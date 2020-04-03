准新生对于麻省大学与COVID-19相关改变作出回应

最近麻省大学许多为限制疫情扩张而采取的改变，比如取消面授课以及取消校园参观和招生说明会，

准新生更难了解学校的日常运作。校园参观及招生说明会暂停至4月18日，但恢复时间可能延期。

针对这一问题，据《华盛顿邮报》报道，一些大学已推迟了需要学生回复他们决定的截止日期，其中包括北弗吉尼亚的乔治·梅森大学（George Mason University），俄勒冈州立大学（Oregon State University）和马萨诸塞州的威廉姆斯学院（Williams College）。麻省大学目前要求学生于5月1日前缴纳确认押金。

学校尚未对此做出最终决定。新闻与媒体关系办公室副主任Mary Dettloff说：“招生人员正在对截止日期和新生见面会进行评估。”“一旦做出决定，学校将会公布于学校新冠病毒信息网站。”

一些准新生表示支持推迟提交决定的截止日期。

“如果麻省大学能够将提交确认的截止日期延长至少到5月1日，那可就太好了，因为……我真的有选择困难症，”一名录取至麻省大学荣誉学院但还未确认入读的新生Evelynn Schoenthal说道，“我其他（学校）的结果要到3月19日才会出，我的压力很大，特别是想到我上一次无法亲自到校园参观。”

一位已决定入读麻省大学生物系的新生Katie Peichel也表达了类似的想法。

Peichel说：“我认为学校应该将截止日期延长数周，或者至少将他们的虚拟校园游览变得越准确越好。”

Ellen McIntyre，一位还没确认的准新生表示录取她的其他学校已经更改了截止日期。

“我申请的其他学校都将截止日期延至6月1日，”McIntyre说，“虽然我不认为截止日期需要被延长那么久，但最好还是将其延迟一点。”

尽管这些学生支持延迟截止日期，但他们同时也表示他们已经参观过校园了，因此取消校园参观并不会影响他们的决定。

McIntyre：“我之前已经参观过校园了，我相信自己可以根据经历做决定。”

Schoenthal之前参观过校园，但希望再次游览。

她说：“我已经去过好几次麻省大学了，我还在2月参加了录取新生日的活动，所以我认为这不会对我的决定产生太大影响。”“如果有机会，我一定会在提交确认之前再去参观一次，因为我挺犹豫不决的。”

Peichel表示，对于每一所她被录取的大学，她都面临着一样的问题，因为每一所学校都取消了面对面授课。然而，这些学生们也表示支持大学的决定。

“我认为取消面对面授课是一个非常好的决定，有助于减少病毒传播。” Schoenthal说，“我并不认为有足够的人严肃对待这件事（指疫情）。”

“我认为取消面授课是个不错的决定，”McIntyre说，“考虑到庞大的学生人口以及COVID-19的易感性，我认为不停止面授课反而是不负责的表现。

“我觉得这样的决策是合理的，因为这是全球性的疫情，许多人没有承担起足够的责任去采取正确的预防措施。”Peichel表示。

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