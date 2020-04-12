如何在隔离期间保持冷静

居家隔离已经快三周了，恍惚之间，大家都应该开始发觉这段时期对我们的影响。日子开始混乱。我们的半夜被重新定义为凌晨3点，突然间早餐吃冰淇淋貌似也变得并不奇怪了。杂货店就像一部反乌托邦电影，而我们甚至都不知道这一切将何时结束。虽然如今生活的细微末节都变得如此艰难，但是有一件热门商品我们拥有的特别多：时间。我们不妨物尽其用，同时尽力保持理智，甚至可以不断完善自己。

享受自然

好消息：户外活动是免费的。大地回春，而你可以独自享受。对于人们来说，这是一次绝佳的机会去重新发现户外活动是多么简单而又充满意义，特别是在这个“即时满足”的科技时代。

三月的海滩停车场和自行车绿道上，车辆与行人屈指可数。从后院到海滩再到树林，其实有很多地方可以让人放空思绪，让大脑从无止尽的循环新闻和四面围困你的墙壁里解放、休息和重启。多项研究发现，花些时间在大自然中使人们更加快乐、友善，还能减少压力、增加创造力。如果你住在城市或者你周围的公共空间关闭了也没有关系，打开窗户，相信你会惊讶于新鲜空气对你的大脑产生的影响。

创新

没有比现在更好的时间来培养新的爱好，或者继续发展以前或现在的爱好。我知道我们所有人心中都有很多想法，音乐、艺术和写作都是很好的方式，清空你的思绪，同时让你掌握一项令人自豪的技术。学习乐器或者学习画画、写日记或者重温喜欢的老专辑。比如我最近经常循环播放Bright Eyes 的《I’m Wide Awake, It’s Morning》和Clairo的《Immunity》。

社交

尽管我们不能白天去酒吧，也不能开睡衣派对和生日派对，但这无法阻止我们与家人朋友联系。我们生活在一个不断与人联系的时代。你可以向任何人发短信、打电话或打视频。苹果公司让我们甚至可以群视频（Group Facetime）。有一个APP可以让你与他人实时观看Netflix，所以赶紧安排上一次电影之夜！你甚至可以在线玩“反人类卡牌（Cards Against Humanity）”。与朋友在各自的车里一起欣赏日落。参加Collegian的ZOOM会议！

规律生活

普林斯顿大学的心理学教授Elke Weber说：“人们需要自律和工作才能对生活充满希望。” 对于大多数人来说，规律地生活是这自我隔离时期里最为困难的事，尤其是我们这些从学校回家的学生。在合理的时间起床、一日三餐好好吃饭、完成需要做的事情才能拥有充实的生活，而这需要一定的自控能力。我们可以选择像几周前一样：在“上学的日子”按时起床、穿好衣服、甚至画个美美的妆，然后工作学习。制定周计划并尽力遵循。晚上和周末也可以像以前一样吃甜点看电影。

寻找美好

如前所述，我们现在比以往拥有更多的时间。学习新知识、给老朋友打电话、着手你一直没有时间做的项目。多邻国（Duolingo）目前提供2个月免费学习一门新语言的服务。我们要感恩于所拥有的闲暇时间，可以和我们的手机和家人呆在家里。网上流传着一句话，我觉得很值得分享：

“空无一人的街道、冷冷清清的体育馆、无人问津的火车站，当你看到这些时，请不要对自己说：‘这看上去像世界末日。’在这些令人消极的地方，你所看到的其实是付诸行动的爱，是我们对彼此、对祖父母、对免疫力低下的兄弟姐妹、以及对我们永远也不会见面的人们的关心。有的人会因此失去工作，有的人会因此失去生意，有点人会因此失去生命。正是因为如此，当你在外散步、在去商店的路上、或者只是看新闻时，不妨花一点时间看看这片荒凉并惊叹于所有的爱，让这份爱充满你支持你。这不是世界的尽头，这可能是我们目睹的最了不起的团结全球的行为。”

如今看向外面很容易感觉世界里只剩下问题。所以不妨将目光转向带来光明的爱：看向日复一日冒着生命危险的医护人员；看向还在坚持为我们提供食物和清洁环境的工作人员；看向在家缝制口罩的人们；看向愿意搁置自己的生活只为保护身边人的每一个人。整个世界是如何应对这个疯狂局面，将会被记载在历史书中。

允许自己为突然改变的生活而不知所措，为失去的机会而伤心。但也要知道，更多机会正在来的路上。一切事物，无论好坏，都只是暂时的。一定要花时间好好照顾自己。

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