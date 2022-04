Perdre des amis est inévitable, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose

C’est normal de perdre des amis. Cela peut être un sujet controversé pour certains, mais je trouve qu’entretenir certaines amitiés peut être plus stressant et pesant que bénéfique.

J’ai toujours été une personne qui déteste perdre des amis. Je suis sentimentale. Je tiens aux personnes, aux idées de ce qu’ils étaient, aux bons souvenirs que j’ai partagé avec eux au-delà de l’époque de ma vie où ils me servaient bien. Pendant mes études à l’université, j’ai découvert que pas toutes les amitiés sont faites pour durer une vie. Malgré des films Hallmark qui prêchent le contraire, j’ai vu beaucoup d’amitiés venir et partir naturellement à travers le temps. Bien que cela puisse être douloureux et difficile à accepter, afin d’être une bonne amie pour ceux que j’apprécie, je ne peux pas faire d’effort ni en entretenant ni en réparant des amitiés qui ne me profitent plus.

J’ai appris l’importance de ces sentiments pour la première fois après l’arrivée à l’université, après le lycée. J’avais plein d’amis au lycée et souvent je me trouvais parmi des groupes d’amis variés en raison de la participation dans des cours, des activités extrascolaires, et des sports variés. Alors que je prenais plaisir à passer de temps avec tous mes différents amis au lycée, j’ai trouvé qu’une fois que je suis rentrée à l’université, il était incroyablement difficile de maintenir le contact avec tous ces gens et même de trouver le temps pour les voir quand j’étais chez moi brièvement pour les congés. Je n’ai pas eu de problèmes avec aucun de ces amis, mais on s’est simplement éloignés en raison du timing et du manque de communication constante comme telle qu’on avait tous les jours au lycée. Dans certains cas, je me sentais comme si ce n’était que moi qui contactais ces amis, dont certains que je n’avais pas vus depuis des mois ou des années. Finalement, il est devenu fatigant et presque stressant d’essayer de conserver des amis qui ne faisaient pas le même effort que moi.

Avec la fin de la dernière année qui s’approche, je me retrouve dans une situation similaire. Je prends plaisir à passer du temps avec mes camarades et avec les connaissances que j’ai faites pendant mes quatre années d’université, mais il est irréaliste de penser qu’après la graduation je maintiendrai chacune des connexions que j’ai faites lors de mes études. Pour la plupart de mes camarades, on se réunira à la cérémonie de graduation, on partagera des souvenirs, et puis on se quittera sans plus que des adieux nostalgiques. Beaucoup d’entre eux resteront en contact après la graduation, mais beaucoup ne le feront pas. Il est triste de sentir de la distance entre les personnes qui ont pu jouer un grand rôle dans mon expérience à l’université, mais c’est un sentiment commun auquel beaucoup de gens doivent faire face. Il est parfaitement normal de ne pas arriver à maintenir le même niveau de connexion avec des amis d’université après la graduation une fois que chacun a sa propre carrière et vie hors d’Amherst.

Il y a souvent beaucoup de pression pour garder des anciens amis simplement car ces amitiés ont duré le plus longtemps. Pourtant, le valeur d’une amitié évolue constamment. Un ami que j’ai rencontré la semaine passée pourrait devenir un de mes meilleurs amis, alors qu’un ami que j’ai connu depuis la maternelle pourrait être extrêmement distant et pourrait manquer de connexion à mon moi actuel. Le facteur le plus important dans mes amitiés est de savoir si la personne apporte un plus dans ma vie. Alors que j’aime reconnecter avec d’anciens amis avec qui j’ai perdu le contact, j’ai arrêté de forcer ces connexions avec les autres et de poursuivre des amitiés non réciproques.

Si les amis du passé ne veulent pas grandir et évoluer avec vous, l’amitié ne vaut pas le coup de la poursuivre. Il est inutile de placer une amitié sur un piédestal simplement parce qu’elle a commencé avant les autres. Cela vous donne plus de temps pour cultiver de nouvelles relations et expériences avec les autres si vous choisissez de dévouer d’énergie et de temps aux amitiés qui répondent à votre mode de vie actuel et à votre disposition. Les vrais amis qui se soucieront et feront des efforts dans une amitié continueront à le faire.

Alanna Joachim peut être jointe à [email protected].

Veronika Jaster peut être jointe à [email protected]

Iris Thesmar peut être jointe à [email protected]