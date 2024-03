Na intersecção entre identidade, comunidade e pertencimento: estudantes internacionais LGBTQIA+ refletem sobre ser queer na UMass

Read in English

Para estudantes internacionais na Universidade de Massachusetts, diversas experiências de transição moldam sua adaptação à vida no campus. Com fortes laços com a cultura, a religião, a geografia e a família, estes contextos constituem a base e sentido da identidade.

Nos últimos 10 anos, a comunidade estudantil internacional na UMass aumentou significativamente. De acordo com a University Analytics and Institutional Research, neste outono, os estudantes internacionais representaram 37% de toda a população de estudantes de pós-graduação e 8% dos estudantes de graduação.

Há apenas 10 anos, esse número oscilava abaixo de 4% nas populações de estudantes internacionais de graduação e pós-graduação.

Dentro deste grupo, uma comunidade menor, mas crescente, de estudantes LGBTQIA+ internacionais navega pelas complexidades da sexualidade e da identidade de gênero com lentes duplas.

Para o estudante internacional do primeiro ano e estudante de biologia, Alex Nguyen, o objetivo de autodescoberta coincidiu com a intenção de prosseguir uma educação no exterior e encontrar significado na sua identidade – tudo em relação aos seus estudos e interesses.

“A primeira vez que vim aqui, soube que sempre poderia encontrar minha comunidade na América”, disse Nguyen. “O motivo principal de eu ter vindo aqui [foi] para me entender mais do que no meu país de origem.”

Os meios de abraçar a identidade e a pluralidade da identidade são inerentemente pessoais. Mas os fios comuns entre estudantes de todas as origens estendem-se para além de um campus partilhado e abrangem um sentido de lugar formado em ligação com o espaço e o tempo.

Mas o que significa ser queer? E o que significa ser um estudante internacional queer?

A história é contada na encruzilhada de ambos os identificadores, começando pelo país de origem dos estudantes internacionais queer. Ao chegarem ao campus pela primeira vez, muitos estudantes internacionais queer têm perspectivas variadas sobre como expressar sua identidade em relação a um novo ambiente.

Assim como diferentes culturas desempenham um papel na instilação de valores diferentes nas pessoas, esses contextos são evidentes quando se considera o que os estudantes internacionais queer trazem consigo para um campus universitário. O coordenador do programa do Stonewall Center, Robert Cahill, enfatiza isso, esclarecendo até que o ponto das preocupações dos alunos são moldados por suas diversas origens.

“Muitas vezes pode ser uma experiência muito isolada tentar encontrar recursos como estudante internacional e como estudante queer – e ter que lidar com essa intersecção”, disse Cahill. “Muitas vezes, muitos estudantes internacionais queer chegam sozinhos e têm muitas perguntas e podem não saber realmente com quem entrar em contato.”

Consequentemente, nem todos os estudantes internacionais queer vem para a UMass tendo acesso aos mesmos recursos que conduzem à exploração e compreensão da sua orientação sexual e identidade de gênero. Às vezes, os alunos só recebem os meios para descobrir essas identidades quando chegam.

Vindo do Vietnã, Nguyen refletiu sobre a dicotomia de valores do seu país natal e como eles impactam a sua compreensão da identidade queer nos Estados Unidos. Sem uma lei discriminatória explícita contra as pessoas LGBTQIA+ no Vietnã, Nguyen disse que a cultura em relação aos indivíduos queer é geralmente receptiva. Mas uma aceitação cultural não neutraliza a falta de proteção legal para a comunidade LGBTQIA+ no Vietnã.

“Há um equívoco de que o sudeste asiático odeia os gays, mas o meu país está realmente aberto a eles”, disse Nguyen. “Nós podemos fazer qualquer coisa no Vietnã como pessoas gays, mas não podemos dizer ao governo para fazer algo pelas pessoas gays.”

O engajamento de uma comunidade de defesa vibrante e ativa levou o governo vietnamita a fazer vários avanços nos últimos anos, incluindo o fim da proibição da terapia de conversão em 2022. Embora tal progresso possa apontar face à mudança de atitudes sociais, a disponibilidade de recursos e material educativo relevante para as questões LGBTQIA+ ainda é insuficiente.

Como a cultura desempenha um papel na forma como a orientação sexual e a identidade de gênero são conceptualizadas no Vietnã, aqui na UMass, Nguyen espera aprender mais sobre a comunidade LGBTQIA+ de uma forma que não conseguiria no seu país.

