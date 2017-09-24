麻州大学共和党学生在当前政治气候下感到被排挤

特派记者 Miranda Emily Eden Senft

译成者 Alex Heroux

昨天晚上，麻州大学共和党在学生中心411召开了他们的第二次大会。

每个人进入房间都会被微笑欢迎，并且收到一本“口袋宪法”。大家在房间里互相问候，聊身边的话题，比如最近的天气怎么样，麻州大学最好的餐厅是哪一个。

因为这次的会议形式是公开讨论会，所以与会成员可以自由提出想要讨论的话题。昨晚的话题聚焦在朝鲜问题上，最后大家达成共识，认为这个问题非常复杂。

本次会议包括会议导论和一个能展示社团各种意见的活动。这个活动让大家一人说一个词描写特朗普的总统竞选，这些词从“无法预测”，“无效”，“令人泄气”到 “精彩”，“大型的”，“革命性的。”

Sara Ceasrine是一名刚刚加入社团四年级的学生，她说“我觉得除了这个社团，我没法在其他地方自由讨论我的观点，这个社团是我的避难所。”

Ceasrine，一名日语和比较文学双专业的学生，去年去日本交流。她说选举的时候呆在在日本“让我产生了为美日关系做贡献和发出她的共和党声音的愿望。”

Carly Bishop是麻州大学共和党社团副会长, 她也是一名大二政治学的学生，她极力推崇共和党社团的口号，“大家一起来！”

Bishop说：“在这里你可以听到不同的观点，这些观点在通常情况下是不会被讨论到的。”

当被问到是否能自由的表达政治观点时，Bishop说，“当然不会有人阻止我，但是我知道我的观点未必讨喜，其他人可能并不想听到。”

她表示，她在社团的目的是在想在校园里推动更多的对话。

John Maloney，社团的财务主管，大四运动管理学生，去年在新罕布什尔州John Kasich的竞选活动中工作，也在这次会议中分享了他的感受。他加入麻州大学共和党社团已经两年了，他说很享受社团的对话和气氛。

“我希望把会议变得更好玩，有意思，发人深省，我也希望可以进一步推动社团的名气。”

他也希望通过这个社团，“我们可以以得体的方式讨论有意思和争议性的话题。”

Alex Gearty，麻州大学共和党社团的会长，也是一名数学专业，教育和心理学双辅修专业的学生，两年来一直担任社团的会长。她希望能把当会长时锻炼的技能比如公开演说的能力，用在未来当数学老师的工作上。

“我喜欢教育。我觉得人必须要不断学习，尤其是政治，”Gearty说，“我正在努力从各个方面教育大家，不管他们的政治派别是什么。”

Gearty这个社团“向所有人开放”，为不同的意见创造对话的可能。她说她不只重视社团的外在形象，她还觉得她对社团成员负有巨大的责任。她积极推动成员间的对话，并且鼓励他们提出有建设性的不同意见。

“这个学校和国家需要人们表达自己的观点，”Gearty说，“我们跟麻州大学的民主党成员一起努力，想让大家看到我们双方都有很多不同的观点。”

今年共和党社团想要与民主党社团合作一起举办大会，促进双方的交流，提出不同的建设性意见。

会议结束的时候，社团成员被问到：“你们在学校里是否感到能安全并舒服的说出自己的政治观点？”

立刻有41人说了“不！”