来安城农贸市场支持本地农民

Posted by Rebecca Wiesenberg on October 27, 2017 · Leave a Comment

Laura Skinner

Collegian 特派记者

翻译：Alex Heroux

校对：Shayue Qi 祁沙玥

虽然温暖的日子很快就要结束了（是的，秋天马上就要来了），但是我们还有时间走出家门，光临本地商业。安城充满了独特的人-家庭， 农场主及本地居民，他们都想跟我们分享他们的激情。玉米地迷宫，干草车，苹果和南瓜果园是安城居民每年秋天都会提供的娱

乐项目。如果你喜欢秋天—南瓜香料，西葫芦，苹果酒，甜甜圈，各种各样的派，还有更多-你一定要来安城农贸市场。这是农场主跟其他人分享生活的最佳场所。

从4月22日到11月18日的每个星期六，在安城公园旁边的停车场，安城农贸市场都会如期举行。超过30家供应商的加入，让农贸市场能够为所有美食爱好者提供各种各样的食物，比如焙烤食品，新鲜的农产品，葡萄酒和各种季节性产品。

这个农贸市场从1972年建立以来就成为安城的重要中心，它是由安城社区委员会成立的。

委员会的成员都是本地居民，比如说农场主John Spineti，他从第一届农贸农场开幕以来，只缺席过一天。

农贸市场经理David Machowski说：“作为供应商，农场主或者经理，在4月至11月间，不管发生什么他们都会在这里，因为农贸市场在各种天气下都开放。”

Machowski说的话一点没错。安城农贸市场每个星期六都会开幕，从未间断。在45年间，农贸市场从未因为恶劣天气或其他原因取消。大家的奉献精神表现了供应商和顾客之间强

烈的社区意识。

安城农贸市场有着稳定和忠诚的顾客群体。农贸市场欢迎本地大学生来享用新鲜的农产品和其他产品。市场的气氛总是非常热闹，这里有现场音乐，还有很多毛茸茸的小伙伴-狗主人非常欢迎大家与他们的宠物狗玩耍。另外，他们还卖适合大学生活的装饰品，这些装饰品通常比较小，适合放在宿舍或者公寓里。

安城农贸市场也促进了可持续发展，支持了本地产业。这也是对麻州大学非常重要的部分。在这里，你甚至会遇到一些农场主，他们种植的农产品正是我们在食堂吃到的美食的原料。这些农场主来农贸市场并不是为了做生意，而是来社交。他们想跟客户聊天，了解他们。

安城农贸市场在“纽约每日膳食”全国最好的农贸市场排名中位列第62位。麻州唯一一个可以跟安城农贸市场媲美的是波士顿的科普利广场市场。

找一天带着你的朋友来安城农贸市场，认识一下为食堂美食提供原料的本地农民。下一次想在家做一顿大餐的时候，来安城农贸市场选购一些新鲜的水果，或者买点美味的烘焙食品吧。星期六的时候，欢迎你们来农贸市场走一走！在这里，你可以更好地了解你所居住的社区，也能享受安城出产的好东西。

联系Collegian记者Laura Skinner，可发邮件至lskinner@umass.edu.