UMass Organiza Sesión de Información de Inmigración

En el miércoles, 12 de febrero, el sistema de Universidad de Massachusetts se celebra una conferencia en línea está presentado a Susan Church, la directora de operaciones por la Oficina para Refugiados e Inmigrantes de Massachusetts. La presentación ha celebrado anteriormente en el 6 de diciembre.

El evento, celebrado de la Nefertiti A. Walker, La vicepresidenta sénior para Asuntos y Equidad Académica y Estudiantil, vio Church intenta a clarificar el sistema de inmigración y aplicación de inmigración por la comunidad UMass.

La conferencia fue “un parte de un intento más grande por la Mancomunidad de Massachusetts y UMass para proveer oportunidades para la comunidad UMass a comprender como cambios administrativos federales que puede afectar UMass y los miembros de nuestra comunidad,” dijo Walker.

“Aunque me encantaría predecir el futuro, no puedo predicarlo…” dijo Church. “Mucho de lo que estoy diciendo es realmente se va a basado en que nos vimos bajo de la administración previa… Por favor, no confía en eso para dije que eso es todo que va a pasar porque no lo sabemos. Son muchas suposiciones.”

Church señaló a casos recientes de “miedo creado por personas extranjeros, en mi opinión, solo tratando a crear miedo y discordia en el país,” usado como una fuerza para hacer que titulares de visados e inmigrantes nerviosos.

“Recientemente, fue un rumor falso que alguien fingió que eran de la Oficina para Refugiados… Hacerse pasar por nuestra oficina,” dijo Church. Ella describe como rumores de una redada [de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)] propagación inminente por “redes hispanos diferentes, por WhatsApp, por todo tipo de plataformas de redes sociales… Y personas, las clases Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) fue reporte estaban completamente vacíos en Springfield, Massachusetts.”

“Nosotros de la Oficina para Refugiados e Inmigrantes no se nos dirá antes que hay una redada ICE,” continuó Church, “Piensa muy críticamente sobre si hay alguno mundo donde en que esta información puede ser verdadero. Es muy improbable que lo supieras sobre una redada de ICE antes de ocurrir.”

Church también dijo que ella no “piensa que ICE se acercará aleatoriamente algunas personas en unas bases significativas. Piensa que quieren la gente cree que van a hacer eso.”

Una punta de enfoque fue el proceso remoción acelerada, un procedimiento frecuentemente usado de Aduanas y Patrulla Fronteriza a deportar alguien sin una audiencia a un punto de aduanas. Según las nuevas regulaciones, esto se les puede hacer a cualquiera que no han estado en los Estados Unidos por dos años, incluido gente regresando al país en el mismo visado. “Ese momento es cuando titulares de visados son más vulnerables,” dijo Church. “La cantidad más grande de aplicación nos vimos contra estudiantes [fue] estudiantes … venció de cualquier cosa, ser detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP),” dije Church. “Remoción acelerada puede ser demostrado… por una policía de CBP y firmar por un supervisor, así que es una herramienta enormemente en su posesión, no requiere un juicio ni una juez.”

La intención de inmigrante, o una intención por algunos en un visado se quedan en los EE. UU. después de la expiración, puede ser usado a provocar una eliminación acelerada. “Lo que vimos debajo el previo administración [Trump] fue personas en relaciones a largo plazos con ciudadanos estadounidenses, personas que han solicitó una tarjeta verde basada en un matrimonio a un ciudadano que viaja de un lado a otro, y ser detenido por ICE,” dijo Church.

“Es muy importante para cualquier persona que tenga contacto con los cuerpos policiales… deberías hablar con un ahogado antes de viajar; o con la oficina de estudiantes internacionales de tu escuela, o ambas. Si estás preocupado por una relación a largo plazo en la que estas, o una relación crucial; si has hablado de casarte con alguien, deberías sentarte con un abogado, ser completamente honesto con este abogado, sobre todo, y tratar de conseguir consejos antes de viajar.”

Aunque las órdenes ejecutivas de la administración Trump han acelerado el proceso de remoción, todavía hay límites. “Tienes que no tener ningún estatus legal,” dijo Church, “y no puedes estar frente a un juez de inmigración pidiendo un beneficio, así que es un grupo de personas muy pequeño. La gente se asusta y piensa que cualquiera persona que está aquí menos de dos años está sujeto a remoción acelerada, pero eso no es cierto.”