“Embora eu faça parte da comunidade, há muitas coisas que eu realmente não entendo”, disse Nguyen. “A primeira vez que eu ouvi sobre [identidade de gênero] não-bínarias e gênero fluidos foi quando vim pra cá. É muito bom para eu estudar mais sobre isso.”

No centro da programação, atividades e workshops alinhadas ao LGBTQIA+ está o Stonewall Center – muitas vezes a primeira parada para estudantes queer e um estudo de caso em comunidade e transformação no campus universitário. Para aqueles que testemunharam o desenvolvimento do centro, é tanto um lembrete do progresso como uma força motriz para continuar a adaptação.

Estabelecido pela primeira vez em 1985 como um escritório administrativo adjacente do escritório de Assuntos Estudantis, o Centro juntou-se a apenas duas outras escolas dos EUA na época para servir como um centro de recursos para estudantes queer, membros da comunidade e aliados. A diretora Dra. Genny Beemyn diz que a missão do Centro evoluiu paralelamente à evolução das necessidades dos alunos LGBTQIA+ no campus.

A implementação de habilitações inclusivas de gênero, banheiros inclusivos e a designação de nomes e pronomes preferidos para registros universitários são iniciativas que destacam esta mudança. Mas Beemyn acredita que a intenção do Stonewall Center é sempre acomodar os interesses dos estudantes LGBTQIA+ e dos aliados à medida que diferentes tendências se materializam.

As tendências mais urgentes nos últimos anos é o crescimento da população estudantil internacional queer.

“Vemos mais estudantes internacionais que falam sobre sua sexualidade sobre sua identidade de gênero”, disse Beemyn. “Isso era algo raro há uma década ou mais, especialmente [no] nível de graduação.”

Por mais que o crescimento entusiasme Beemyn e o Stonewall Center, eles permanecem conscientes dos fatores que podem afetar a forma como os estudantes internacionais vêem as suas identidades em relação ao ambiente do campus.

“Entendo ainda por que muitos estudantes internacionais ainda não exteriorizam sua identidade de gênero”, disse Beemyn. “Você vem aqui, está em um país estrangeiro, não conhece muito bem a cultura, [e] não se adapta muito bem com [a] maioria branca, maioria nascida nos EUA e aumentou a população LGBTQIA+. Então isso não parece necessariamente um lar. E, ao mesmo tempo, você não quer se diferenciar, ficar separado das pessoas do seu país de origem.”

Para um estudante internacional do primeiro ano da Índia, descobrir como conciliar essas duas realidades conflitantes foi um desafio. Conscientes da cultura mais participativa em relação à aceitação LGBTQIA+ nos Estados Unidos, a noção de abraçar totalmente a identidade só começou a fazer mais sentido com as pessoas certas.

Depois de conhecer seu principal grupo de amigos por meio de espaços de conversa LGBTQIA+ organizados pelo Stonewall Center, o aluno encontrou um maior senso de direção participando de um diálogo que capturou uma série de experiências, fortalecendo sua própria compreensão de si mesmo.

“Eu não percebi isso até que meus amigos me apontaram, mas continuei sendo gay, segundo eles, apenas em espaços queer”, disse a estudante internacional indiana. “Eles disseram, ‘está tudo bem’. ‘Você pode dizer essas coisas. Você pode dizer que é bi.’ Eu não percebi que estava inconscientemente me contendo. Foi como prender a respiração e depois saltar.”

Essas experiências – experiências queer – são o que servem de trampolim para a expressão externa.

“Nunca tive problemas com minha sexualidade enquanto crescia”, disse o estudante internacional indiano. “Nunca tive essa batalha interna. Acho que vindo para cá, ficou mais externo. Não preciso processar isso internamente.”

Contar com um novo sentido de “responsabilidade”, conforme o aluno reflete, é um esforço sério, mas complexo, para aproveitar ao máximo as oportunidades de afirmação de identidade na UMass, sem perder de vista o progresso que ainda está por ser feito.

Porque quem você é importa onde você está. Como diz este estudante, ver a microagressão e a ignorância do passado como um sintoma de valores culturais exige um reconhecimento da influência geracional.

“Ser gay é uma coisa americana”, disse o estudante internacional indiano. “[As famílias] ficariam estranhas se você assumisse. Às vezes você até é rejeitado se fizer isso, porque é um conceito de outro mundo.”

Reconhecendo as relações difíceis que os estudantes internacionais queer muitas vezes partilham com o seu país de origem, Beemyn esclarece como um sentimento de isolamento pode manifestar-se quando tentam juntar as peças do seu novo e antigo ambiente.

