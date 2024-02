الرسالة: مجتمع يوماس، ساعدوا نيلي في إجراء عملية زرع الكلى

عزيزي مجتمع جامعة ماساتشوستس،

نحن نكتب على أمل الوصول إلى جمهور أكبر مرتبط بمجتمع يوماس. نريد أن نخبر أكبر عدد ممكن من الناس عن الرحلة

الطبية التي تواجهها ابنتنا، نيلي، ونطلب المساعدة من المجتمع.

نيلي حاليًا في الفصل الدراسي الثاني لها كطالبة في السنة الثانية بجامعة يوماس. تدرس التربية وعلم النفس وهي عضو في

كلية الكومنولث الشرفية.

في فبراير ٢٠٢٣، أُخبرت نيلي بأنها ستحتاج في النهاية إلى عملية زرع كلية ولكنها لم تصل إلى معدل الترشيح الكبيبي

المؤهل، وهو مؤشر على الأهلية لقائمة زرع الكلى الوطنية. في بداية هذا العام، أخبر أطبائها في باث إسرائيل ديكانس في

بوسطن نيلي أن معدل الترشيح الكبيبي الخاص بها مؤهل، وأنه سيتم وضعها على قائمة زراعة الأعضاء الوطنية.

هناك نوعان من التبرعات بالكلى التي يمكن للمريض تلقيها: التبرع بالمتوفى والتبرع الحي. التبرع المتوفى يأتي من شخص

متوفى ومسجل كمتبرع بالأعضاء، بينما التبرعات الحية تكون من شخص على قيد الحياة واتخذ قرار التبرع بكليته لشخص

محتاج، إما شخص يعرفه أو شخص غريب. ويخضعون لاختبارات للتأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وهي اختبارات

سرية وتعمل بشكل مستقل عن المريض. دائمًا ما تحظى مصلحة المانح باحترام كبير.

تكمن معضلة التبرع المتوفى وقائمة زرع الأعضاء الوطنية في أن فترة الانتظار للحصول على كلية تتراوح بين خمس إلى

سبع سنوات بالنسبة للمتبرع المتوفى. هناك ما يقرب من ٩٣٠٠٠ شخص ينتظرون الكلى الآن في الولايات المتحدة. في العام

الماضي، تم إجراء ما يقرب من ٢٧٠٠٠عملية زرع كلى في الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد على الإطلاق خلال عام واحد.

هناك ٣٠٠٠ شخص يضافون إلى السجل الوطني كل شهر، ويموت ١٣ أميركياً كل يوم لأنهم لم يتلقوا عملية زرع الكلى.

هذه الحقائق وخيمة.

أخبرنا الأطباء في بوسطن أن أفضل طريقة لتعيش نيلي حياة صحية وحيوية هي أن تجد كلية من خلال التبرع الحي. وذلك

لأنه إذا لم تحصل على كلية من متبرع حي خلال الـ ١٢ شهرًا القادمة أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن تعاني من المرحلة

الخامسة من الفشل الكلوي ويجب أن تخضع لغسيل الكلى، مما سيؤثر بشدة على نوعية حياتها. يؤثر غسيل الكلى على

المريض بعدة طرق؛ ويجعلهم أضعف ومتعبين ومكتئبين. ويجب عليهم أيضًا الذهاب للعلاج ثلاث مرات في الأسبوع أو

إجراء العلاج كل ليلة أثناء نومهم. وهذا من شأنه أن يغير حياة فتاة تبلغ من العمر ٢٠ عامًا بعمق ويسلب شبابها وحياتها

الطبيعية، ومن هنا شعورنا بالإلحاح.

عادةً ما يكون التبرع الحي أيضًا طريقًا أفضل بكثير نظرًا لأنه مخطط له، وهو مناسب بشكل أفضل للمستلم. هناك فرصة أقل

للرفض، وعادة ما تستمر لفترة أطول وتبدأ في العمل في غرفة العمليات. عادة لا تكون تبرعات المتوفى جيدة؛ لديهم أيضًا

معدل رفض أعلى، ولا يدومون لفترة طويلة، وغير مخطط لهم و يستغرقون وقتًا أطول للتجديد في الجسم وبدء العمل.

نظرًا لعمر نيلي، فإنها ستحتاج إلى الخضوع لعمليات زرع كلى متعددة في حياتها؛ تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، وهي حالة شاذة.

بلغ متوسط عمر مريض زرع الكلى العام الماضي في الولايات المتحدة أكثر من ٧٠ عامًا. قال طبيب زراعة الكلى لدينا إن

أكبر عائق للنجاح في الفئة العمرية لنيلي هو التحدي، حيث أن المريضة الشابة تشعر بالانزعاج الشديد لدرجة أنها تمر بكل

هذا الأمر الذي يتسرب إلى رعايتها الطبية ويؤثر عليها.

ولحسن الحظ، كانت نيلي وما زالت مريضة نموذجية. لقد ارتبطت بمستشفى الأطفال بشكل منتظم منذ أن كان عمرها عامين.

لقد تم تشخيص إصابتها بثلاثة اضطرابات نادرة وتم ترشيحها لتكون طفلة تحقق أمنية في عام ٢٠١٧. وقد تلقت مؤخرًا

رغبتها، وهي كلب اسمه هوب.

يمكننا أن نستمر في الحديث عن الطريق الشاق الذي كان على نيللي أن تسافر فيه فقط للحصول على واحدة من أسوأ النتائج

الممكنة، ولكننا نعتقد أن القراء سيفهمون هذه النقطة. تحتاج نيلي إلى العثور على شخص يرغب في التبرع بإحدى كليتيه حتى

تتمكن من عيش حياة كاملة ونشطة. نحن نتواصل مع مجتمع يوماس، لأنه أحد أكبر المجتمعات التي تعد نيلي جزءًا منها. إنها

تحب حضور يوماس، على الرغم من أن تجربتها مختلفة كثيرًا عما كان متوقعًا.

نأمل أن يتمكن شخص ما من الرد على دعوتنا و صلواتنا ومساعدة ابنتنا. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول كيفية مساعدة

نيلي، فيرجى زيارة هذا الموقع.

شكرا لك من أعماق قلوبنا على وقتك واهتمامك.

أفضل،

شيريل وتوم، والدا نيلي

