学生请愿要求延长被缩短的感恩节假期

由于劳动节比往年晚，一周的感恩节假期被缩短

截至2月28日星期五，超过5,000人签署了一份请愿书，呼吁麻省大学在2020年秋季学期完整保留如往年一样的感恩节假期。

该校历由专门小组委员会拟定并由学术事务理事会再向上级提议，最终于2018年春季学期被教务委员会批准。根据此校历，2020年的感恩节假期将开始于11月24日星期二下课之后。

在2016年秋季之前，麻省大学只在假期当日或后一天放假。但2016年至2019年间实行了延长的感恩节假。学校一整周都不用上课，这意味着学生会有一周以上的假期。

尽管有很多人在请愿书上签名，但校务长Patrick Sullivan在电子邮件中表示：“现在为时已晚，我并不认为麻省大学会更改2020秋季的校历。”

Sullivan解释道，小组委员会特意选择星期二而不是星期三作为放假前的最后一天，正是为了给学生多一天在路上的时间。2021年秋季学期的感恩节假将从节日前的星期二开始。

AMC（Academic Matters Council）小组委员会的研究生David Morin告诉我们，关于如何制定感恩节假的问题在会议上被他们反复讨论。根据Morin的说法，他们需要考虑到“最重要的事”是要保证整个学期中每个工作日的数量是相同的。

Morin说：“一旦在劳动节之前开学的主意被否决，那么，我觉得，减少感恩节是最好的选择。”

按照麻省大学的惯例，秋季学期一般在劳动节之后开始，劳动节是于9月份第一个星期一的联邦假日。2020年的劳动节正巧在可能的最晚日期，也就是9月7日。

Morin透露：“在劳动节前开学遭到了很多的反对。”

Sullivan表示在劳动节之后开学已经成为校历制定的”标准“了：“提前开学会有很多障碍，其中包括我们需要根据五校的日历进行协调安排。”

2020年，史密斯学院（Smith College），汉普郡学院（Hampshire College）和霍利奥克山学院（Mount Holyoke College）将与麻省大学的感恩节放假时间相同；只有阿默斯特学院（Amherst College）有一整周的假期。

Sullivan 向我们解释，在秋季学期，如果劳动节比往年晚的话，我们很难做到在平安夜以前安排65个上课日、所有法定节假日、阅读复习日、为期五天的期末考试周、一天雪假补偿日以及整整一周的感恩节假。

Sullivan 补充道：“这导致感恩节假缩短了两天，因为这确实是唯一可行的方案。”

Morin还说：“除此之外，还有人提议将期末考试安排在周末，但这个主意被否决了”

签署了请愿书的州外学生说，这个变化会极大程度地影响他们的出行计划。而2019年秋季有23%的本科生是来自麻州以外的地方。

“因为我来自纽约长岛，所以我只有在长假期才能回家。”一位新闻系的本科生Alana Zeilander告诉我们。由于没有直达巴士，她要花6个小时才能到家。“将一整天的时间浪费在路上，除非我在家呆很长时间，否则我觉得不太值得。“

被问及是否更加更偏向于延迟结束学期这个主意时，Zeilander说：“我觉得麻省大学应该和其他学校一样，从八月中或者九月初开学。“

另一位签署了请愿书的大学生Caroline Smith十分同意Zeilander，她称9月8日才开学太迟了。Smith老家在马里兰州，她从一位朋友那里得知了请愿书，并决定签署该书，因为她觉得有必要让感恩节假期更长一些。

“我只在假期才回家，每学期只回去三次。”Smith说，“开车回家要七个小时，太久了，平常周末根本没法回去。”

“我很享受长假因为这是为数不多我可以见到家人的机会，”Smith说，“路途遥远，如果从开车回家到开车回校之间我能有很多天缓冲，我可以确保自己有充足的休息时间并为开长途做好心理准备。“

Morin在电子邮件中说，他认为学校制定校历的委员会一直都“非常不切实际“，他指出委员会以前曾试图将add/drop时期从两周减少至一周。

“当我与SGA领导层进行协调时我就不再尝试了”，”Morin继续解释说，因为讨论add/drop时间增减的会议上根本没有学生代表。.……“.我们能够阻止学术事务理事会的裁员。”

“回忆起来，在讨论缩短的感恩节假期时，我是校历委员会中唯一一名学生代表。” Morin补充说。

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