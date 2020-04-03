在学校上网课的期间，SLSO主持了网络研讨会来讨论校外租房合同

麻州大学学生法律服务办公室(Student Legal Services Office)周五主持了网络研讨会来提供给学生和家长在上网课期间，有关结束校外住房合约的资料。

Raquel Manzanares是麻州大学学生法律服务办公室的高级职员律师。她举行了一场通过 Zoom的讨论会。在回答与会者的问题之前，Manzanares首先讨论的是提早结束住房租赁的不同后果以及学生们可以怎么用麻州大学学生法律服务办公室的资源。

该网络研讨会是大学为了试着限制2019冠状病毒病的扩散而暂停2020春季学期剩下时间的面授课程后而来的。虽然麻州大学宣布过它会调整学生校园上的食宿费，可是住在校园外的学生，根据他们租赁的条件，可能还得付完整的租金。

对和房东签互相租房合约的人而言，Manzanares说提早结束住房租赁等于“违反合约。”

“这就是违反你的合约。这就是不遵守你答应过的诺言，”她说。“而且，这就有可能发生的后果，不过，也有减轻该后果的方法。”

根据租房合同里，可能会有让租户提早搬出去的条款。虽然租户仍然必须付房租，“可是房东也有义务找到别的租户来住。如果他们能够找到别的租户，你的义务就可以结束。”

如果他们选择搬出去，而且如果住房租赁条件下可以这样做，租户可以确立租赁转让。这样，其他租户就会承担住房租赁上的责任，例如付该付的数额。

Manzanares也说学生可以追究转租的选项，这样就连带租户让别人或别的组住在该房产上以及付房租。不过，这跟租赁转让不一样，因为原来签租赁的租户还承担所有租户的责任。

“在那种情况下，你对房东的义务并不会变，所以到租赁结束的时候，你还要付每个月房租的义务，无论如何和你转租的人怎么样，”Manzanares解释道。

无论如何租户选择哪个选项，Manzanares强调他们和房东们沟通。和房东接触时，Manzanares建议用email的形式来和房东沟通。在会议结束后，可以通过见面或者电话的方式来确认有效信息。

“有利益在竞争，所以找着合作的方法[很重要]，我宁愿说，以仁慈来带领，以信义来带领，以及用开放的心态来带领，”她说。

某些住房租约说不定包括一个“不可抗拒”条款，表示发生天灾或类似现象，尤其是如果它“挫折”该租赁的目的。不过，根据Manzanares所说，2019冠状病毒病的大流行可能不会解除租户们的租约。这是因为它不会不让他们住在房产上，虽然麻州大学和别的学院已经开始实施远程教育。

“除非你的租赁有学校必须在开课中，而且你必须位于安城，也必须继续当学生，以及你人必须在场的那种条款，那么[合约的目的]没有遭到挫折，”她说。

如果一个租户不付房租，他们就在违反合约，也可能会收到一封房东寄来的“14天退出通知”叫他们离开。不过，Manzanares说在麻州，房东不让租户进入房子是非法的，而且“唯一有权利叫你离开你公寓的是法官。”

Manzanares说州内的法庭目前只有紧急情况下才会在电话上听案子，所以学生可以不用担心立刻被逐出。

Bernadette Stark是麻州大学学生法律服务办公室(SLSO)的主任。她发讯息到Zoom会议的一对话框内说道，对国际生而言“一个关于不付房租民事的纠纷不是那种会影响到你的签证或者你国际生的地位的事情。

“只有刑事的案子可能会有影响。不过，你的房东还是可以因为你没有付房租而告你，叫你付未付的房租(跟国内的学生一样)，可是这算是‘民事’案子，且是没有入进/签证的后果。”

Manzanare也指出，根据合约条件，租赁的担保人，跟租户本人责任。也可能会承担责任

研讨会后，在电话采访中，Manzanares说指望暑假时签2020-21学年的住房租赁的学生应该把任何租赁合约看地原原本本，而且，如果需要帮助了解合约的话，可以来到麻州大学学生法律服务办公室。她也建议学生跟他们的家长讨论，不要惊慌不会有地方住。

麻州大学学生法律服务办公室提供协助给学生，或者需要保密的法律咨询服务的学生。该办公室也提供在“有限制的情况下”的法律上辩护，可是它不能代表告别的学生的学生，或者告大学的学生。想要求服务(request services)的学生可以提出收容申请。

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