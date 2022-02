“The Book of Boba Fett” no está a la altura de ‘The Mandalorian’

Nota del editor: Este artículo contiene spoilers de “The Book of Boba Fett”.

Después del éxito de “The Mandalorian”, los creadores Jon Favreau y Dave Filoni intentaron replicar la hazaña con una serie spin-off enfocada en uno de los personajes favoritos de los fanáticos: Bobba Fett. Se suponía que la serie se enfocaría en la historia de Fett, cuando él toma el imperio de Jabba the Hutt, y en los problemas que esta tarea generó. Sin embargo, se ven muchos flashbacks, hay dos episodios enteros sin Boba y se presentan cameos para complacer a los fanáticos que capturan toda la atención. Resumen: Boba Fett es eclipsado en su propia serie.

La serie comenzó siendo muy prometedora y empezó donde se lo vio a Boba Fett por última vez, en el palacio de Jabba en Mos Eisley. Los primeros episodios están divididos entre recuerdos de los viajes de Boba desde la fosa del Sarlacc en la película ‘El retorno del Jedi’ y su lucha para sostener el poder que ha heredado del imperio de Jabba. Estas tramas tenían potencial, pero, desafortunadamente, ambas fracasan. La serie pasa mucho tiempo enfocándose en la integración de Boba con los incursores Tusken, pero todos mueren al final del episodio cuatro, sin ningún tipo de redención más adelante en la temporada.

Los escritores pasan mucho tiempo en este aspecto de Boba, pero cometen un error al no explorar a Boba como un personaje en este ambiente nuevo, lo que deja a la audiencia con un sentimiento de desinterés. Boba abandona su armadura, su entrenamiento y su vida como cazarrecompensas, que es lo que a la audiencia le gustaba de este personaje. Deja a los nuevos fanáticos confundidos y a los fanáticos de toda la vida, frustrados con la dirección que el personaje está tomando.

La otra trama principal se enfoca en Boba y su intento de dominar el nuevo imperio con respeto en lugar de miedo, su lucha contra el Sindicato Pyke de comercio de especias y sus esfuerzos por limpiar las calles. Sin embargo, como se gasta mucho tiempo en los incursores Tusken, esta trama se siente como algo secundario en lugar de parecer la trama principal. La implementación de múltiples personajes nuevos, incluida una pandilla de motocicletas y un Wookiee cazarrecompensas, es un intento desesperado de añadirle dimensión a la historia. Aunque los personajes sean interesantes, se invirtió mucho tiempo en la iniciación de Boba con los incursores Tusken para hacer que estos personajes fueran importantes. Las dos tramas principales de la serie están desconectadas, lo que deja a la audiencia sintiéndose desconectada de la serie.

Sin embargo, “The Book of Boba Fett” no es un total desperdicio. El programa se salva cuando se abandona a Boba por completo y se enfoca la narrativa en el propio Mando. En los episodios cinco y seis apenas se incluye a Boba y se continúa la historia que se cuenta en la segunda temporada de “The Mandalorian”. Observé con asombro cómo Mando intentaba rastrear a Grogu, aprendía a manejar el sable oscuro y descubre su identidad fuera del credo mandaloriano. Estos dos episodios son increíbles, llenos de cameos hasta el tope, pero sin Boba Fett.

Con apariciones de Luke Skywalker, Grogu, R2-D2 Ashoka, Cad Bane y otros, estos episodios parecen un programa completamente diferente. Boba Fett fue eclipsado y olvidado por completo en su propio programa, pero estos dos episodios fueron tan buenos que realmente no me importó. Los episodios cinco y seis prosperaron sin Boba y se sintieron como la Guerra de las Galaxias que conocemos y amamos.

Todos los elementos se unen en el final de la temporada, cuando Boba le pide a Mando que lo ayude a luchar contra el Sindicato Pyke. Mando está de acuerdo y se produce una batalla épica, pero, una vez más, Boba no logra brillar. Incluso en el épico enfrentamiento final con Cad Bane, que parece un intento desesperado de traer de vuelta al Boba que conocemos y amamos, su victoria no se siente merecida. Incluso cuando se elimina a los Pykes y las calles están limpias, no parece que Boba haya ganado. Se ve ensombrecido nuevamente por una reunión muy esperada entre Mando y Grogu: Mando empuña su sable oscuro y Grogu demuestra su nuevo conocimiento de la fuerza.

Incluso en el final de su propio programa se olvida al personaje de Boba a fin de ayudar a allanar el camino para la tercera temporada de “The Mandalorian”, lo que hace parecer al programa, en general, como la temporada 2.5 de “The Mandalorian”. Pero puedo vivir eso.

“The Book of Boba Fett” tiene muchísimos problemas. Desde tramas inestables, el abandono de años de desarrollo del personaje y un sentimiento general de pérdida, en lo que respecta a Boba, la serie fracasa. Los escritores intentaron hacer que la fórmula de “The Mandalorian” se ajustara a Boba Fett, pero deberían haberlo dejado contar su propia historia.

Los increíbles cameos y los episodios centrados en Mando le dan un propósito a “El libro de Boba Fett” en el mundo de Star Wars, incluso si ese propósito no involucra al propio Boba. En general, Boba se ve eclipsado en su propia historia, pero, con los cameos que vimos en esta producción, no me quejo.

