Amherst no está el medio de la nada

Si tu escuchar a escondidas suficientes conversaciones en la Universidad de Massachusetts, es muy probable que oirás una y otra vez, que estamos en el medio de la nada. Esto es el sentimiento abrumador de los estudiantes no familiarizados con Amherst y la comunidad del Valle Pionero. Y eso es comprensible, porque a primera vista el campus de la universidad parece que fue caído en medio de un campo de maíz. Pero, a medida que se pasa más tiempo con esta región culturalmente rica, esta idea debe desaparecer lentamente.

Bueno, no hay calles animadas y tiendas infinitas en Amherst, pero solamente porque no estamos rodeados de rascacielos no significa que aquí no haya una zona enriquecedora. Y, porque estudiantes nuevas estamos introducidos al pueblo con el inicio del año escolar, me siento impulsada a discutir, en realidad, no estamos en el medio de la nada.

Primero, consideremos que contribuye con nuestra sensación de “estar en alguna parte.” Puede incluir si hay actividades a hacer, si nos sentimos conectados con los espacios a nuestro alrededor y si conectamos con otras personas en esos espacios. Reconocer la historia de la tierra que ocupamos también es un factor importante.

Si seleccionados libros lisos a Amherst Books, comiendo comida memorable o visitando museos, mercados dominicales y más, hay muchas cosas para hacer en el centro de Amherst, sin mencionar Northampton, que está accesible en autobús. Pero, ¿estamos dispuestos a participar con que tiene para ofrecer? Una vez que empecé un esfuerzo a explorar fuera del campus, me encontré extrañando el área durante las vacaciones de verano. Yo vi “Joyland” y “But I’m a Cheerleader” en el Cinema Amherst encantadora. Y celebra recientemente en el corazón de la comunidad, que envuelve cena al restaurante subestimado Momo Tibetan en el centro de Amherst.

Vale examinar como la sensación de no estar en “ninguna parte” como estamos desconectados con nuestros espacios de campus. Los espacios verdes, como el campo enorme alrededor del Pond Campus, las colinas onduladas en las áreas residenciales Central y Orchard Hill, y el césped entre el Student Union y el Integrative Learning Center, están muy infrautilizados. Estos espacios siéntase diseñados para ser caminado, en vez de para ser disfrutado activamente. Los espacios interiores en campus, que son usualmente usados para razones practícales, como completando tareas, faltan personalidad. Estudiantes trabajan en los y salen menos una oportunidad a crear una impresión o hacer el espacio más acogedores. Como espacios interiores y exteriores son difíciles de conectar creando un sentido de lugar se vuelve extremadamente difícil.

Las áreas residenciales también faltan un sentido de “alguna parte.” Los estudiantes parecen totalmente desinteresados o inseguros sobre cómo conectar con otros en los mismos espacios, los mismos edificios, y hasta los mismos pisos, a pesar de intentos a unir a las personas a través de las comunidades residenciales definidas. ¿Si los estudiantes sienten una falta de conexión con otros en las áreas residenciales, como, entonces, podría el área circundante alguna vez sentirse “alguna parte?”

Una razón legítima para la desconformidad de los estudiantes con Amherst y el Valle Pionera es la falta de accesibilidad a lugares menos transitables. Aunque existe transporte público eficiente, aquellos que no tienen carros están restringidos al alcance de la transportación y no pueden explorar otras áreas.

También, podemos notar que mucho de nosotros no somos residentes originarios del Valle, y tendemos a olvidar que estamos insertados activamente en el hogar de someone else a completar nuestros estudios y avanzar nuestras vidas. Estudiamos, trabajamos y vivimos en tierras indígenas y nos convertimos en parte de una historia de disposición continuada. Es crucial ser consciente del lugar que ocupamos temporaria y expresamos gratitud para como lo soportamos.

Uno puede ver “maizales simples y viejas” cuando se le introduce al Valle, pero este rincón de Massachusetts es más de lo que parece a la vista. No podemos darlo por sentado. Si sentimos fuertemente que estamos en medio de la nada, comprometámonos a hacerlo en algún lugar.

Medha Mankekar está disponible en [email protected]

Flynn Fatur está disponible en [email protected]