“Acho que os estudantes internacionais são diferentes”, disse Beemyn. “Eles realmente não têm essa comunidade aqui além das pessoas que conhecem em seu país de origem ou em regiões. E essa é uma das razões pelas quais é tão importante alcançá-los, porque eles não têm essa comunidade.”

O Diretor do Programa, Cahill, amplia essas perspectivas ao mesmo tempo em que reconhece que tanto a especificidade quanto a diversidade das ofertas devem ser consideradas ao oferecer programas para estudantes LGBTQIA+, e particularmente aqueles que estudam em outro país.

“Acho que deveríamos fazer um pouco mais para criar experiências voltadas especificamente para [estudantes LGBTQIA+ internacionais] para que se sintam apoiados”, disse Cahill. “Por ser uma comunidade tão pequena, eles definitivamente precisam de muito apoio nosso.”

Outro estudante internacional do primeiro ano da Faculdade de Ciências Sociais e Comportamentais fala sobre a importância da programação contextualmente sensível e da curadoria de recursos para estudantes internacionais queer que vêm de países que não apoiam suas identidades.

“Sendo internacional e queer, não me identifico com algumas das perspectivas [de pessoas queer de] Massachusetts”, disse o estudante da SBS.

Vindo de uma nação islâmica, o estudante nota a influência dos valores religiosos na postura complexa, mas muitas vezes pouco favorável, do seu país em relação às pessoas LGBTQIA+. Isto impactou a sua visão em torno da expressão pessoal da identidade queer.

“Não falo muito sobre isso da maneira que acho que outras pessoas fazem”, disse o aluno da SBS. “E não quero dizer isso como uma coisa ruim. Muitas pessoas são muito orgulhosas e fazem disso um ponto focal de sua identidade. Para mim, é como um recurso adicional”.

A fusão e a contradição de valores saturam os pensamentos deste aluno enquanto desvendam emoções em camadas sobre o que sua estranheza pode significar. Isto é mais evidente em suas perspectivas sobre a compreensão de queerness no que se refere ao contexto geográfico.

“Se você vem de uma cultura que é predominantemente muito fechada, então [interagir] com a cultura que está aqui, muito barulhenta e muito vocal, é um pouco difícil”, disse o aluno da SBS.

O ponto comum que todos os três alunos defendem é o apreço pelas pessoas que conheceram desde que chegaram à UMass. O senso de camaradagem que os alunos desejam é o mesmo que o Stonewall Center prioriza com o planejamento de eventos liderados e orientados pelos alunos.

“Ter pessoas aparecendo e apoiando você é muito importante, não apenas como estudante, mas como pessoa”, disse Cahill. “É importante que os eventos atendam a alunos queer específicos, para que saibamos que existe essa conexão. Assim, as pessoas sabem que há pessoas a quem recorrer se estiverem com dificuldades.”

Ter um centro físico no campus que represente os valores-chave da inclusão, educação e divulgação LGBTQIA+ é perpetuamente significativo para estudantes em vários estágios de seu desenvolvimento de gênero e sexualidade.

“Mesmo com meus outros amigos queer, quando estávamos decidindo sobre as faculdades, pensamos: ‘Ok, esta seria a nossa hora'”, disse o estudante internacional da SBS. “Acho que só de ter essa opção aberta, as pessoas estão definitivamente explorando. E todo mundo está explorando na faculdade. Temos as facilidades para saber mais sobre pontos de discussão queer [e] eventos queer para nos conectarmos com outras pessoas queer.”

Onde grande parte da experiência universitária é baseada na imersão e nas primeiras experiências, o estudante internacional indiano encontrou alegria ao experimentar verdadeiramente uma cultura que só observava há muito tempo.

“Parte da razão pela qual consegui ter coragem de me abrir e me assumir para alguns de meus amigos é por causa de muitos artistas americanos, como Lady Gaga e Troye Sivan”, disse o estudante internacional indiano. “Muitos deles [são] abertamente queer e pude me relacionar com eles através de sua arte e de seu trabalho. Tirei deles a coragem e quando cheguei aqui isso fica ainda mais evidente na forma como as pessoas são.”

Com esperança de uma crescente comunidade estudantil internacional queer, o aluno permanece confiante em sua história – uma que está sempre disposto a contar.

“Obviamente, nem todo nem todo mundo vai me aceitar, mas saber que há um pequeno grupo de pessoas para quem eu posso voltar, abanar uma pequena bandeira arco-íris, e eles vão abana-la de volta pra mim, me dá muito alívio,” disse o estudante internacional indiano. “Especialmente vindo de um país que aprova isso.”

