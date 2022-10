Ce jeudi, une voiture a heurté une étudiante sur l’avenue du Massachusetts

Le jeudi 13 octobre, vers 22h08, un véhicule à moteur a heurté une étudiante au passage piéton qui se trouve entre l’avenue du Massachusetts et l’avenue Sunset, rapporte le porte-parole de l’Université, Ed Blaguszewski. L’étudiante n’a pas subi de blessures mortelles.

D’après Blaguszewski, le véhicule se dirigeait en direction de l’est de l’avenue du Massachusetts quand il a percuté l’étudiante tandis qu’elle se dirigeait au nord vers le terre-plein. L’accident s’est passé pendant une forte tempête.

“La police de UMass rapporte qu’une ambulance du Département des Pompiers d’Amherst a transporté l’étudiante au Centre Médical de Baystate à Springfield, où on l’a soigné avant de la laisser sortir,” a dit Blaguszewski dans une déclaration par courriel.

“Ce que nous pouvons dire c’est que nous avons transporté une patiente qui était impliquée dans un accident.” a déclaré le chef du Service des Pompiers d’Amherst, W. Tim Nelson.

Le conducteur du véhicule n’était pas un étudiant de UMass et “a reçu un procès-verbal pour ne s’être pas arrêté pour laisser passer un piéton” a dit Blaguszewski.

C’est le troisième accident qui a impliqué des étudiants piétons sur l’avenue du Massachusetts depuis l’année dernière. Deux accidents distincts se sont produits l’an passé, entraînant la mort d’un élève et les blessures d’un autre.

