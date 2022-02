Sátira: San Valentín en la universidad es brutal

Nota del editor: la siguiente columna es satírica. Tiene fines humorísticos. Todas las entrevistas y personas son ficticias.

¿Es San Valentín y todavía no tienes una cita?

Es una broma. Este es un artículo de sátira por el amor de Dios. ¿En qué posición estamos para juzgar a alguien? Si todavía estás solo este día de San Valentín, no eres el único. De hecho, si vives en el campus de la Universidad de Massachusetts, estás en muy buena compañía.

Según el departamento de investigación de Estadísticas Sociales Universitarias (Social University Statistics, SUS), el 69 por ciento de los estudiantes de la UMass están solteros. De este grupo de solteros, solo el 30 por ciento ha declarado que están “solteros y listos para relacionarse”, mientras que la gran mayoría ha declarado que están “solteros y no están listos para relacionarse”. Los estudiantes de primer año están desproporcionadamente representados entre los estudiantes solteros. De hecho, estudios del SUS muestran que cuatro de cada tres estudiantes de primer año están solteros.

Le preguntamos al estudiante de primer año de contabilidad, Shia Guy, sobre su decisión de estar soltero.

“¿Una decisión? ¡Ser soltero no es una decisión! ¿Qué te hizo pensar que estoy soltero? ¿Estás preguntando eso porque soy estudiante de contabilidad?” preguntó Guy. “Porque eso no es cierto. A diferencia de otros chicos que están solteros debido a sus personalidades insufribles, estoy soltero porque creo que las chicas dan miedo y no quiero hablar con ellas”.

Para ayudar a los estudiantes a encontrar el amor este semestre, la administración de la Universidad intentó intensificar su papel de compañero para conseguir citas.

Muchos estudiantes recurren a aplicaciones de citas como Tinder y Bumble para conocer personas en el campus. Como respuesta, la administración de UMass le encargó recientemente a un grupo de estudiantes de ciencias de la computación que desarrollara una nueva plataforma de citas rápidas en línea. Los usuarios deberán usar su NetID y la autenticación de dos factores para iniciar sesión, ya que se podrá acceder a esta plataforma a través del menú desplegable del Student Center en Spire.

Este proyecto finalmente resultó ser un fracaso, ya que el lanzamiento beta de la plataforma provocó que Spire fallara repetidamente. Este fue un problema grave durante la semana de add/drop, ya que los estudiantes informaron que no podían acceder a sus carritos de compras de inscripción y sus pantallas estaban bloqueadas por un mensaje emergente que pedía su nombre, edad, ubicación, foto y una “pequeña biografía sobre usted”.

Otro estudio del SUS encontró que Franklin Dining Commons es el comedor más popular entre los estudiantes solteros, aunque esto no fue una sorpresa para nadie.

A fin de fomentar la socialización romántica, la gerencia de Frank movió todas las mesas largas a un extremo del comedor para crear un “área de asientos para solteros” específica. Este esfuerzo también resultó ser ineficaz, ya que los estudiantes solteros cedieron ante la incomodidad de compartir una mesa de comedor con extraños y finalmente se negaron a sentarse uno frente al otro. Como alternativa, los estudiantes terminaron sentados en las mesas al aire libre de Frank, llenas de polvo, que suelen permanecer completamente vacías.

Está bastante claro que los intentos de UMass de hacer que los estudiantes se mezclen no ayudan, así que aquí hay una solución: otórguenles a los estudiantes el día libre en el día de San Valentín. Está bastante claro que no les está yendo muy bien aquí.

Allie Baimaiselph, una estudiante de segundo año, vive en una suite de Maple Hall en Commonwealth Honors College. Contó que todos sus compañeros de cuarto están en una relación.

“Y realmente no me importa la mayor parte del tiempo, pero, en el Día de San Valentín, te recuerdan lo solo que estás”, se lamentó Baimaiselph. “Y cuando tienes un montón de estudiantes solteros sintiéndose así al mismo tiempo y en el mismo lugar, las cosas se ponen raras. Sería mejor si todos nos quedáramos en casa”.

El día de San Valentín, fuimos con Baimaiselph a la sala común de Maple, donde los estudiantes solteros de su piso, después de que sus compañeros de habitación no solteros los echaran de la habitación durante la noche, se reunían para consolarse unos a otros de maneras sombrías y un tanto coquetas.

Por ejemplo, se vio a los estudiantes comparando el tamaño de las manos entre sí para llenar, involuntariamente, el vacío del contacto físico. La lucha de brazos parecía ser otra actividad popular, ya que era otra excusa más para tocar la mano de otra persona sin tener que entablar una conversación genuina.

No se puede negar que los solteros de Maple mostraron una unión comunitaria ejemplar. Se sentaron en círculo y crearon un momento de “conversación profunda y significativa” en el que cada estudiante tuvo un turno para hablar sobre sus sentimientos y proyectar sutilmente sus inseguridades en todos los demás. Un tema común de conversación entre los estudiantes fue la evaluación y posterior revelación de información de exparejas de mucho tiempo atrás quien, literalmente, ningún otro estudiante en el círculo conocería y por quien nadie se preocuparía.

¿No puede UMass ver que este ciclo de conmiseración no está ayudando a nadie? Lo mejor que pueden hacer por los estudiantes solteros en el día de San Valentín es dejarlos ir a casa. Cuando estamos en casa, al menos podemos sentirnos solos de la forma en que debe sentirse: estando realmente solos.

