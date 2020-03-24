利用你的隔离时间来拯救蜜蜂

亲爱的编辑们，

对很多人而言，在新型冠状病毒流行病的情况下，在自我隔离中找事情做是一个从未有过的挑战。不过，维持社会隔离状态不一定表示要留在室内，尤其是因为春天快到了。甚至在我们留在这个不上班，不上课的情况下，还能为了在世界中发挥些微作用，而实现很多小的变化，同时也能够释放精力。做到这种事情的其中一个方法是开始努力把我们的草坪弄的对传粉者友好一点。目前蜜蜂的死亡率是未见的。2018-2019年之间，养蜂者失去了他们40.7%的蜂群，而且这个问题可以部分归咎于失去生态环境。我们人类吃的庄稼之中，依靠蜜蜂传粉约占70%。这表示没有蜜蜂的情况下，我们的粮食供应会变成跟目前超市卫生纸的供应一样。

把草坪的空间改成传粉者的生态环境是一个好玩、有创意的一个方法，而且能够摆脱社会隔离的沉闷。当然这么做对传粉者而言有很大的不同。做个有效率的传粉者花园最好的部分就是它只需要几个非常简单的步骤！

选择一个地点！为了开始种传粉者花园，你必须先决定那个花园应该处在哪里。任何一天内受到几个小时的太阳应该很好。你一旦选择一个地方，把任何留下来的草皮拔掉然后，为了杀掉任何留下来的草，放一片帆布在地上，且要放一两个礼拜。要记住在这附近不要喷农药，所以蜜蜂和别种传粉者可以安全地来访。尽量把堆肥混在土壤中，这样，你的植物在季节开始的时候，就会有更多成长能力。 种本地的植物！美国当地的花类，例如紫锥花类 (coneflower, or Echinacea)，金光菊累 (black-eyed Susan, or Rudbeckia hirta)，以及紫菀属 (Aster)都是任何草坪非常好的选择。这是因为它们的自然美丽和支持传粉者的能力。本地的植物种类和本地的传粉者种类几百万年来，一起进化成到它们目前很顺利地互相合作的情况下。这也表示我们的传粉者完全知道怎么找到这些花的种类。为了吸引蝴蝶或蜂鸟，可以考虑种柳叶马利筋( butterfly weed, or Asclepias tuberosa )和美国薄荷属(Monarda, or bee balm)的不同种类。 提前计划！为了支持各种来访的传粉者，确认不同花类整年都现有。网络上有很多不同测量不同种类开花的时间的图标。

不要除草！冬天来时，要把那年留下来的枯掉的茎。这些茎提供昆虫可以住的环境，也提供鸟做窝的材料，好让它们隔年长得又壮又健康。

社会隔离的时间可能不太好过，可是做一场传粉者的花园，对我们还有我们当地的传粉者而言，很可能帮助很大。各个家庭，为了帮助我们的蝴蝶和蜜蜂，可以参与计划整年的传粉者花园，顺便提供给孩子一个消耗多余的体力的地方。为了开始做花园，可以在nwf.org找到可以种的本地植物，或者用audubon.org/native-plants网站上提供的，基于邮递区号的浏览器。种子可以在prairiemoon.com 和 edenbrothers.com的网站上找到。

谢谢，

Abigail Guinan,

MASSPIRG 实习生(Massachusetts Public Interest Research Group: 麻州公众利益研究组) 实习者

联系翻译Robert Canning，可发邮件至[email protected]。

联系编辑Ying Hua，可发邮件至[email protected]。