El español no muerde, solo cura

“Tenemos idiomas entrando a nuestro país […] es una locura- tienen idiomas que nadie en este país ha oído jamás. Es una cosa horrible.”

El Presidente Trump dijo esta frase ridícula en la Conferencia de Acción Política en febrero de 2024. En marzo de este año, el Presidente Trump declaró al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos- una denominación nuestro país nunca antes había tenido.

La administración justifica esta declaración como una forma de “promover la unidad y cultivar una cultura americana compartida entre todos los ciudadanos estadounidenses.” Sin embargo, mientras ICE aterroriza comunidades y arrebata a inmigrantes (en su mayoría latinos) de sus familias y vidas al mismo tiempo que los republicanos se vuelven locos con la idea de que Bad Bunny, un cantante puertorriqueño que canta en español, actuando en el Super Bowl, uno podría preguntarse qué tan “unida” está realmente una nación monolingüe como la nuestra.

Al vilanizar el español, hemos vilanizado a los hispanohablantes, y claramente – como estamos presenciando de Chicago a Portland a LA – vilanización solo lleva a más división.

Sin embargo, me pregunto si los republicanos que se quejan de Bad Bunny saben que el aprendió inglés (y fue el anfitrion de “Saturday Night Live”). Los inmigrantes se enseñan inglés a sí mismos para que puedan naturalizarse y ajustarse al sueño americano, pero, ¿por qué esperamos que los hispanohablantes que cierran la brecha ,y no al revés?

De las 1.5 mil millones personas que hablan inglés, sólo 400 millones son hablantes nativos. Por ejemplo, el 55 por ciento de los filipinos hablan inglés, a pesar de que no tiene frontera con ningún país de habla inglesa.Entonces, ¿por qué los estadounidenses no pueden aceptar el español? A partir de 2011, sólo 2.8 millones de estadounidenses no hispanos hablan español con fluidez.

Así que, suficiente con el: “Tome clases de español por cuatro años, pero no lo recuerdo. Los estadounidenses deberían aprender español. Puede que no cure la decisión en este país, pero puede ser un antídoto útil.

Ser bilingüe es más que algo para presumir en Instagram. Promueve la empatía y la habilidad de adentrarse en la realidad de alguien más. (Si, tú, chico blanco hace alarde de su mandarín en los restaurantes chinos, te estoy hablando a ti.)

Toma por ejemplo, un estudio conducido por la Universidad de Chicago, en el que a los bebés de14 y 16 meses de edad se les presentaron dos plátanos, mientras que el adulto a su lado solo puede ver uno. El adulto procede a pedirle al bebé que le pase un plátano. Los bebés monolingüesle da al adulto cualquiera de los dos platanos, mientras que el bebé criado en una casa bilingüe le pasaba al adulto solo el plátano que el adulto podía ver- mostrando que el bebé podía ver la situación a través de los ojos del adulto.

Los niños bilingües son expuestos a situaciones donde deben considerar la perspectiva de la persona que los escucha. “¿Cómo me puedo adaptar para que nos entendamos mejor?” Los bebés bilingües son capaces de comprender la idea de que las personas varían y su instinto es reparar esa división, por consiguiente mostrando empatía a una edad más temprana que los niños monolingües.

Pero esta no es la primera vez que el monolingüismo ha sido sinónimo del patriotismo estadounidense. De hecho, el despecho al bilingüismo aparece a través de nuestra historia.

Durante la Gran Migración de 1880-1994, cuando oleadas de inmigrantes entraron al país, los estadounidenses empezaron a temer por la unidad nacional. En 1919 durante un discurso a la Sociedad de Defensa Americana, el Presidente Theodore Roosevelt dijo: “Aquí solo hay lugar para un idioma, y ese idioma es el inglés, porque tenemos la intención de que esta fusión forme a nuestro pueblo como estadounidenses, de nacionalidad estadounidense. […] y solo hay lugar para una única lealtad, y esa es la lealtad al pueblo estadounidense.”

Además, entre 1917 y 1922, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, la enseñanza de idiomas extranjeros fue prohibida en siete estados y severamente restringida en otros. Muchos estudiantes debían recitar el juramento “Cuida tu manera de hablar” (Watch Your Speech), en el cual prometían: “Diré un buen “sí” y “no” estadounidenses en lugar de un gruñido indígena “un-hum” o “nup-um”, o de un “ya” o “yeh” y “nope” extranjero.

Menos de treinta años despues, en la Alemania Nazi, el bilingualismo paso a asociarse con los judíos, los polacos y otras minorías a las que los nazis buscaban vilanizar y erradicar. El cerebro multilingüe se transformó en un símbolo de “deterioro intelectual” y “deformidad mental”.

En un gobierno fascista, una lengua “extranjera” suele convertirse en un medio para señalar, deshumanizar y despojar a las comunidades “ajenas” de su humanidad y su cultura. La administración de Trump ha estado utilizando esta táctica contra los latinos yotros inmigrantes y sus comunidades.

Pero si los estadounidenses renunciáramos a nuestro sentido de superioridad lingüística y nos esforzáramos en aprender español, ¿de qué manera podríamos beneficiarnos todos? ¿Cómo podríamos llegar a pensar en el “plátano” que solo ellos pueden ver?

Como dice el poema de Emma Lazarus grabado en la Estatua de la Libertad: “Dame tus cansados, tus pobres, tus masas apiñadas que anhelan respirar en libertad, los miserables desechos de tus costas llenas de gente. Envíame a estos, los sin hogar, los sacudidos por la tormenta; levanto mi lámpara junto a la puerta dorada !” Esta promesa de empatía y compasión es la promesa de Estados Unidos, y es nuestro deber como estadounidenses defenderla. Aprender ese segundo idioma es un buen lugar para empezar.