预计通货膨胀率将在中期选举中发挥重要作用

随着11月8号2022年中期选举的到来，经济和医疗保健是影响今年投票者选择的两个驱动因素。在麻省大学政治系进行的一项全国性民意调查中，将近59%的美国人表示了他们对通货膨胀的高度担忧。

“中期选举的结果将会很容易收到基础票的影响，” 麻省大学的政治学教授杰西罗兹 （Jesse Rhodes）说。有些选民可能会依据“经济状况、通货膨胀状况，（以及）像堕胎和多布斯诉杰克逊妇女健康组织案等真正重要的问题”做出投票决定。

目前，美国的年通货膨胀率在8%。UMass一名经济学的教授迪盘克·巴苏解释道 (Deepankar Basu)： “食品价格、医疗保险费用，这些都在以比8%更快的速度上升，所以人们很关注这两方面 。”

和前几年相比，汽油价格变高了，美国的选民开始注意到通货膨胀的一个重要问题。

巴苏说: “工资并没有像汽油的价格那样上涨。他们赚的钱没有他们（需要）支付他们需要购买的基本东西那么多。”

目前，麻州的低失业率在3.4%，在过去的几个月一直保持稳定。整个国家也是有着类似的趋势。

但是，有人发现，全职工作已经不能再支撑不断上涨的商品和服务成本。这次的投票表明，一些选民对经济抱有消极态度，因此在UMass的民意投票中有46%将美国经济形势定义为“糟糕”。

许多不可控因素导致通货膨胀率上升，就比如因乌克兰和俄罗斯战争而受到影响的世界经济波动。政府通过使用疫情刺激计划，防止了美国经济的大幅下降，但政府的新政策可能无法在中期选举前及时生效。

巴苏认为： “政府并不能以一种方式立即降低通货膨胀。现在的通货膨胀比政府制定的政策复杂得多。因为供应中断从疫情的时候就开始了。”

近年来，公司被对产品的需求量打了个措手不及。对公司来说，尽管在低需求的时候储备较少的供应储备更划算，但各行业面临更大的供应中断风险。

许多工厂在疫情的时候倒闭了，因此供应链变成一个关键问题。麻省大学经济学教授杰拉尔德·弗里德曼(Gerald Friedman)提到，今年的经济状况比过去要好。他说，在全球范围内，各类行业也在积极努力解决供应链中断的问题。

当前的经济状态对选民的决策产生了强烈的影响，也将决定即将到来的2024年选举。巴苏指出，欧洲经济也在面临相似的困难，所以这个问题不是隔绝的。

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