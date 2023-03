Profil d’Artiste : Bugslam 

Bugslam, un groupe du coin, a récemment enregistré sa première chanson, ‘Jaguar’, qui figurera sur la compilation de WMUA lors de son lancement au concert de printemps de WMUA. Ils ont débuté sur la scène musicale d’Amherst pendant la scène ouverte de WMUA au Théâtre Black Box au bureau des étudiants.

Bien que ce soit un spectacle amusant, le groupe a eu le sentiment que ce n’était pas le meilleur cadre pour leur style de musique. “Rester assis n’est pas la meilleure manière de se sentir complètement immergée dans notre musique” a dit August Ellis, guitariste de Bugslam et choriste.

Les membres de Bugslam se sont rencontrés à travers le groupe d’Étudiants pour la Musique Alternative (SALT) à l’Université de Massachusetts Amherst. “Jason [Frankel] nous a rassemblés comme des petits canetons ; nous nous sommes dandinés là-dedans et nous nous sommes rencontrés.” a déclaré Ellis.

Le groupe est composé de deux chanteurs, deux guitaristes, un bassiste, et un batteur. Le chanteur principal et premier guitariste, Jason Frankel, est un étudiant de première année à UMass qui étudie la musique ; guitariste et choriste August Ellis est un étudiant de première année qui étudie le paysagisme ; bassiste Lulu Harding est une étudiante de première année qui se spécialise en le journalisme. Le baatteur, Noah Bromberg, est un étudiant de première année qui étudie la linguistique.

Le groupe joue une variété de reprises et de chansons originales, notamment Tek It par Cafuné; leur chanson préférée à jouer ensemble est “Be Quiet and Drive (Far Away)” par Deftones.

“Je crois que UMass est parfait parce que c’est très grand et il me semble qu’il y a une bonne scène pour le genre de musique que nous jouons”, a déclaré Harding.

“Entre le Drake, SALT, tous les spectacles dans les maisons et ce petit réseau d’endroits pour faire partie des groupes autour d’Amherst, tu trouveras presque certainement un groupe avec lequel t’aligner, même si tu n’es pas dans un groupe” a dit Bromberg.

Tandis que les membres de Bugslam aiment la communauté et les connexions qu’ils ont déjà faites, ils pensent que le groupe peut être plus grand que ce qu’il n’est déjà.

“C’est vraiment en train de se produire. Beaucoup de gens de notre âge essaient d’entrer dans des groupes. Ça a toujours été un truc cool à faire” a décrit Frankel.

“Là où j’ai grandi dans la scène musicale du South Shore, tout était là, tout le monde était ami et c’était une atmosphère très communautaire. Les étudiants d’UMass commencent à construire cette communauté”, selon Frankel. “Je me ravis de voir ce qui se passera. Nous sommes déjà amis avec certains groupes de UMass. Nous avons des contacts, et nous sommes tous des adultes, donc nous pouvons sortir et jouer des concerts à Amherst et dans l’ouest du Massachusetts” a-t-il déclaré.

