propósito si solo podemos darte una cantidad pequeña del dinero que necesitas?” Cada año, las reducciones de presupuestos para las organizaciones estudiantiles han sido más agresivas. “Me gustaría si pudiéramos dar, dentro de una cantidad razonable, la cantidad que las organizaciones estudiantiles piden” añadió.

Marceau, que anteriormente fue la presidenta del comité de ways and means, dijo que el gobierno estudiantil iba a proponer el aumento en 2020, pero no fue razonable preguntar a los estudiantes a pagar más dinero después de que empezase la pandemia de COVID-19. La necesidad de más dinero ha sido más apremiante desde que los estudiantes volvieran al campus y las clases fueran presenciales. “Desde hace 2 años que necesitamos esto,” dijo Dacey, “pero esto está un poco acelerado”.

Cuando grupos estudiantiles estaban en línea, había menos necesidad para una colecta grande de dinero, porque no estaban teniendo eventos o viajando. “Los estudiantes no habrían visto beneficios en un aumento de este pago si todo estuviera en línea” dijo Dacey. El costo de viajes y eventos son las solicitudes más grandes que el gobierno estudiantil recibe de los grupos. Dacey dijo que a menudo cuesta entre 10 a más de 20 mil dólares para tener un evento. “Si los grupos tienen más dinero, ellos pueden tener más eventos en el campus, y pueden proveer más dinero para personas y pueden viajar y representar la Universidad en más formas que con anterioridad” dijo Marceau.

Una parte de la factura de actividades estudiantiles va a un pago para el edificio de la Unión Estudiantil. Pero, explicado por Dacey, el ingreso del aumento de 18 dólares no iría al pago de la renovación del edificio, y el aumento sería reservado para la agencia y los fondos para los grupos estudiantiles.

Según Dacey, “aunque la factura aumentase en 7,5% , los fondos accesibles a los grupos estudiantiles aumentan en un 12.5% porque el aumento de 7.5% no iría al pago fijo de la renovación del edificio de la Unión Estudiantil.” Para algunos estudiantes, este aumento de 18 dólares no es preocupante, pero sí es para los otros que siguen luchando contra el serio precio de sus estudios.

Aunque esto es un cargo obligatorio que todos los estudiantes tienen que pagar, Dacey dice que cualquier estudiante parte de un grupo estudiantil o que atiende eventos se beneficiaría de este aumento.También explicó que hay una diferencia grande entre esta factura, y otras facturas controladas por la administración.

“Cuando la universidad aumentó la habitación y la alimentación o el costo de los estudios, pienso que no hay una diferencia significante, como no pienso que año a año alojamiento y comida hayan mejorado significativamente” dijo Dacey. “Con nuestro aumento de factura, hay efectos inmediatos que los grupos estudiantiles van a recibir”.

Explicado por Erin Schadel, la tesorera de UMass, no se puede evitar la factura de actividades estudiantiles, pero si los estudiantes reciben ayuda financiera, eso podría minimizar el costo. El gobierno estudiantil votará en apoyo del aumento el miércoles a las 6:30pm en el cuarto Cape Cod del edificio Student Union. Todos los estudiantes están invitados a expresar sus preocupaciones o para demostrar apoyo.

