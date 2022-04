Nueve estudiantes de primer año de UMass comparten sus lugares favoritos del campus

Queridos futuros alumnos,

Hace un año, estábamos en vuestra situación. Empezar la universidad es intimidante, y como estudiantes a punto de empezar, estábamos inquietos sobre qué podíamos esperar de la Universidad de Massachusetts. Algunos estudiantes vinieron de otros estados y estaban aún menos familiarizados con el clima y la geografía de este estado. Después de un poco de exploración, estos estudiantes se sintieron en su hogar y eran optimistas sobre lo que ofrecía el campus. Encontrar tus eventos y actividades favoritas en UMass ciertamente necesita un poco de

iniciativa, pero ojalá esta reflexión de los estudiantes de primer año pueda dar un poco de consuelo y alivio.

– Anna Logan, Franklin Dining Commons

A pesar de vivir en el Commonwealth Honors College, Logan se pone nerviosa por tener que caminar 15 minutos a través del campus hacia Franklin Dining Commons. Con sabores de helados que van desde galleta hasta algodón de azúcar, y chocolate y maní siendo su favorito,

una comida en la cafetería apodada cariñosamente “Frank” puede alegrar el día de cualquiera. Mientras come el increíble queso fundido de Frank, Anna admira el arte de grafiti que rodea el área residencial Central. Observa que, durante la cena, la luz del sol ilumina la atmósfera

hogareña y acogedora de esta cafetería.

– Jack Galligan: El Invernadero Durfee

Convenientemente ubicado cerca de Frank, el invernadero Durfee es una de las gemas ocultas del campus. Este invernadero, que es hogar de plantas tropicales y suculentas, provee un escape perfecto de las minucias de la vida diaria. En la entrada de Durfee hay una variedad de cactus en miniatura, y un jardín de rosas cerca de la última sección. Más notoriamente, hay un estanque koi en el centro del invernadero con árboles tropicales elevados a los lados. El lugar favorito de Galligan en el conservatorio es la banca en la esquina del área central, dónde puede leer y observar a los peces koi.

– Lea Luetjens: John W. Olver Design Building

Si estás buscando el mejor café del campus, Luetjens insiste en que deberías dirigirte hacia el John W. Olver Design Building cerca de Isenberg. Con una arquitectura y estructura moderna, el edificio de diseño presume de luz natural, un espacio abierto y limpio, y sillas cómodas que rodean uno de los cafés del campus. La atmósfera es tranquila y pacífica para estudiar. ¡El jardín del tejado en la parte más alta del edificio también es facilita buenas conversaciones con amigos y lo convierte en uno de los mejores lugares para una cita en el campus!

– Juliette Pérez: El Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Como estudiante de primer año, es fácil sentirse intimidado por la estructura del Centro de Artes Bromery, pero el edificio ofrece algunos de los mejores eventos que UMass ofrece. Pérez se siente atraída por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que es gratis y exhibe

el trabajo de renombrados artistas como Picasso y Nicole Eisenman. Los empleados del museo son extremadamente accesibles y amigables, y Juliette frecuentemente comparte interpretaciones del arte con ellos. Como un añadido, a veces los estudiantes obtienen pósters artísticos gratis. Estos están expuesto con orgullo en el dormitorio de Pérez para alegrar a sus visitas.

– Danielle Marrocco: Batalla de Bandas

El muy esperado evento de Batalla de Bandas mostró el talento de bandas locales en el campus, reuniendo toda una escena de rock. Este evento que tuvo lugar en marzo presentó a bandas icónicas como Track Meat, los Baxbys, Rustbucket, The Lights y Upstairs Districts. Marroco recuerda a todos cantando y bailando mientras las bandas competían en el teatro.

– Zack Gotobed: Pizza Party para los estudiantes de física

Estudiar física es intenso, pero la Pizza Party para los estudiantes de física dejó a Gotobed más seguro con su carrera. Este evento, que tuvo lugar en abril, fue una oportunidad para que los estudiantes y catedráticos compartieran y conversaran de manera más informal y amistosa. Gotobed dijo que los profesores estaban relajados, divertidos y accesibles, y que él fue capaz de aprender más sobre sus trabajos y sus carreras. Salió del evento con conexiones más fuertes, y está ansioso por ahondar en su carrera en los próximos años.

– Amelia Talluri: El centro de recreación

El Centro de Recreación es una cornucopia de todo lo activo. Sus horas son convenientes, así que Talluri puede ir a las 7 a.m. o las 10:30 p.m., dependiendo de su horario de clases. Amelia específicamente disfruta del levantamiento de pesas, pero también hay clases gratis y ofrecidas por los estudiantes, con actividades desde balé, Zumba y spin. Los estudiantes frecuentemente se reúnen de noche a jugar voleibol o basquetbol en el gimnasio, y la cafetería de smoothies en el piso superior es la recompensa más deliciosa después de hacer ejercicio.

– Jacquline Wu: Los conciertos en el Fine Arts Center

El Centro Bromery también organiza increíbles conciertos y espectáculos, y Wu, una chelista talentosa, aprecia esta oportunidad de ver profesionales del sector de manera gratuita en una variedad de formas de arte. Recientemente, Wu disfrutó “Olvidados”, una obra sobre la repatriación mexicana, escrita por la catedrática de UMass, Elisa Gonzales. También va regularmente a los conciertos organizados por los miembros de la facultad, como el concierto de la Facultad de Jazz.

– Rosa Stalzer: El sauce en el área residencial Southwest

¡Stalzer no tiene que aventurarse muy lejos para llegar a su lugar favorito en el campus! El sauce, que está a tan solo unos minutos de su dormitorio en el área residencial Southwest, tiene un valor fuertemente sentimental para ella. Este árbol, que está convenientemente localizado entre las cafeterías Hampshire y Berkshire, es el lugar perfecto para un picnic. Cuando hay calor, almuerza con sus amigos, escucha música, y toma fotografías o estudia debajo de ese árbol. Las canchas de basquetbol están cerca, así que es el mejor lugar para socializar y conocer gente nueva, especialmente en esta época del año.

