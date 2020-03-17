突发新闻：春假结束后麻省大学课程将全部转为线上授课

在3月11日给全体学生的邮件中，麻省大学校长Kumble Subbaswamy告知全校师生，阿默斯特校区将与UMass系统下其他四所学校一样，于春假后将课程全部转移为线上授课。

3月23日星期一至4月3日星期五期间，学校将使用网络、视频及电话会议的方式进行远程授课。学校将于4月1日之前重新评估疫情风险并通知学生，以确定是否在4月6日以后继续使用网络教学的方式。

麻省大学阿默斯特校区目前没有确证的COVID-19病例。根据邮件，目前所采取的是“预防措施”。

Subbaswamy校长说明：“通过全面咨询麻省公共卫生部，我们相信，降低校园人口密度可以帮我们实现社区隔离，从而减轻病毒的传播。”

麻省大学系统的总校长Marty Meehan在给董事会的备忘录中表示，该决定是在州和联邦卫生官员以及麻省大学传染病专家的的指导下做出的。

Meehan指出：“考虑到当前各种不定因素，”为了限制COVID-19的传播，这个决定是各校区校长及董事会主席共同协商的结果。这巨大的转变将影响所有麻省大学校区（阿默斯特，波士顿，达特茅斯，洛厄尔和伍斯特医学院），其中包括75000名学生和18000位教职员工。

Meehan还在备忘录中写道：“我们将面授课转移到线上无疑是为限制病毒传播献出了一份力。”

对于需要面对面指导的实验课、艺术课（studio）和顶点课程的学生，学校计划在春假后通知他们是否需要返回校园。

主修舞蹈和公共健康双专业的大二学生Camrie Baams则对于一周春假后需要返回学校上舞蹈课有些担忧。

她说：“我们（课上的同学）彼此之间靠得那么近，我们还会触碰同样的东西。我并不觉得一周后再回校是安全的。

主修舞蹈的Kiersten Yusi说：“老实说，如果等一周后还要返校，我认为情况会越来越糟糕，因为潜伏期（两周）甚至都还没过呢。”

两位舞蹈专业的学生都对学校提供的信息不够而表示担忧，例如她们想知道学校将如何安排他们这些春假后可能需要返校的学生。

Yusi还有许多疑问：“体育馆开放吗？哪些食堂还开着？我们的日常生活是否会受到影响？”

Maria Girardin，一名主修语言学和沟通障碍学的大四学生，表示她担心自己的毕业论文是否能够如期完成。

校长Subbaswamy提醒：“除非另行通知，基本上所有学生都应一直远离校园，所以请大家打包相应的行李。有特殊情况的学生例外。“

根据邮件，校园还将采取其他措施来减缓COVID-19的传播，包括限制学生和教职工国内外出行、推迟或取消会议和集会、劝阻生病员工上班。校内事务将继续，包括但不限于规定的董事会会议。

这封信还建议学生3月13日（星期五）回家时带上他们所有的行李。学校还在探讨如何安顿受校园关闭而影响的学生。根据Meehan的备忘录，“每个校区都在想办法安置有特殊需求的学生，比如WiFi、住宿等等。”麻省大学的各大校园和卫星站点都将继续开放。

学校发出的信件指示麻省大学医学院学生将从3月12日星期四，也就是明天，立即开始线上教学。

截至目前，Hampshire县尚未由确诊或疑似病例。麻省大学波士顿校区确诊一例，此例也是麻省大学系统中已知的唯一病例。信中说：“此人康复良好并且自发现以来一直被隔离。”

一切都始于《波士顿环球报》：（3月11日）上午11：35根据消息人士提供的信息，麻省大学或将转移至线上授课并且要求学生春假后离开校园。

金融专业的大四学生Risa Kim说她在阅读《环球报》文章时感到“被骗“，并认为应该（由学校）直接告知学生。尽管她就住在麻省，春假后可以回家，但她对于其他没有条件回家的学生表示担忧。

麻省大学是继阿默斯特学院（Amherst College）、史密斯学院（Smith College）和霍利奥克山学院（Mount Holyoke College）后又一所决定将课程全部转到线上的大学。麻省其他几所著名大学也取消了面授课，例如哈佛大学、麻省理工学院、塔夫茨大学和艾默生学院。

信中写道：“毫无疑问，这是少有人见的‘公共卫生’的时刻。”

一名心理学大三学生Isabelle Stairman以及她的父母都对这封邮件感到困惑，并希望学校不久后会发布更多信息：“我觉得他们没有提供任何信息。”

Kim是一名住校的学生导师（peer mentor），她表示她正在等待更多的有关她工作职责的说明，以及她不确定学校这项决定会如何影响她这学期的工作。

一支舞蹈队的队员Girardin说，她得知这一消息后“非常难过”，并且她很担心她无法在最后一个学期再次演出。

她补充道：“我们整个学期都在努力练习我们的舞蹈。”

Subbaswamy在邮件中写道：“过渡至线上教学对我们的学生及老师造成了极大的干扰，与此同时，对于社区中许多成员而言，也是个绝无仅有的挑战，我完全理解这一点。我向您保证，在这特殊的时期，学校将竭尽全力帮助我们的学生，尤其是那些需求最为迫切的学生。我们还将积极应对困难，为我们的教职员工提供支持。

我们会持续关注学校动态，并更新更多信息。

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