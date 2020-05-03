一名可敬的教师、麻省大学校友Rana Zoe Mungin，在两次申请检测被拒后死于冠状病毒

4月27日星期一，2015届麻省大学MFA研究生、布鲁克林Bushwick Ascend中学的社会研究老师，Rana Zoe Mungin，在与新冠病毒进行了长达一个月的战斗后去世。根据Mungin的家人提供给ABC新闻的信息，在感染诊断前Mungin曾两次被布鲁克林的Brookdale医院拒绝检测。她家人坚信黑人女性的身份影响了她获得的医疗服务。

她的姐妹Mia Mungin在本月早些时候在Facebook上这样写道：“种族主义和医疗差异仍然存在…（以及）我们居住地的邮政编码仍在预先决定我们会受到怎样的医疗护理。“

根据其家人朋友的报道，Mungin曾患有高血压和哮喘，并于3月初开始出现（新冠肺炎）症状。最初尝试在家控制症状时她曾两次联系医院，但只得到了拒绝帮她检测的答复。有一次，她的家人因为她呼吸急促而叫了救护车。据她姐妹说，EMT（急救人员）认为这只是恐慌发作（panic attack）导致的。

Mia Mungin对PIX11新闻回忆道：“他暗示她正在恐慌症发作。但她一直在说：“我无法呼吸。”

一天后，她第三次去医院时终于被医院接收并戴上了呼吸机。在她姐妹与包括纽约参议员Chuck Schumer在内的几名议员联系后，她被转移到另一家医院。她曾在那里短暂地恢复了健康，而后30岁的她于本周初在与病毒斗争中失败。

麻省大学英文系在表彰Mungin及其工作声明中称她为“作家、社会运动者，和教育家——一位鞠躬尽瘁且鼓舞人心的老师。“这份声明还讨论了”（医疗服务）对于Mungin症状的不予理会是如何反映出这个国家的黑人女性在医疗保健方面长期存在的经济和种族障碍。“

“她推动了麻省大学有关制度性种族主义的讨论；我们英文系、教职员工和学生都欠她一声谢谢，感谢她在这里度过的时光，感谢她分享的知识、经验和观点，“麻省大学英语系写道，”她将不仅仅被这个社区所怀念。“

“她的过世已经引起了全国对于种族偏见及治疗新冠病毒方面的广泛关注。”该英语系补充道。

麻省大学、Wellesley College（Mungin本科就读的学校）、Bushwick Ascend Middle School发布的声明均指出Mungin在社区中的重要的影响和学术贡献。2013年，她凭借在《西部季刊》（Quarterly West）上发表的短篇小说《爱，来自墨西哥》一举获得了久负盛名的AWP Intro Journals 小说奖。她的作品曾在不同的著名刊物中发表过，她的短篇故事《永不结婚》可以在Catapult播客上收听。

Bushwick Ascend中学的校长Miatta Massaley在声明中表示：“学生和教职工都对她幽默风趣的个性而着迷”，“放学后，你总是可以在社会学习室里看到一群人正和Zoe聊天。想打断她快速地问个问题基本上是不可能的，因为她有一种让人们想与她交谈几个小时的魅力。“

除了写作，Mungin还会就自己经验，在访谈和文章中为有关制度性种族主义及学术界大大小小的侵犯问题发声。2014年，她发表了文章《亲爱的麻省大学MFA》，她在文中回忆了她在麻省大学MFA的经历。2015年，她在Wellesley Underground接受了采访。她在这些文段中描述了自己在麻省大学MFA项目及当老师时，面对被解雇、孤立和种族歧视的经历。

在整个采访中，她从自己入门写作说到她在纽约东区的同年，从她在Wellesley college和麻省大学的时光说到写作、喜爱的书籍以及对有色女性选择MFA项目的建议。采访结束后，当被问及未来计划时，她说她希望完成正在写的书。她还表达了自己对教书的热爱，并渴望在大学学习教育，可能是博士学位。

其他新闻来源包括the Grio，MassLive，NBC News，和Fox News，也报道了Mungin与新冠病毒战斗的过程。一些资讯来源从她一进医院就开始记录她的故事，比如这篇呼吁书，“黑人女性在医疗保健领域长期面临种族歧视，新冠肺炎只是在放大它。“

她的朋友Nohemi Maciel 在ABC新闻中评论：“她的逝世不仅仅是因为新冠病毒，还是因为我们生活在一个种族主义的和反黑人的世界中。我们清楚地知道黑人的死亡速度“

朋友Nohemi Maciel在ABC新闻中评论道：“她之死不仅是因为COVID-19，而且还因为我们生活在一个种族主义和反黑人的世界中。我们知道黑人急剧的死亡速度和其他种族是不成比例的。这些不能被世界所无视。“

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