Church también mostró frustración por la confusión entre las redadas de ICE, que son operativos grandes donde no se identifican personas indocumentadas específicas, y la ejecución de acciones dirigidas, que apuntan a individuos indocumentados que ya se conocen. “ICE, en mi experiencia, no le gusta hacer redadas. Son muy ineficientes. Por ejemplo, la redada en la fábrica de pescado en Nueva Jersey [detuvo] a tres personas de 300, y son peligrosas tanto para las personas involucradas como para los oficiales de ICE. Los oficiales de ICE también tienen una cuota de 75 personas por día por oficina,” continuó Church. “Y no puedes llegar a 75 personas al día si tienes a 60 de tus oficiales descendiendo sobre una fábrica y terminas con tres personas.”

“No hemos visto una verdadera redada en Massachusetts desde que comenzó esta nueva administración.”

A lo largo de la charla, Church destacó la importancia de que las personas con visas busquen consejo legal. “Si un estudiante tiene alguna pregunta sobre su trabajo pasado, si fue legal, sobre una relación en la que está, o cualquier cosa que le preocupé de su pasado, les insto a que hablen con un abogado de inmigración antes de viajar y se acerquen a la oficina de estudiantes internacionales para pedirles ayuda y orientación sobre qué es un problema y qué no lo es.”

He dicho [esto] un montón de veces, llama a un abogado, llama a un abogado, llama a un abogado,” dijo Church. “La mayoría de los abogados te harán una consulta, incluso si es de una hora, ya sea gratis o por una tarifa muy baja… Si eres un estudiante que se pregunta si es seguro viajar, probablemente es el mejor dinero que puedes gastar.”

Tejal Patel, un abogado asociado en la oficina general de la UMass, hizo preguntas del público, preguntando: “¿Qué pueden hacer los amigos preocupados o los profesores para proteger a los estudiantes? ¿Qué recursos hay para ayudar a informarlos?”

“Desafortunadamente, la respuesta es donar a programas de servicios legales,” respondió Church. “Están muy mal financiados y… los estudiantes necesitan acceso a servicios legales de inmigración confiables e inteligentes.”

“No creo que saber qué hacer cuando ICE llega a tu puerta sea una respuesta única para todos,” dijo Church. “Hay muchos factores que hacen que tu caso en la corte de inmigración sea muy complicado… a veces no abrir la puerta cuando llega ICE puede ser usado en tu contra en la corte de inmigración para decir que eres un [riesgo de fuga].”

Church también mencionó que en casos donde los no ciudadanos pueden reclamar una dificultad extrema e inusual, donde la remoción de un no ciudadano de los EE. UU. causaría angustia a un miembro de la familia, no abrir la puerta podría complicar las cosas. “No te estoy diciendo de ninguna manera si deberías o no ejercer estos derechos,” dijo Church. “Lo que deberías hacer es hablar con un abogado competente de inmigración sobre tu caso y asegurarte de saber qué hacer cuando, y si, ICE llega a tu puerta.”

Legalmente, bajo la ley de Massachusetts, no tienes que abrir la puerta a menos que sea de tu casa o un espacio privado,” continuó Church. “Así que esto incluye tu cuarto en un dormitorio, el edificio de apartamentos… incluso si estás durmiendo en el sofá de un amigo… un lugar que se considera tu residencia es considerado privado.”

La ley exige una orden de registro para que las fuerzas del orden entren a una residencia, firmada por un juez. Las órdenes de arresto de ICE no están firmadas por un juez, y son diferentes de las órdenes judiciales de registro, que ICE puede obtener. Church mostró la diferencia entre ambas al público. Las órdenes de ICE no están firmadas por un juez y no requieren que nadie los deje entrar.

“También es importante no llamar a tu vecino indocumentado y involucrar a esa persona,” dijo Church, “aunque tenga mejores habilidades lingüísticas que tú y lo necesites para que te ayude. ICE tiene la autoridad, una vez que entran a una casa o apartamento o lo que sea, de arrestar a cualquiera que esté indocumentado allí, así que es realmente importante que la gente entienda eso,” continuó Church. “Si necesitas ayuda, busca un amigo ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que te asista.”

“La otra cosa es no decirles [a los estudiantes] qué hacer,” continuó Church. “La gente necesita entender las consecuencias de cada decisión que tomen dentro del sistema de inmigración… Creo que lo mejor que puedes hacer es guiarlos a los recursos que existen, insistir en que usen esos recursos y cuando sea difícil y complicado acceder a ellos, animarlos a tener paciencia y esperar a que los recursos estén disponibles.”

