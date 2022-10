Le Club de Foot féminin de UMass reste invaincu, l’UVM s’inclinant ainsi pour la première fois de l’année

AMHERST– Ce dimanche matin, l’équipe du club de foot féminin de UMass a fini la saison à domicile de 2022 au stade McGuirk en s’imposant 2-0 face au Vermont.

Sur le plan offensif, UMass a contrôlé la majeure partie du match, avec 10 tirs cadrés, contre 6 pour l’UVM. Deux joueuses ont marqué pour UMass, Astrid Erickson de troisième année et Emily Jurkowski de deuxième année. Jurkowski a marqué le premier but, sans passe décisive.

“Ce but a été l’élément déclencheur pour bien jouer le reste du match.” a dit Jurkowski.

“Nous avons commencé à mieux nous coordonner.”

Ce n’était pas seulement le premier but du match contre le Vermont, mais également le premier but que les Catamounts ont encaissé de toute la saison. Elles ont voyagé à Amherst après avoir gagné contre le Springfield College et Dartmouth. Néanmoins, UMass a une meilleure différence de buts que UVM.

Après que Jurkowski ait ouvert le score dans la première mi-temps, Erikson a pu contribuer au second but durant la seconde mi-temps. Malgré sa distance des cages, elle a frappé à 18 mètres et le ballon s’est glissé derrière la gardienne du Vermont.

“J’ai reçu une passe en retrait. J’ai simplement tiré dans la lucarne gauche et la balle est entrée dans les filets” a expliqué Erikson.

Jurkowski et Erickson ne sont que deux remplaçantes sur les 28 joueuses inscrites chez les Minutewomen.

“Cela montre la profondeur de notre banc” dit l’entraîneur-chef Ryan Levay qui fait son retour.

“Tout le monde commence à s’entendre et à se rassembler au bon moment.”

Prochainement, UMass avancera au championnat régional et peu après, participera à la compétition nationale au Texas.

