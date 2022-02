Nuestras voces: Perspectivas palestinas

Mi nombre es Ruya Hazeyen y soy una estudiante palestina y turca de segundo año con especialización en ciencias políticas y estudios del Medio Oriente. Como estudiante internacional que vive en los Estados Unidos por primera vez, me he encontrado con el racismo más antipalestino que he visto en mi vida. Asisto a una institución como la Universidad de Massachusetts, donde está muy normalizado ser descaradamente racista con nosotros, y he sido testigo de demasiadas cosas cuestionables que no deseo seguir interiorizando.

Mis abuelos son de Ein-Karem, un pueblo de Jerusalén, Palestina. Fueron desplazados por la fuerza durante la Nakba en 1948. Los sionistas tomaron sus hogares y se vieron obligados a mudarse a Jordania para buscar refugio. He vivido entre Jordania y Turquía toda mi vida. Antes de mudarme aquí, nunca pensé que mi origen étnico fuera una postura política. Sin embargo, desde que me mudé aquí, cada vez que me preguntan de dónde soy, siento que estoy abriendo una puerta para el debate o la discusión.

Las microagresiones con respecto a de dónde vengo ya ni siquiera me afectan. Ir a una fiesta y, después de decirle a alguien que soy palestino, escuchar “ah, ¿israelí?” no me toma por sorpresa. Ser recibida con el clásico “ah, no sé nada sobre el conflicto” después de que me preguntaran por mi etnia se ha vuelto normal, pero todavía me enoja. Mi etnia y mi existencia no son motivo de debate.

El año pasado, cuando regresaba a mi dormitorio en una noche de fin de semana, un grupo de chicos de mi edificio que apenas conozco comenzaron a gritarme “F*** Palestina”. Después de los ataques en Gaza en mayo, mi nombre fue arrancado de la puerta de mi habitación y fue el único nombre en nuestro pasillo sufrió ese ataque. Ninguno de estos incidentes es aleatorio.

Estoy comenzando esta columna para ser la voz para todos los palestinos del campus que UMass nunca nos concedió. En una serie de artículos, quiero contar las experiencias racistas que he experimentado aquí de primera mano, hablar sobre todo lo relacionado con Palestina y detallar el racismo institucional hacia nosotros en el que UMass participa regularmente.

Se puede contactar a Ruya Hazeyen por correo electrónico: [email protected]