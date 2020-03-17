理工科领域多元性学者作家在阿默斯特学院做MLK Symposium主题的演讲

“如果我们想要向科学领域提供他们所需要的帮助，我们必须使科学领域变成与美国的精神面貌相符"

周四晚上，人道主义研究中心在阿默斯特学院(Center for Humanistic Inquiry at Amherst College)主持了马里兰州立大学巴尔的摩县分校校长，Freeman Hrabowski博士，来讨论他的书：“授权的大学：共同主导权，文化变化以及学业有成”(“The Empowered University: Shared Leadership, Culture Change and Academic Success”)

Hrabowski是一位作家，也是理工科多元性领域的学者，曾写过“坚守梦想，”“克服重重困难，”和“战胜困难”等书。另外，Hrabowski演说关于在大学成功的四个重要支柱的TED演讲。

十二岁时，Hrabowski和马丁路德金(Martin Luther King, Jr.)一起游行，参加伯明翰孩童游行(Birmingham Children’s March)时被逮捕。如今，在马里兰州大学巴尔的摩县分校(UMBC)他促进帮助少数民族的学生取得理工科的文凭。他也曾经通过在马里兰州大学巴尔的摩县分校建立的进阶科学领域中的女性计划(Advanced Program for Women in Science)来帮助过女人进入理工科的课程

在他的演说中，Hrabowski提示高教学院院长们为什么要着重于少数民族参与理工科的原因。根据Hrabowski所说，全国百分之五的大学文凭属于自然科学和工程的，而且，其中百分之七十的学生是外国人。

这个数字很低的其中一个原因是这种课程的辍学率很高。开始时念理工科的白人，毕业率反而为百分之32。少数民族的毕业率相对为百分之20。亚洲人的毕业率相对为百分之41。

Hrabowski最新的书评估对于这些事情，大学的成功以及它们面对着的挑战，也思考可以怎么改进校园上的包容性和授权。

Hrabowski引用亚里士多德，说“是选择定出命运，而不是机遇。”他还提出这种选择不只是在个人的程度而已，也是在机构上的程度。他也声称虽然“我们在大部分的校园上取消了隔离，[可是]我们也还没真正地融入了[少数民族]。”

Sheila Jaswal是一位阿默斯特学院的教授。她有心通过她教的课“在理工科中保持人性”(Being Human in STEM)促使Hrabowski所建议的结构性的变化。该课程“有心通过帮助学生，教师，和职员互助地发展一个框架来培养一个比较包容的，支持性的社群为了在教室中，实验室中，以及除此之外的地方中，了解和引导多元性的身份。

2015年的时候，一场关于有色人种的学生在理工科中感觉到的边缘化的四天的静坐抗议后，这个课程就开始了。抗议过后，Jaswal问学生有什么能够有助于改进他们在理工科的经验。由此，引起了“在理工科中保持人性”Being Human in STEM的课程。

学生和阿默斯特学院的职员都出席该活动。Lisa Stoffer也在场。她身为阿默斯特学院资助金部门的部长，而寻找外来的，为研究的资助。Stoffer说阿默斯特学院资助金部门的其中一个工作重点“是资助科学以及科学中包容性的优秀。”

在他的演说中，Hrabowski主张了和此类似的感受。

‘要是我们想对于科学领域提供该提供的帮助，我们必须使科学领域变成与美国的精神面貌相符。”

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