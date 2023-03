Es+hora+de+encontrar+alternativas+a+la+vida+griega

Nina Walat/ Daily Collegian (2021)

De Sophia Hutcheson, Corresponsal del Collegian

February 27, 2023

La universidad siempre ha promocionado nuevos comienzos. Nadie sabe quién eres por lo que entras a un lugar para crear una nueva forma de vida, un grupo de amigos y un sentido nuevo de uno mismo. El primer semestre de la universidad está lleno de cosas nuevas y de disfrutar el entusiasmo de estas oportunidades, pero también puede ser espantoso. Habitualmente es la primera prueba real de la madurez para estudiantes, así que es fácil sentirse perdido y solo en un lugar grande.

El segundo semestre, los estudiantes a veces sienten más presión de encontrar un permanente grupo de amigos. Si no te gustan tus amigos del primer semestre y quieres explorar más, tal vez trates de involucrarte en comunidades universitarias con las que en principio no habías planeado participar. La búsqueda de amigos en la Universidad de Massachusetts puede llevar a muchos estudiantes a la vida griega.

La semana pasada fue “Rush week” en UMass: el proceso de tratar de unirse a una fraternidad o hermandad. Los estudiantes intentan ver qué fraternidad les atrae y las fraternidades ven qué tipos de personas quieren que se unan a su comunidad. Muestras la mejor versión de ti mismo para impresionar a hermanos y hermanas mientras también intentas ajustarte a la norma de las personas alrededor de ti, así que impresionas a los miembros pero sigues siendo parte de la comunidad.

Mientras tanto, clubs y organizaciones suelen enfocarse en pasatiempos, pasiones, o intereses, y las fraternidades y hermandades se enfocan en tu personaje. La aceptación de la vida griega es la aceptación de ti mismo.

La vida griega tiene mala reputación, especialmente las fraternidades. Para convertirse en un hermano, los estudiantes muchas veces tienen que participar en novatadas como un compromiso que significa que están listos para convertirse en miembros. Aunque la universidad ha prohibido las novatadas, las fraternidades aún lo ponen en práctica en ocasiones porque saben que pueden salirse con la suya. La vida griega en el campus ha tenido varias controversias por las ganancias financieras que las fraternidades traen a la universidad. Pero si se necesitan promesas peligrosas para ser aceptados a una comunidad con una mala reputación, ¿por qué alguien se sentiría atraído por la vida griega?

Es imposible ignorar la influencia de las fraternidades en un campus como UMass. No es difícil encontrar a una fraternidad teniendo una fiesta un jueves, viernes, o sábado en la noche. La vida griega es el epicentro de la diversión en UMass. Si no sabes dónde tomar, jugar juegos o bailar con tus amigos, entonces una casa de una fraternidad es el destino general. Conozco a mucha gente que pensaba que nunca iba a entrar a una casa de una fraternidad, pero finalmente cedieron porque todos estaban yendo a ellas.

Puede ser triste pensar cómo las fraternidades todavía siguen en la cima a pesar de todos los problemas que han causado porque los estudiantes universitarios no saben, o no quieren encontrar nuevos lugar para divertirse. La falta de otras comunidades en el campus que se enfocan en diversión y hacer nuevos amigos da juego para aceptar la vida griega. Si eres un alumno de primer año en su segundo semestre que quiere hacer nuevas conexiones pero no sabe dónde empezar, ¿por qué no recurrir a la mayor influencia del campus?

Las fraternidades nunca van a dejar de existir. La vida griega en los Estados Unidos es más vieja que su existencia en UMass. Si se hiciera responsables a las fraternidades por las novatadas o abusos sexuales, entonces ya habrían sido prohibidas hace tiempo. Si las universidades quieren disuadir a los estudiantes de participar en la vida griega, entonces deberían dar opciones que sean más interesantes que las fraternidades. Tiene que haber más organizaciones o clubes que se enfoquen en el espíritu escolar y en hacer amistades.

Muchas personas piensan que debe hacerse a las universidades responsables del comportamiento de las fraternidades. Aunque estoy de acuerdo con que las escuelas deberían involucrarse más con lo que pasa fuera y dentro del campus, creo que la gente está subestimando el impacto estudiantil. Los estudiantes son responsables de dejar que las fraternidades sigan por asistir a ellas todos los fines de semana. Si no apoyas el comportamiento de las fraternidades, entonces no tienes que ir. También puedes explicar a tus amigos por qué no apoyas la vida griega. Los estudiantes pueden hacer muchas cosas para estar en contra de las actividades de las fraternidades como creando espacios para que las personas que quieren establecer conexiones como en la vida griega, pero sin las actividades peligrosas de los que están en la vida griega.

Prohibiendo las fraternidades no terminará el abuso sexual en el campus, o el consumo de alcohol en menores de edad. Pero si los estudiantes se unen para rechazar las viejas tradiciones de la vida griega, pueden formar una comunidad que apoye una alternativa a la cultura de las fraternidades y hacer un hogar pequeño de una escuela grande.

