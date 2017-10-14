岭南大学教授讨论不同极权主义国家的区别

Posted by Jordan Freedman on October 14, 2017 · Leave a Comment

Jordan Freeman

Collegian记者

翻译：Alex Heroux

编辑： Shayue Qi 祁沙玥

十月五日， 香港的岭南大学的教授Peter Baehr在赫特楼（Herter Hall）举行了演讲，演讲的主题是纳粹德国与苏维埃俄罗斯极权主义政权下的种族和阶级清洗。

Baehr在 “种族清洗，阶级清洗：从Hannahjk Arendt到Victor Zaslavsky.” 的演讲中说：”尽管驱逐出境与集中营相比是不一样的，但大屠杀都是两者造成的结果。“

Baehr在演讲中也讨论了标题中出现的两位思想家：Ardent和Zaslavsky。他讨论了两个思想家的不同，也解释了这两位思想家之间对极权主义制度看法的区别。他说，他热衷于讨论Zaslavasky因为Zaslavsky是他的朋友。

Baehr说：“两位思想家的主要区别在于Arendt认为极权主义制度在1953年斯大林死亡之后就结束了， 但Zaslavsky认为斯大林死亡之后政权变成另一种形式的极权主义。“

他继续讲到，Arendt认为巨大警察帝国被清算之后极权主义就已经灭亡了，同时大部分集中营被也被解散了。

然后，Baehr解释了这两种极权主义制度之间存在的巨大区别，同时也指出了它们的相似之处。在纳粹德国，阿道夫-西特勒为了实现 “民族纯洁” 的目标，使用了种族清洗来过滤人口。另一方面，斯大林在占领波兰时采用阶级清洗的方式，他的阶级清洗针对任何富有的，受过教育的或者对他的政策表现出一点点反对的人。

麻州大学历史教授 Daniel Gordon说：“（Baehr做出的关于）任何都可能受害的一般恐怖活动与明确目标群体的恐怖活动的区别非常有意思。”

根据Baehr的理论, 这两极权主义政权采用同样的方式来实现两个不同的目标-德国试图实现种族纯正，而苏维埃俄罗斯则想实现政治统一。

Baehr提到了一个令所有人都惊讶的历史事件。Katyn是位于波兰东部的森林，纳粹分子在那里找到了一个大约有两万五千名波兰军官与预备役军人的大型墓地。斯大林谋杀了这些人并把罪行栽赃给纳粹。

把两千五百名军官谋杀以后，斯大林把这些人的家属驱逐到哈萨克斯坦。Baehr说，由于路途中严酷的条件，旅途中有99%的家属死亡。这是斯大林清洗人口的方式，尽管这会导致成千上万人的死亡。

英语专业的大二学生Micaela Moore说： “我现在会重新审视极权主义政权。”

演讲结束后，Baehr说他希望听众能通过他的演讲意识到Zaslavsky的思想在理解极权主义政权，民族与阶级清洗方面的革命性贡献。

联系Collegian记者Jordan Freedman，可发邮件至jafreedman@umass.edu.