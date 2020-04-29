麻州大学为秋季学期上网课的可能做出准备

2019冠状病毒病的大流行，会让很多学生考虑到下个秋季学期是否能开课。全国的大学都在准备再一学期网课的可能性。

波士顿大学最近宣称它“可能2021年的1月才会恢复面对面授课的课程，”福布斯杂志(Forbes)一文章报道。

病毒带来的不确定性，很难让大学做出直截了当的决定。接受WBUR广播电台访问时，麻州大学董事长Marty Meehan说因为病毒的不确定性，该大学会“预先准备所有可能的选项。”

“我们最晚要7月15日才知道，以及做出相应计划。这危急中的其中一个挑战就是我们不知道一两个月后，或三个月后会发生什么事情。”Meehan在接受访问时说道。

麻州大学也正在顾及远距教学即将对学校有什么影响。根据Meehan所说，麻州大学有“一亿两千五百万的财政赤字，这是因为麻州大学打算还钱给学生。”

Meehan说麻州大学正在和州代表团合作，争取得到更多资金帮助学校支撑下去。

Meehan解释道，“我们正在处于一个困难的情况中。我们想要让麻州大学一直持续下去，因此我们在考虑所有的选择，而且所有选项都摆在台面上了。”

根据Meehan所说，远距离教学对大学的经济损失导致了引起裁员的预算计划。根据麻州大学提供的的资料，它目前有31,350名大学生和研究生，雇用了1,400名教师。

可喜的是2020年秋季录取的一年级学生人数最近在增加。

“在麻州大学上课的学生的人数九月其实可能会增加，所以下届入读大一的 新生对此很期待，” Meehan说。

不过这也可能会造成资源上的压力，例如学生仅有有限的宿舍选择空间。

新闻和媒体关系办公室的副署长Mary Dettloff说，“对于秋季学期，我们没有做任何决定。”

“这时对于秋季学期而言有很多不确定因素，因此我们必须为各种各样的情况早做准备。例如学期开始时，使用网上课程，或者让学生分期地回来等等，” Detloff说。

Kumble Subbaswamy在一封4月24日发的邮件中写道行政小组即将当事来评估这个经常改变的情况。

“我们会咨询平常的管理小组来完成顾及中期和长期的建议对于教学、学习、学生经验、研究、基础结构、操作和人员方面的影响，” Subbaswamy说。

ubbaswamy也提起远距离在于教学经济上的顾虑，补充道，“由于各方面减少收入来源压力大，显而易见在不久的将来我们必须实施重大预算管理的措施。”

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