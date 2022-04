UMass necesita más zonas peatonales en el campus

En el último mes han tenido lugar dos atropellos a estudiantes de UMass en Massachusetts Avenue. Estos dos incidentes resultaron en un estudiante falleciendo y otro seriamente herido. Ambos ocurrieron mientras los estudiantes estaban cruzando la calle. A pesar de que los accidentes ocurren continuamente, es difícil pensar en ello hasta que sucede cerca de donde vives y afecta a las personas de tu comunidad. Es aún más molesto cuando estos incidentes ocurren en un campus de una universidad, en donde los estudiantes generalmente deberían sentirse más seguros y en menos riesgo ante los peligros que normalmente ocurren en el mundo exterior, especialmente en un campus como el de UMass, que está algo aislado de los centros urbanos o ciudades concurridas.

Es inaceptable que los estudiantes de UMass sientan que están en peligro mientras van caminando a sus clases o a través del campus. La administración debe hacer más para mejorar la seguridad peatonal y eso debería incluir el añadir más zonas peatonales a través o alrededor de calles transitadas. Si esto parece imposible, consideren que ya hay un precedente de esto en el campus: el túnel de Southwest. El túnel que pasa por debajo de Massachusetts Avenue – la misma calle donde ocurrieron los dos incidentes – permite que los estudiantes en Southwest pasen al otro lado del campus y regresen sin problema, mientras los automóviles siguen su camino por encima del túnel todos los días.

Creo que la universidad se beneficiaría de añadir pasos peatonales como ese en las calles más activas del campus, principalmente en Massachusetts Avenue y North Pleasant Street.

Esto ayudaría al campus de tres modos diferentes. Primero, mejoraría el tránsito. Actualmente, siempre que hay grupos de estudiantes utilizando las aceras en esas calles – lo cual puede pasar por largos periodos de tiempo, especialmente durante los momentos más transitados – el tráfico se detiene por completo, con carros esperando a que los peatones crucen la calle en pequeños grupos. Nadie tiene la culpa de esto, pero ocurre en calles transitadas y con condiciones traicioneras, ya que los carros pasan velozmente por la acera cuando encuentran la más pequeña abertura, o frenan de repente cuando los estudiantes cruzan sin ninguna advertencia. Añadir un camino dedicado a los peatones permitiría que los carros y los estudiantes lleguen a su destino más rápidamente y sin ninguna interrupción.

Además, y obviamente, esto aumentaría la seguridad de los estudiantes. Caminos como el túnel de Southwest permiten que los estudiantes lleguen a sus clases sin tener que preocuparse por pelear con el tráfico, lo que ocurriría si no hubieran construido el túnel y se verían forzados a cruzar por Massachusetts Avenue.

Cuando muchos estudiantes utilizan ciertos puntos de acceso en el campus para cruzar la calle – el paso de Sunset Avenue a Massachusetts Avenue y el cruce del Integrative Learning Center por North Pleasant Street, solo por nombrar algunos – estos puntos deberían tener preferencia para afianzar la seguridad de los estudiantes. Hago un llamado para dedicarle a los estudiantes pasos peatonales en forma de puentes, túneles u otros caminos.

Finalmente, esto alentaría a UMass a una comunidad más caminable, la importancia que Garrett Jacobsmeier resaltó en su columna de opinión el otoño pasado. Añadir más pasos peatonales en el campus motivaría a los estudiantes a caminar o ir en bicicleta a sus clases en lugar de conducir o tomar el autobús. Como Jacobsmeier describió en su columna de opinión, “la construcción de una comunidad pasiva” – definida como cuando las personas construyen identidades compartidas basadas en dónde viven – aumentaría si se construyesen más zonas peatonales en el campus, ya que los estudiantes tendrían más oportunidades de interactuar con otros y posiblemente hacer más amigos.

Actualmente, la administración de UMass tiene un grave problema de seguridad peatonal en sus manos. Esto no es un problema nuevo (considerando que varias personas han sido atropelladas por automóviles en el campus en años anteriores) pero este es el momento de arreglarlo. Añadir más zonas peatonales en las áreas más activas donde los estudiantes cruzan las calles ayudaría a que la universidad se convierta en un lugar más deseable y amigable para los estudiantes, y más importante aún, reduciría la probabilidad de un accidente y aumentaría la seguridad de los peatones en el campus.

Paulina Ortiz Orive is a Spanish translator and can be reached at [email protected].

Samuel Suárez Murias is a Spanish editor and can be reached at [email protected]