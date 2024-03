¿Por qué tenemos años bisiestos?

Read in English

Hoy es 29 de febrero, un día muy especial que solo ocurre cada cuatro años salvo algunas excepciones notables. Este fenómeno se conoce como año bisiesto y en realidad tiene un propósito crucial para el cronometraje global.

Según la NASA una vuelta completa alrededor del Sol tarda 365 días, seis horas y nueve minutos. En Estados Unidos seguimos el calendario gregoriano, un calendario solar que tiene en cuenta estas pocas horas adicionales lo que nos da años bisiestos.

El calendario gregoriano es, en realidad, una versión modificada del calendario republicano. Ese calendario, establecido en la antigua Roma hacia el año 500 a.C., estaba compuesto por doce meses basados en ciclos lunares. Esto significaba que los años tenían sólo 355 días, aproximadamente diez días menos que una vuelta completa alrededor del Sol.

En un esfuerzo por corregir esta diferencia horaria, el calendario republicano incluía un mes adicional llamado Mercedonius cada dos o tres años. El problema era que a los altos mandos del imperio romano se les permitía cambiar el calendario y, a menudo, lo hacían para extender su reinado de poder. Y a pesar de su coherencia, en general, la población encontraba el calendario demasiado confuso.

Al más puro estilo de Julio Cesár, el emperador creó el calendario juliano, de nombre apropiado, en el año 45 a. C., dándonos el año estándar de 365 días. El calendario juliano también introdujo al mundo el año bisiesto de 366 días que ocurre cada cuatro años. Es el calendario más preciso hasta ahora a una vuelta real alrededor del Sol, pero una diferencia horaria anual estimada de 11 minutos creó discrepancias sobre el tiempo.

En concreto a la Iglesia católica le resultó difícil determinar cuándo se celebraría la Pascua cada año, ya que para aquél entonces, se había acumulado ya un cambio de casi 10 días desde el gobierno de César. La Pascua se celebra tradicionalmente después del equinocio de primavera, el primer domingo después de la luna llena.

Como resultado, el Papa Gregorio XIII creó el calendario gregoriano en 1582 estableciendo nuestras reglas modernas, aunque más complejas, para los años bisiestos.

Según las reglas del calendario gregoriano, los años bisiestos tienen lugar cada cuatro años, a menos que ese año sea divisible por 100 y no por 400. Esto significa que ciertos años de cambio de siglo, como el año 2000, son años bisiestos, pero otros, incluidos 1800 y 1900, no lo son. La última vez que el mundo vio un año bisiesto fue hace cuatro años, el 29 de febrero de 2020. No hace falta decir que 2020 fue un año crucial para Estados Unidos como para el mundo en su conjunto.

Hoy, hace cuatro años, los Estados Unidos vio su primera muerte en la pandemia de COVID-19: un hombre de unos 50 años que murió en el Kirkland Life Care Center en Kirkland, Washington. En ese momento, todavía se hacía referencia al virus como “coronavirus” o “corona” por el público en general y las pruebas del virus solo estaban disponibles para quienes habían viajado a Wuhan, China. Este hombre no había viajado recientemente y, como resultado, su muerte generó temor de que el virus se estuviera propagando a nivel nacional. Ese pánico también se manifestó en la economía estadounidense. Esa semana, el Dow Jones Industrial Average cayó un 12 %, la caída más rápida desde la Gran Recesión de

2008. El NASDAQ también cayó un 10,5 %, quedando a sólo unos puntos de la peor caída de todos los tiempos.

En materia geopolítica, los Estados Unidos firmó un acuerdo histórico con los talibanes con la esperanza de poner fin a la guerra de casi veinte años en Afganistán. Firmado en Doha, Catar, el acuerdo creó un cronograma oficial de catorce meses para la retirada de todas las tropas estadounidenses y de la OTAN y una resolución para un alto el fuego “permanente y completo”.

De vuelta en los Estados Unidos, Joe Biden ganó las primarias presidenciales demócratas de Carolina del Sur el 29 de febrero de 2020 con una votación del 48,6 %, superando al senador Bernie Sanders y al empresario Tom Steyer. La victoria de Biden en Carolina del Sur allanó el camino para su victoria final en las elecciones generales de noviembre de 2020.

En la cultura popular, la canción número uno en la lista de Billboard Hot 100 fue “The Box” de Roddy Ricch, seguida de “Life is Good” de Future ft. Drake y “Circles” de Post Malone. En taquilla, las películas más importantes fueron “The Invisible Man”, “Sonic the Hedgehog” y “The Call of the Wild.”

Es increíble ver cuánto ha cambiado el mundo desde el pasado 29 de febrero. Mientras miramos hacia el futuro, quién sabe dónde estaremos en el próximo año bisiesto. ¡Allá por el 2028!

Nathan Legare can be reached at [email protected].

Ben Brown is a Spanish language translator and can be reached at [email protected].

Samuel Suárez Murias is a Spanish language translator and can be reached at [email protected].