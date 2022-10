Un revisionnage automnal annuel de “Gilmore Girls”

Photo courtesy of the Gilmore Girls official Facebook page

À l’approche de l’automne nous nous remémorons certaines odeurs, certains souvenirs, et certains moments qui rendent cette période si nostalgique. Beaucoup d’entre nous font une fixette sur certains films ou certaines séries pour nous aider à nous adapter au changement de saison.

En Nouvelle- Angleterre, nous avons la chance de vivre toutes les saisons comme la famille Gilmore. Porter des pulls douillets, se promener en ville avec un café chaud pour se réchauffer les mains et sentir le craquement des feuilles sous les pieds, voilà l’essence de l’automne et c’est un sentiment ressenti en regardant “Gilmore Girls”.

“Gilmore Girls” a été diffusée pour la première fois le 5 octobre 2000, 22 ans plus tard, la série reste d’actualité. Elle suit une mère célibataire, Lorelai, et sa fille, Rory, qui naviguent la vie ensemble. Les fans, nouveaux et anciens, viennent voir la série dès la première brise fraîche, et les téléspectateurs de longue date se souviennent de la première fois qu’ils l’ont regardé. Alors, comment “Gilmore Girls” parvient-t-elle exactement à parfaitement résumer le sentiment de l’automne ?

Le début de chaque saison coïncide avec le début de l’année scolaire de Rory. La plupart des événements de chaque saison semblent se dérouler en automne et en hiver, rappelant les matins douillets et les soirées chaudes. La saison automnale est essentielle à l’intrigue : le cadre nous fait immédiatement tomber amoureux de la saison tandis que nous suivons les personnages dans leurs nouveaux départs et les routines quotidiennes qui imitent notre propre vie nous apportent du réconfort.

La bande originale de “Gilmore Girls” est remplie de nostalgie. Elle est presque entièrement composée de musiques acoustiques et de voix douces, nous rappelant des temps plus simples. Certains d’entre nous peuvent entendre la gratte d’une guitare acoustique et se souvenir immédiatement de leur enfance, en écoutant les artistes de rue et les concerts dans les parcs des petites villes. Le son des guitares acoustiques peut évoquer des sentiments de vulnérabilité, qui sont semblables à la manière dont nous avons expérimenté la vie en tant qu’enfants.

Les choix vestimentaires de Rory et Lorelai évoquent également l’automne, car les Gilmore semblent avoir trouvé la tenue automnale parfaite. Des blazers aux tons foncés aux jupes écossaises iconiques de Chilton ; Rory et Lorelai jouent librement avec différentes textures et couleurs. Lorelai ne semble jamais laisser les écharpes se démoder, tandis que le pull en tricot crème surdimensionné de Rory a fait sensation sur internet. Les personnes de tout âge peuvent s’inspirer de “Gilmore Girls” pour créer leur propre style automnal.

Les émissions télévisées sont une capsule fiable et stagnante du passé alors que la vie continue de changer. Même si votre vie est en constante évolution, vous pouvez compter sur le fait que la série sera toujours là la prochaine fois que vous la regarderez. Il y a une multitude d’éléments qui rendent “Gilmore Girls” nostalgique et la série automnale parfaite. Que vous soyez un fan qui veut la revoir ou que vous recherchiez une série réconfortante et légère, c’est le moment idéal pour regarder “Gilmore Girls”.