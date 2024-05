Diputats nacionals del Partit dels Treballadors Socialistes d’Argentina discuteixen l’impacte de les reformes del president Milei a una taula rodona

Read in English

El programa Pensament Social i Economia Política (STPEC, per les sigles en anglès) va acollir tres diputats nacionals del Partit dels Treballadors Socialistes (PTS) a l’Argentina. Christian Castillo, Myriam Bregman i Alejandro Vilca van formar part de la taula rodona a través de Zoom el dimecres 27 de març.

El debat es va centrar en l’estat actual de la política argentina després de l’elecció del president llibertari Javier Milei el 2023. La professora titular del STPEC, Graciela Monteagudo, i el professor associat d’història, Kevin Young, van presentar la taula.

L’objectiu d’aquesta, van explicar, és informar l’audiència sobre l’impacte de la política d’ultradreta a l’Argentina. «Pensarem en l’aplicabilitat [d’això] als Estats Units», va dir Young.

Bregman, legisladora de la ciutat de Buenos Aires i una de les candidates presidencials a les eleccions del 2023, va expressar la seva preocupació pels projectes de llei de reforma de la ultradreta proposats per Milei, membre del Partit Llibertari argentí.

«Hi ha tres aspectes en què aquest govern ataca l’oposició d’esquerres: atacant els drets humans, intentant reescriure la història del nostre país i qüestionant el nombre de desaparicions durant el genocidi», va dir Bregman.

El 1976, els líders argentins van ser sotmesos a cops d’estat presidencials i intervencions polítiques dels Estats Units, que van provocar la desaparició d’uns 30.000 ciutadans per la seva connexió amb la política i l’oposició d’esquerra durant aquest temps. Al llarg de la discussió, Bregman es va referir als fets

ocorreguts durant la dictadura com a “genocidi”. Tanmateix, hi ha persones al país que qüestionen l’exactitud o l’existència d’aquests números.

A més, Bregman va expressar la seva preocupació pel futur de la política feminista sota els esforços de Milei, especialment els nombrosos projectes de reforma que afectarien la recent legislació dels drets de les dones. El 2018, milers de ciutadans argentins van protestar per la legalització de l’avortament i el moviment proelecció. Tot i que el 2018 no es va aprovar el projecte de llei, l’avortament es va legalitzar recentment com La Ley Simple, que permet “interrompre” l’embaràs durant les primeres catorze setmanes.

«El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Milei va retirar una sala d’honor dedicada a les dones de la Casa Rosada», va explicar Bregman, en referència a l’oficina federal del president. «Per al president, els drets de les dones sempre estan subjectes a debat. Milei ha expressat la seva intenció de desmantellar

el recent projecte de llei que legalitza l’avortament».

Bregman va explicar que PTS lluita no només pel feminisme en general, sinó pel feminisme socialista i pels drets de les dones sota un estat no capitalista.

Castillo, diputat nacional de la província de Buenos Aires i professor de la Universitat de Buenos Aires, va manifestar la seva preocupació per la situació econòmica actual de l’Argentina. Segons Castillo, a partir del 2023, més del 60% de la població es troba sota el llindar de pobresa i almenys el 15% no té llar.

«A diferència de l’extrema dreta als Estats Units o Itàlia, no hi ha una política proteccionista, de manera que hi ha oportunitats per a les empreses imperials d’infiltrar-se en l’economia local i augmentar molt les taxes d’inflació», va explicar Castillo. «Hem anomenat els últims tres mesos el Trimestre del Terror

sota la presidència de Milei. La gent està en vaga, més del 75% dels estudiants universitaris assisteixen a una universitat pública, i és probable que s’enfrontin al fet que l’estat els llevi els finançaments. Ha d’haver-hi una insurrecció de la classe treballadora».

Vilca, diputat nacional de PTS, va tancar la taula rodona i va instar els ciutadans a «lluitar contra la dreta per la seva banda», mentre que ells «lluitaran contra la dreta al parlament».

«El poble, independentment de la seva afiliació política, està manifestant-se i ha de continuar fent-ho», va dir Vilca.

Pel que fa als objectius futurs de PTS, Bregman empeny encara més la població a organitzar-se i manifestar-se contra les reformes de Milei.

«Necessitem reunions sindicals amb altres sectors i amb persones que estiguin perdent la feina, hem de reforçar la força i combatre l’augment de les taxes d’inflació sota la política de Milei, especialment pel que fa al deute internacional», va dir Bregman.