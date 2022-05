Survivors’ Justice Coalition y Explain the Asterick co-organizan protesta estudiantil contra el abuso sexual

Survivors’ Justice Coalition (SJC) y Explain the Asterick (ETA) organizaron una marcha el 28 de abril de 2022 para protestar el abuso sexual en el campus. La marcha fue parte de una protesta nacional conta la violencia sexual en los campuses universitarios formada por la organizacion Explain the Asterick. Los protestantes se reunieron enfrente del edificio de la Unión de estudiantes en la Universidad de Massachusetts Amherst y marcharon hasta el edificio administrativo de Whitmore.

“Queríamos tener este evento para seguir educando y hablando sobre el apoyo que los sobrevivientes necesitan, y no solo en UMass, porque el problema no es solo aquí – es un problema nacional” dijo Clare Sheedy, organizadora de ETA.

Sheedy también mencionó que entre 20 y 30 universidades participaron en la protesta nacional, porque hay aproximadamente 20 capítulos de ETA en todo el país.

Durante la marcha, los manifestantes cantaron “Como sea que nos vestimos, donde sea que vamos, sí significa sí y no significa no”; “Dilo una vez, dilo otra vez, no hay excusa para hombres violentos”; “Abuso y ataques, estudiantes se defienden.”

Cuando los manifestantes caminaron al edificio administrativo de Whitmore, continuaron cantando y pasando un megáfono alrededor para que los estudiantes compartieran sus historias de abuso sexual. Los protestantes también compartieron los cambios que esperan que la universidad haga en cuanto a cómo gestionar correctamente los casos de violencia sexual en campus.

La mayoría de la discuccion se centró en el abuso sexual ocurrido en las fraternidades, los fallos de educación del consentimiento y los pasos inadecuados que la administración ha tomado en cuanto a esta situación.

Anna Morel-Paletta, una estudiante de segundo año que estudia desarrollo comunitario sostenible, compartió su poema “Aquí está tu prueba”.

“Te dijimos que hay un problema de abuso sexual en nuestro campus y pediste una prueba, así que aquí esta tu prueba,” leyó. “Está en las 55 historias de violencia en Theta Chi. Está en el tinte de los posters hechos por manifestantes de ‘UMass Protege Violadores’ Está en el polvo sin sabor u olor que se disuelve en vino barato en la calle de North Pleasant. Está sentado en el buzón del canciller, una lista de demandas, sin contestación, sin atención”.

Después, los estudiantes entraron al edificio administrativo de Whitmore, y se sentaron en el foyer afuera de la oficina del Canciller Kumble Subbaswamy. En poco tiempo, le pidieron al grupo salir del edificio por el Subjefe del Departamento de Policía de UMass, Damian DeWolf, que explicó que el edificio estaba cerrado.

El Survivors’ Justice Coalition condujo una encuesta donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias en Theta Chi después de la protesta en frente de la fraternidad durante el semestre de otoño. Morel-Paletta compartió que “53 personas reportaron que fueron víctimas de violencia en Theta Chi, 46 personas compartieron sus historias individuales y tres personas dijeron que reportaron sus experiencias a la administración y nada pasó” de los resultados.

En cuanto a la última lista de demandas del Survivors Justice Coalition echas en octubre de 2021, la administración pasó la Declaración de Derechos de Sobrevivientes en diciembre, formó el Grupo de Supervisión del Título IX y contrató una empresa externa a la universidad para investigar casos anteriores de abuso sexual desde el 2012.

La Coalición además creó una lista de demandas más recientes en colaboración con Explain the Asterisk. Aunque la Declaración de Derechos de Sobrevivientes fue pasada por la administración durante el año escolar, otras demandas no fueron cumplidas. Una nueva lista fue entregada a la administración.

“Estos últimos dos semestres, los estudiantes de la Universidad de Massachusetts han continuado pidiéndole a la administración que cumpla y castigue a los responsables de abusos sexuales y que de más apoyo a los sobrevivientes,” se lee en la nueva lista publicada. “Nosotros reconocemos el progreso; pero, sentimos que no han hecho suficiente para asegurar responsabilidad y transparencia”

Las demandas nuevas incluyen:

Disociación permanente de Theta Chi debido a su violencia continua a los estudiantes de UMass. Que todos los reportes actuales y futuros de abuso sexual sean investigados por una empresa externa. Trabajar con el Grupo de Supervisión del Título IX para escoger a los investigadores. Crear reglas estrictamente reforzadas para las fraternidades para asegurar que sean seguros para estudiantes. Suspensiones, expulsiones, y reinstalaciones tienen que ser publicados, con la razón detallada de las decisiones. Esto tiene que incluir la denegación de entrada para fraternidades que ya han sido suspendidas, y las que serán en el futuro. Más fondos para el Centro de Mujeres y Comunidad para agrandar el equipo de educación, y servicios de apoyo directo para sobrevivientes. Seguimiento a notaciones de transcripción académico en violaciones de Título IX. Incluir el número de teléfono de línea directa del Centro de Mujeres y Comunidad SASA en la UCard de cada estudiante. Trabajar con el profesorado para incluir declaraciones de su estatus como informante obligatorio en los programas de curso. Crear más letreros con información sobre Título IX e informantes obligatorios en baños alrededor de campus. Proveer actualizaciones acerca de los esfuerzos con respecto al casos de abuso sexual por correo electrónico, las redes sociales, y la página de web del Título IX de UMass Amherst.

Las demandas del uno al tres son del Survivors’ Justice Coalition; las demandas del cuatro al nueve son de la organización Explain the Asterisk.

Después de la protesta, los grupos musicales The Upstairs District, Stock Goblin y Sabé Büth dieron un concierto en el ILC frente a Peet’s Coffee a favor de la protesta en apoyo de los sobrevivientes de abuso sexual.

“SJC reunió a todos los grupos musicales y trajo a la luz el problema de abuso sexual que ocurre en varios eventos.” The Upstairs District dijo en una entrevista breve. “Estuvimos muy preocupados sobre eso, así que queremos hacer todo lo posible para apoyarlos en lo que están haciendo. Que todos estén felices y seguros es nuestra primera prioridad.”

“Esperamos que cuando la gente vea esto, no tengan miedo para ir a vernos en concierto, oír música, y pasarla bien” el grupo musical añadió.

SJC y ETA han demonstrado un empuje para más regulación sobre las consecuencias del abuso sexual y la acción social en apoyo de los sobrevivientes. Actualizaciones y recursos pueden ser encontrados en sus redes sociales.

Las organizaciones se pueden encontrar en Instagram en @sjc.umass y @explaintheasterickhc.

Ariana Gonzalez can be reached at [email protected] and followed on Twitter @Arianaggonzz.

Caitlin Reardon can be reached at [email protected] and followed on Twitter @caitlinjreardon.

Elienishka Ramos Torres is a translator of Spanish and can be reached at [email protected] and on Twitter @elienishka.

Paulina Ochoa-Figueroa is a Spanish Editor and can be reached at [email protected]